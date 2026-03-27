Review iPhone 17e: in alles een instapmodel

Vorig jaar waren we best wel tevreden over de iPhone 16e, maar toch waren er nog genoeg verbeterpunten over. Dit zorgde ervoor dat het niet Apple’s beste instapmodel was, omdat er veel betere iPhone-modellen waren die niet zo heel veel duurder zijn. Hoewel dat nog steeds zo is bij de iPhone 17e, heeft Apple het nieuwe instapmodel wel veel aantrekkelijker gemaakt. In deze review van de iPhone 17e lees je hoe Apple dat gedaan heeft.

Tekst en review: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Foto’s: Daniel Vischjager. De review is geschreven in maart 2026 en beschrijft de situatie op dat moment. De iPhone 17e is een roze exemplaar met 512GB opslag. Het exemplaar is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

iPhone 17e in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPhone 17e in het kort:

Zelfde ontwerp als voorganger: platte achterkant van matglas, met vlakke zijkanten van aluminium

Kleuren: roze (nieuw), zwart en wit

Nieuwste A19-chip

Enkele 48-megapixel groothoekcamera

Vernieuwd Apple C1X-modem

6,1-inch OLED-scherm met notch

Nu met MagSafe, met sneller draadloos opladen

Standaard met 256GB opslag

Prijs: vanaf €719,-

Bij deze aanbieders kun je de iPhone 17e met abonnement aanschaffen:

Bij deze winkels kun je een losse iPhone 17e bestellen:

Design iPhone 17e: nog steeds mooi én wat speelser

Zelfde ontwerp als iPhone 16e, dat weer lijkt op de iPhone 14

Matglazen achterkant, aluminium platte zijkanten met scherpere hoeken

Verkrijgbaar in zwart en wit

Afmetingen: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

Gewicht: 170 gram

Vorig jaar noemden we het ontwerp van de iPhone 16e nog modern en bij de tijd, maar wel een tikkeltje saai. Sinds de komst van de iPhone 16e is er qua designs bij de iPhones weinig veranderd, behalve dat de Pro-modellen er wat minder strak uit zien door de grotere camerabult en de vrolijkere kleuren. Ten opzichte van de rest van de iPhone 17 line-up vinden we de iPhone 17e daarom nog steeds mooi qua ontwerp en dat komt mede door de matte aluminium behuizing en de eenvoudig ontworpen matglazen achterkant. De iPhone 17e ziet er daardoor erg minimalistisch uit, maar dat heeft ook wel zijn charme. Dat komt ook door de enkele camera achterop, waardoor er geen poespas te bekennen is.

Het enige van het ontwerp wat we nu wel wat achterhaald vinden (en waardoor hij ook wat minder prettig in de hand ligt), zijn de scherpere hoeken. De iPhone 17e heeft nog steeds niet de meer afgeronde hoeken van de iPhone 15 en nieuwer, terwijl we dat voor het handgevoel wel prettiger vinden. Maar voor de doelgroep van de iPhone 17e zal dat niet zoveel uitmaken, omdat die waarschijnlijk van een iPhone 12 of ouder af komen. Bovendien zal het merendeel waarschijnlijk toch een hoesje gebruiken. Desalniettemin vinden we dat Apple volgend jaar (bij de eventuele iPhone 18e) wel een stap mag maken op dit vlak.

Roze valt in de smaak

Wat het design van de iPhone 17e net wat spannender maakt, is de nieuwe roze kleuroptie. Naast de (ongewijzigde) zwarte en witte variant, is de iPhone 17e er ook in het roze. Dit is ook de kleur die wij getest hebben. Al direct na het uitpakken waren we ervan gecharmeerd, vooral omdat het niet te opvallend is. De iPhone 16 was er bijvoorbeeld ook in het roze, maar die variant was zo overweldigend dat we daar veel sneller op uitgekeken zijn. Het roze van de iPhone 17e is subtiel (en in bepaalde lichtinvallen bijna wit of zilver), maar daardoor niet te overheersend.

Toch vinden we het ook wel jammer dat Apple niet nog een wat spannender kleurtje aan de line-up toegevoegd heeft. Vorig jaar zeiden we dat de iPhone 16e een uitgelezen kans was om rood een comeback te geven en daar staan we eigenlijk nog steeds achter.

Scherm iPhone 17e: voldoet prima, maar verwacht niet teveel

6,1-inch OLED Super Retina XDR-display

Resolutie: 2532 x 1170 pixels; 460 pixels per inch

HDR-display

60Hz verversingssnelheid

Maximale helderheid HDR: 1200 nits

Maximale helderheid standaard: 800 nits

Notch, geen Dynamic Island

Voor dit jaar heeft Apple aan het scherm van het standaardmodel niks gewijzigd. Ten opzichte van de iPhone 16e heeft de iPhone 17e exact hetzelfde display. Er waren van tevoren wat geruchten over een mogelijk Dynamic Island, maar daar heeft Apple niet voor gekozen. Dat vinden we anno 2026 toch wat teleurstellend. Het Dynamic Island werd in 2022 geïntroduceerd bij de iPhone 14 Pro en dat het na vier jaar nu nog niet op het instapmodel te vinden is, is toch wel zonde. Het is een functie waar ook de doelgroep van het instapmodel zijn voordeel mee kan doen.

Dat geldt bijvoorbeeld veel minder voor schermeigenschappen als 60Hz. Hoewel een 120Hz-display mooi meegenomen zou zijn, is dat niet per se een eigenschap waar de gemiddelde gebruiker nou echt zoveel profijt van heeft. 120Hz zorgt voor soepelere animaties (bijvoorbeeld bij het scrollen), maar vinden we voor een instapmodel niet per se van hele grote toegevoegde waarde. Always-on, wat ook ontbreekt op de iPhone 17e, vinden we ook niet per se noodzakelijk voor een instapmodel.

De lagere maximale schermhelderheid is wel iets wat je in het gebruik gaat merken, vooral in het zonnige voorjaar en zomer. Met maximaal 800 nits voor standaardcontent (en maximaal 1200 nits voor HDR-content) is het scherm aanzienlijk minder helder dan de gewone iPhone 17. Daar is er een speciale maximale helderheid van 3000 nits voor buiten. Zo’n buitenhelderheid heeft de iPhone 17e niet, zelfs niet in wat mindere mate als bij de iPhone 17. En dat merk je als je het toestel buiten gebruikt.

Qua resolutie, kleuren en leesbaarheid voldoet het scherm aan alle eisen. Apple heeft er niks bijzonders mee gedaan, dus je zult niet omver geblazen worden door de hoge kwaliteit, maar het voldoet wel aan het minimale wat je mag verwachten voor een toestel van deze prijs.

Prestaties en hardware iPhone 17e: prima voor elkaar

Nieuwste A19-chip

8GB RAM

Ondersteuning voor Apple Intelligence

Actieknop, geen cameraregelaar

Apple C1X-modem voor 5G

Standaard 256GB opslag

Iets waar je je bij de iPhones nooit druk over hoeft te maken, zijn de prestaties. Eigenlijk is elke iPhone die je nu nog nieuw koopt (zelfs een wat ouder model) razendsnel en kun je rekenen op jarenlange ondersteuning. Dat was bij de iPhone 16e al zo en dat geldt ook voor de iPhone 17e. Met de nieuwste A19-chip staat de iPhone 17e zijn mannetje, met krachtige prestaties en lange ondersteuning met software-updates. De prestaties zijn nagenoeg gelijk met die van de gewone iPhone 17, op een GPU-core minder na. Maar ga je dat merken? Alleen als je hele zware games of andere grafische apps gebruikt, waardoor sommige dingen iets minder mooi zijn. Maar dat merk je eigenlijk alleen als je heel goed kijkt en er een iPhone 17 naast legt.

De 8GB RAM vinden we voor dit model ook voldoende, al betekent dit wel dat je op den duur wellicht wat meer krachtige Apple Intelligence-functies gaat missen. 8GB RAM is de vereiste hoeveelheid werkgeheugen voor Apple Intelligence, maar als Apple over een paar jaar met nieuwe slimme AI-functies komt die bijvoorbeeld 12GB RAM vereisen, val je met de iPhone 17e buiten de boot. Maar in alle eerlijkheid vinden we dat voor zo’n instapmodel niet zo’n probleem. Je koopt deze immers ook niet om altijd voorop te lopen met de nieuwste functies.

De iPhone 17e heeft net als de voorganger een eigen modemchip van Apple. Deze is geüpgraded van de C1-chip naar de C1X-chip, die wat sneller en energiezuiniger is. Maar in alle eerlijkheid merken we dit in de praktijk niet echt. De snelheid van de 5G-verbinding is van zoveel dingen afhankelijk (denk aan bereik, maximale snelheid van de provider en je abonnement), dat het lastig te vergelijken is of de C1X-chip nu echt beter is. Wat we wel kunnen zeggen: de 5G-verbinding is snel en het bereik is goed, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een iPhone 17 Pro waar nog een modemchip van Qualcomm in zit.

Overige hardware: alles wat je van een iPhone verwacht

De overige hardware van de iPhone 17e is dik voor elkaar. Functies als ongelukdetectie, sos-noodmelding via satelliet en recente wifi- en Bluetooth-versies zitten er allemaal in. De iPhone 17e heeft wifi 6 en Bluetooth 5.3, wat wel wat ouder is dan de wifi 7 en Bluetooth 6 in de gewone iPhone 17. Maar in alle eerlijkheid: daar merk je eigenlijk niks van, helemaal als je überhaupt geen modem hebt die wifi 6e of zelfs wifi 7 heeft. De meeste mensen die een modem van hun provider gebruiken, hebben alleen maar wifi 6 (of ouder) in huis.

Wat we echter wel jammer vinden, is dat de iPhone 17e geen Ultra Wideband-chip heeft. Deze chip gebruikt Apple om bijvoorbeeld een AirTag extra nauwkeurig op te zoeken en het wordt ook gebruikt voor de digitale autosleutel in Wallet. Er zijn inmiddels ook slimme deursloten met Ultra Wideband. Maar vooral voor de compatibiliteit met de AirTag hadden we Ultra Wideband wel echt een handige toevoeging gevonden, zeker omdat de doelgroep van de iPhone 17e waarschijnlijk ook wel een of meerdere AirTags heeft. Als je daar alles uit wil halen, is het een beetje flauw dat je daar per se een duurdere iPhone voor nodig hebt. Helemaal als je beseft dat de iPhone 11 uit 2019 (!) wel al gewoon Ultra Wideband aan boord had.

Opslag: meteen voldoende

Waar we positief over verrast zijn, is dat de iPhone 17e direct met 256GB opslag komt, een dubbeling ten opzichte van de voorganger. Daarmee krijg je precies evenveel als de gewone iPhone 17, iets wat je bij Apple niet zo snel zult zien. Hoewel de vanafprijs van de iPhone 17e met €719,- gelijk is met de voorganger, ben je toch goedkoper uit omdat je meteen 2565GB opslag krijgt. Bij de voorganger moest je daar nog een upgrade voor betalen, dus dat is mooi meegenomen.

Camera iPhone 17e: marginale verbetering

Enkele 48-megapixel groothoeklens

1x en 2x zoomen van optische kwaliteit

Camerafuncties als nachtmodus, fotografische stijlen, audiomix en portretten

Verbeterde portretmodus met scherpstelling

12-megapixel frontcamera

Als je de allerbeste camera in een iPhone wil, is de iPhone 17e niet het model dat je moet hebben. Er zit nog steeds maar een lens in, waardoor je meteen concessies moet doen op bijvoorbeeld de zoommogelijkheden. Kom je bijvoorbeeld van een iPhone 11 of iPhone 12 af, dan betekent het dat je moet inleveren op de ultragroothoeklens en het 0,5x zoomen. Deze zoomoptie vinden wij persoonlijk heel erg prettig, omdat het niet alleen mooie plaatjes oplevert maar ook praktisch is als je iets wil vastleggen en geen optie hebt om een stap achteruit te zetten.

Het voelt daardoor als een downgrade als je van een iPhone 11 of nieuwer overstapt naar de iPhone 17e. We vinden dat Apple inmiddels best een ultragroothoeklens toe had kunnen voegen, al dan niet van een lagere resolutie dan de gewone iPhone 17. Het voelt voor deze prijs toch een beetje oneerlijk dat een model uit 2026 minder functies heeft dan een iPhone uit 2019, dus eentje van zeven jaar oud.

Met de aanwezige 48-megapixel groothoeklens maak je verder prima foto’s. De kwaliteit is wat ons betreft vergelijkbaar met die in de gewone iPhone 17, inclusief 2x zoomen van optische kwaliteit. Als je 2x inzoomt merk je natuurlijk wel wat kwaliteitsverlies en wordt de resolutie wat lager, maar de foto’s zien er nog steeds goed uit.

De verbetering in de camera ten opzichte van de iPhone 16e zit hem in de portretmodus. Het is wat onduidelijk of deze verbetering komt door verbeterde camerahardware of dat het het gevolg is van de krachtigere chip. Je kan met de iPhone 17e namelijk tijdens het maken van een portretfoto de scherpstelling aanpassen, bijvoorbeeld als je juist wil focussen op iets of iemand in de achtergrond. Dit kan zowel voor het maken van de foto als erna. Dat geeft je tijdens het maken van portretten wel iets meer vrijheid. De iPhone 17e heeft deze functie geleend van de gewone iPhone 15, dus in dat opzicht is het nu relatief snel beschikbaar op het instapmodel.

Gemiste kans: geen verbeterde selfiecamera

Wat we wel erg jammer vinden, is dat Apple de selfiecamera niet verbeterd heeft. De selfiecamera van de andere iPhone 17-modellen kreeg zo’n fijne update met de hogere resolutie en Middelpunt-functie, dat we dit graag hadden gezien bij het instapmodel. In de andere iPhone 17-modellen is de vernieuwde selfiecamera een inventieve verbetering, omdat je horizontale selfies kunt maken terwijl je je iPhone zelf staand vasthoudt. Dat is bij het maken van selfies simpelweg veel makkelijker. Bij de iPhone 17e moet je de iPhone dus een kwart slag draaien, wat niet de meest comfortabele positie is om een selfie te maken. Het voelt daarom een beetje alsof Apple dit bewust achtergehouden heeft, om de gewone iPhone 17 aantrekkelijker te maken.

Batterijduur en opladen: eindelijk MagSafe

Tot 26 uur video afspelen en tot 21 uur video streamen

Usb-c-poort voor opladen en data

Draadloos opladen met maximaal 15W

Ondersteuning voor MagSafe

Waar we bij de iPhone 17e het meest blij mee zijn, is ondersteuning voor MagSafe. Het grootste gebrek van de iPhone 16e was de afwezigheid van de magneten, waardoor draadloos opladen niet alleen eenvoudiger maar ook sneller is. Met MagSafe en Qi2 kun je de iPhone 17e nu draadloos tot 15W snelheid opladen, een verdubbeling ten opzichte van de 7,5W van de iPhone 16e. Dat maakt draadloos opladen wat ons betreft de moeite waard bij de iPhone 17e, wat weer een kabel op je nachtkastje of bureau scheelt.

Maar misschien nog wel praktischer is dat je dankzij MagSafe nu ook de beschikking hebt op talloze handige accessoires. Denk aan MagSafe-wallets, maar ook houders, bureaustandaarden, auto-opladers en nog veel meer. Het MagSafe-aanbod is sinds de iPhone 12 uit 2020 zo groot geworden, dat dit heel veel deuren opent voor iemand die bijvoorbeeld van een iPhone SE of iPhone 11 overstapt naar een iPhone 17e. De toevoeging van MagSafe betekent ook dat je qua mogelijkheden niet achteruitgaat als je bijvoorbeeld van een iPhone 12 of iPhone 13 af komt. En dat is ook wel eens fijn.

De batterijduur van de iPhone 17e is verder in orde, met een maximale duur van 26 uur. In de praktijk betekent dit dat je er gewoon een volle dag mee kan doen en aan het eind van de dag nog genoeg batterijlading volhoudt. Ook als je een drukke iPhone-dag hebt, waarbij je veel filmpjes kijkt, foto’s maakt en apps gebruikt.

Voor wie is de iPhone 17e?

De iPhone 17e is vooral interessant voor mensen die een iPhone SE of een iPhone 11 of ouder hebben gebruikt. Heb je nu een van deze modellen in gebruik, dan profiteer je van de meeste upgrades en moet je zo min mogelijk missen. Zo heeft de iPhone SE ook maar een cameralens en zit daar geen MagSafe op. Kom je van een iPhone 11, dan moet je wel enkele concessies doen op het gebied van de camera. Maar je krijgt daar wel een veel beter display, mooier ontwerp, snellere prestaties en een betere batterijduur voor terug. Het is dan nog steeds in heel veel opzichten een upgrade.

Heb je een iPhone 12 of nieuwer en denk je eraan om te upgraden, dan zouden we toch eerder kiezen voor een gewone iPhone 17. Het prijsverschil tussen de iPhone 17e en iPhone 17 is zo’n tweehonderd euro, maar je krijgt er dan wel veel meer voor terug: een betere en uitgebreidere camera, beter en groter display, langere batterijduur en toekomstbestendigere draadloze verbindingen. Lees ook onze uitgebreide vergelijking tussen de iPhone 17 en iPhone 17e.

Conclusie iPhone 17e review

Met de iPhone 16e is Apple vorig jaar een bepaalde richting op gegaan: het ontwerp en scherm van de iPhone van zo’n drie jaar geleden, maar dan met een nieuwere chip en versimpelde camera. Dat is bij de iPhone 17e niet anders. Maar inmiddels zijn we wel een jaar verder, met een iPhone 17-generatie die weer veel handige nieuwe functies kreeg ten opzichte van de iPhone 16. In dat opzicht loopt de iPhone 17e wat meer achter op de andere modellen dan de iPhone 16e een jaar geleden. Functies als de verbeterde selfiecamera, draadloze Apple-chip en langere batterijduur mis je bij de iPhone 17e, waardoor het verschil tussen de iPhone 17e en de iPhone 17 in onze ogen groter geworden is dan tussen de iPhone 16e en iPhone 16. Ondanks dat de iPhone 17e wel een aantal fijne verbeteringen gekregen heeft.

De toevoeging van MagSafe, standaard twee keer zoveel opslag en de nieuwste chip, zorgen er wel voor dat de iPhone 17e iets meer bij de tijd is. Voor iedereen die een up-to-date instapmodel zoekt, vinden we de iPhone 17e nog steeds een goede keuze. Maar we raden wel aan om te wachten tot dit model wat goedkoper wordt. Uit de ervaringen van de iPhone 16e blijkt dat dit relatief snel gebeurt. Daardoor wordt de iPhone 17e de komende maanden alleen maar interessanter. Ben je nu toe aan een nieuwe iPhone? Dan raden we eerder aan om voor een leuk prijsje een iPhone 17 of misschien wel een iPhone 16 op de kop te tikken.

iPhone 17e kopen

Wil je na het lezen van deze iPhone 17e review dit nieuwe toestel kopen? Je kan daarvoor terecht bij alle bekende verkooppunten. Lees ook onze aparte koopoverzichten:

Bij deze aanbieders kun je de iPhone 17e met abonnement aanschaffen:

Bij deze winkels kun je een losse iPhone 17e bestellen:

Score 8 iPhone 17e €719,- Voordelen + Strak design met mooie nieuwe roze kleur

Snelle prestaties dankzij A19

Prima accuduur

Eindelijk MagSafe

Standaard met 256GB opslag Nadelen - Geen verbeterde selfiecamera of andere extra cameralens

Geen Dynamic Island

Geen Ultra Wideband-chip

Schermhelderheid wat laag

Informatie Laatst bijgewerkt maart 2026

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!