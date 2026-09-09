‘Het wordt iPhone Duo’: hier zijn vier dingen over de opvouwbare iPhone die we nog niet wisten
Misschien wel het grootste vraagstuk van de opvouwbare iPhone is hoe Apple het toestel gaat noemen. In het geruchtencircuit werd het lang de iPhone Fold genoemd en intern zou Apple het de iPhone Ultra noemen, maar Mark Gurman van Bloomberg is nu stellig: het wordt echt iPhone Duo. In zijn last-minute verslag voor het grote iPhone-event deelt hij nog enkele andere details.
#1 Naam: iPhone Duo
De naam iPhone Duo komt niet helemaal uit de lucht vallen. Een aantal dagen geleden dook er een bron op die speculeerde dat Apple voor Duo zou kiezen, vooral omdat Face ID ontbrak en er geen telefotolens op zit. Dat maakt de naam iPhone Ultra onlogischer, omdat het ten opzichte van de iPhone Pro-modellen in dit opzicht niet per se “ultra” is. De naam suggereert dat het het allerbeste model is, net zoals bij de Apple Watch en Apple’s eigen Apple Silicon-chips. Bovendien past iPhone Duo beter in het rijtje met andere modellen die eveneens drie letters hebben: iPhone Air en iPhone Pro.
#2 Schrijven: werkt met Apple Pencil
De iPhone Duo werkt volgens diezelfde Mark Gurman met de Apple Pencil. Eerder beweerde hij nog dat Apple een speciaal model van de Apple Pencil overwoog, maar daar toch vanaf zag. In welke vorm de iPhone Duo nu de Apple Pencil ondersteunt, is nog maar de vraag. Kun je daar dezelfde Apple Pencil als voor de iPad voor gebruiken? Kun je hem eraan vast klikken? Of komt er toch een speciaal model? Die details geeft de bron helaas niet.
#3 Kleur: wit en donkerblauw
De kleuren die je volgens de bron kan verwachten, zijn wit en donkerblauw. De witte variant ging al langer in het geruchtencircuit rond, maar de donkerblauwe versie zijn we nog niet heel vaak tegengekomen. In eerdere berichtgeving zei Gurman nog dat hij verwachtte dat Apple (naast wit/zilver) zou kiezen voor iets als grijs of zwart. Met donkerblauw krijgt de iPhone Duo toch iets meer kleur. Overigens is donkerblauw niet helemaal verrassend, want er doken eerder online al onderdelen op in deze kleur.
#4 Release: komt in oktober
Tot slot een kleine teleurstelling: de iPhone Duo wordt niet meer in september verwacht. Hoewel Apple het model vandaag wel gaat aankondigen, is de release pas gepland voor ergens in oktober. Eerder zei Gurman nog dat hij verwacht dat het toestel tegelijkertijd of hoogstens een paar weken later komt dan de iPhone 18 Pro-modellen. Een release in oktober betekent een vertraging van minstens twee weken, maar dit zou op kunnen lopen tot maximaal zes weken. Of hij ook meteen in Nederland komt, is nog niet duidelijk.
Vanavond zullen we alle details pas echt weten. Om 19:00 uur Nederlandse tijd onthult Apple de iPhone Duo, samen met de iPhone 18 Pro-modellen en meerdere nieuwe Apple Watches. Je kunt alles live volgen op iCulture. In een uitgebreid liveblog lees je alle aankondigingen terwijl ze gedaan worden en uiteraard hebben we ook aparte artikelen waarin we de nieuwe producten verder uitdiepen.
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iPhone Fold
De iPhone Fold wordt de eerste opvouwbare iPhone die Apple uit gaat brengen. De naam van dit opvouwbare toestel is nog niet bekend, maar wordt in het geruchtencircuit als iPhone Fold of iPhone Foldable aangeduid. Het wordt een iPhone met aan de voorkant een display, dat je als een boek openvouwt. Binnenin zit een groter iPad mini-achtig display, waarbij de vouw zo goed als onzichtbaar zou zijn. Opgevouwen zou het het formaat van een paspoort hebben. Er gaan al jarenlang geruchten over een opvouwbare iPhone, maar in 2026 zou hij dan echt gaan komen.
1 reactie
Flieps
Ik was entousiast bij de release van de eerste iPhone. Ook bij de iPad. Kritischer bij de Apple Watch, maar draag ik inmiddels ook al jaren. De Vision Pro snap ik ook. Ik ben dus echt gevoelig voor alle nieuwe devices. Maar wat is het nut van een opvouwbare iPhone? Ik ken mensen met een opvouwbare samsung, maar wat is het voordeel? Alleen een groter scherm?