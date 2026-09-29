Nog niet over naar iOS 27? Ook dan staat er een update klaar (met een belangrijke beveiligingsverbetering)

Apple heeft iOS 26.7.1 uitgebracht, een nieuwe software-update voor iedereen die nog niet naar iOS 27 over is. Ook voor iPad-gebruikers is er een nieuwe update.

iOS 26.7.1 en iPadOS 26.7.1 beschikbaar

Als je al over bent naar iOS 27, dan kun je iOS 27.0.1 op je iPhone zetten. Daarin heeft Apple een drietal bugs opgelost, met name gericht op de iPhone 18 Pro-modellen. Maar wat nou als je nog niet over bent en nog op iOS 26 zit? Of als je je iPad niet meer kán updaten naar iPadOS 27? Dan hebben we goed nieuws, want ook voor jou staat er een update klaar in de vorm van iOS 26.7.1 en iPadOS 26.7.1. In tegenstelling tot iOS 27.0.1 brengt deze update geen bugfixes, maar uitsluitend verbeteringen aan de beveiliging.

Apple zegt op haar pagina dat deze update een beveiligingsprobleem oplost dat daadwerkelijk misbruikt is om specifieke gebruikers aan te vallen. Het gaat om een probleem in het CoreGraphics-onderdeel, waardoor een hacker met een malafide bestand in kon dringen in je toestel. Wil je dus zo veilig mogelijk blijven, werk je toestel dan zo snel mogelijk bij.

iOS 26.7.1 en iPadOS 26.7.1 zijn beschikbaar voor deze modellen:

Voor de Mac heeft Apple macOS 26.7.1 en macOS 15.8.1 uitgebracht, waarin hetzelfde probleem opgelost is. Iedereen die al op iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 zit, is al beschermd tegen dit probleem.

iOS 26.7.1 downloaden

Om iOS 26.7.1 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta’s van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS meer wilt installeren, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.