Geen iPhone Fold en ook geen iPhone Ultra: de nieuwe opvouwbare iPhone gaat volgens een betrouwbare bron toch echt iPhone Duo heten. Tegelijkertijd deelt hij nog drie andere eigenschappen die we nog niet wisten.

Misschien wel het grootste vraagstuk van de opvouwbare iPhone is hoe Apple het toestel gaat noemen. In het geruchtencircuit werd het lang de iPhone Fold genoemd en intern zou Apple het de iPhone Ultra noemen, maar Mark Gurman van Bloomberg is nu stellig: het wordt echt iPhone Duo. In zijn last-minute verslag voor het grote iPhone-event deelt hij nog enkele andere details.

#1 Naam: iPhone Duo

De naam iPhone Duo komt niet helemaal uit de lucht vallen. Een aantal dagen geleden dook er een bron op die speculeerde dat Apple voor Duo zou kiezen, vooral omdat Face ID ontbrak en er geen telefotolens op zit. Dat maakt de naam iPhone Ultra onlogischer, omdat het ten opzichte van de iPhone Pro-modellen in dit opzicht niet per se “ultra” is. De naam suggereert dat het het allerbeste model is, net zoals bij de Apple Watch en Apple’s eigen Apple Silicon-chips. Bovendien past iPhone Duo beter in het rijtje met andere modellen die eveneens drie letters hebben: iPhone Air en iPhone Pro.

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#2 Schrijven: werkt met Apple Pencil

De iPhone Duo werkt volgens diezelfde Mark Gurman met de Apple Pencil. Eerder beweerde hij nog dat Apple een speciaal model van de Apple Pencil overwoog, maar daar toch vanaf zag. In welke vorm de iPhone Duo nu de Apple Pencil ondersteunt, is nog maar de vraag. Kun je daar dezelfde Apple Pencil als voor de iPad voor gebruiken? Kun je hem eraan vast klikken? Of komt er toch een speciaal model? Die details geeft de bron helaas niet.

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#3 Kleur: wit en donkerblauw

De kleuren die je volgens de bron kan verwachten, zijn wit en donkerblauw. De witte variant ging al langer in het geruchtencircuit rond, maar de donkerblauwe versie zijn we nog niet heel vaak tegengekomen. In eerdere berichtgeving zei Gurman nog dat hij verwachtte dat Apple (naast wit/zilver) zou kiezen voor iets als grijs of zwart. Met donkerblauw krijgt de iPhone Duo toch iets meer kleur. Overigens is donkerblauw niet helemaal verrassend, want er doken eerder online al onderdelen op in deze kleur.

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#4 Release: komt in oktober

Tot slot een kleine teleurstelling: de iPhone Duo wordt niet meer in september verwacht. Hoewel Apple het model vandaag wel gaat aankondigen, is de release pas gepland voor ergens in oktober. Eerder zei Gurman nog dat hij verwacht dat het toestel tegelijkertijd of hoogstens een paar weken later komt dan de iPhone 18 Pro-modellen. Een release in oktober betekent een vertraging van minstens twee weken, maar dit zou op kunnen lopen tot maximaal zes weken. Of hij ook meteen in Nederland komt, is nog niet duidelijk.

Vanavond zullen we alle details pas echt weten. Om 19:00 uur Nederlandse tijd onthult Apple de iPhone Duo, samen met de iPhone 18 Pro-modellen en meerdere nieuwe Apple Watches. Je kunt alles live volgen op iCulture. In een uitgebreid liveblog lees je alle aankondigingen terwijl ze gedaan worden en uiteraard hebben we ook aparte artikelen waarin we de nieuwe producten verder uitdiepen.

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