Apple heeft twee nieuwe gezondheidsfuncties in petto voor de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4, zo zegt een bron. Dit maakt deze modellen veel beter geschikt voor fitnesstracking.

De twee nieuwe Apple Watch-modellen van dit jaar, de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4, lijken geen enorm grote updates te worden. Apple focust volgens bronnen voorop op verbeterde prestaties en wat nieuwe gezondheidsfuncties. Maar welke gezondheidsfuncties krijgen deze twee modellen dan? Komt er een nieuwe sensor? Daar lijkt het wel op, maar niet op een manier hoe je dat misschien verwacht.

‘Always-on hartslagmeter en meer inzicht in gegevens’

Volgens Mark Gurman van Bloomberg krijgen de nieuwe modellen een always-on hartslagsensor. De huidige hartslagsensor van de Apple Watch meet doorgaans elke vijf tot tien minuten je hartslag, tenzij je een actieve workout hebt lopen. In dat geval wordt je hartslag constant gemeten. Door de hartslagmeter altijd aan te laten, worden metingen mogelijk nauwkeuriger en kan Apple wellicht meer soorten metingen doen.

De Apple Watch heeft al twee always-on-onderdelen: het always-on scherm en de always-on hoogtemeter. Het always-on scherm zorgt ervoor dat het display altijd aan staat en af te lezen is, zelfs zonder je pols naar je toe te draaien. De always-on hoogtemeter meet constant het hoogteniveau, zodat dit ook live op je wijzerplaat getoond kan worden. Een always-on hartslagsensor zou je hartslag ook live kunnen tonen op je wijzerplaat. Momenteel zie je alleen de meest recente waarde op je wijzerplaat.

Bekijk ook Zo gebruik je de Hartslag-app en hartslagmeter in de Apple Watch In deze gids lees je alles over de hartslagmeter in de Apple Watch. Hoe kun je je hartslag meten, hoe werkt de meter precies en waar vind je statistieken? En wat is er nieuw in de Hartslag-app in watchOS 10?

Verder zegt de bron dat Apple de achterliggende software gaat vernieuwen. Er zouden nieuwe fitness- en gezondheidsapps komen, waarin er ook meer focus is op wellness. Het is echter nog de vraag of dit exclusief voor de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 komt. Apple heeft de laatste jaren vaak nieuwe functies aangekondigd die ook beschikbaar kwamen voor oudere modellen, dus dat zou dit jaar (in het geval van de vernieuwde apps) ook kunnen gebeuren.

Verder vult hij aan dat Apple inderdaad van plan is om keramiek weer terug te brengen voor het materiaal van de kast. De Apple Watch Series 12 komt dan, naast aluminium en titanium, beschikbaar in keramiek. Apple zou intern zowel de witte als donkergrijze varianten getest hebben.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple Watch Series 12 ook in keramiek’ De Apple Watch Series 12 komt ook beschikbaar in keramiek, zo zegt een bron. Al eerder waren er geruchten dat dit geliefde materiaal snel terugkeert.

De Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 komen dit najaar beschikbaar en worden op 9 september aangekondigd tijdens het grote iPhone-event. Lees ook onze grote vooruitblik op het iPhone-event van 2026, want er komt nog veel meer aan.

Bekijk ook Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je op 9 september verwachten Over een maandje staat het iPhone-event van 2026 op de planning. Tijd dus om vooruit te blikken en dit zijn de aankondigingen die je in september 2026 van Apple kan verwachten.