Zoals verwacht heeft Apple naast de iPhone 18 Pro ook een grotere variant, de iPhone 18 Pro Max, nu officieel aangekondigd. Deze iPhone is niet alleen groter, maar heeft ook unieke functies.

Wat de Pro Max betreft, is het ieder jaar even afwachten of er unieke functies komen. Soms is het gewoon een grotere versie van de Pro-iPhone, maar af en toe weet Apple ons te verrassen met unieke functies. Of dat ook het geval is bij de zojuist aangekondigde iPhone 18 Pro Max, lees je in dit artikel.

Het gros van de functies van de iPhone 18 Pro Max is gelijk aan die van de nieuwe iPhone 18 Pro. Het is allemaal aangekondigd tijdens het september event van Apple.

iPhone 18 Pro Max onthuld: de belangrijkste eigenschappen

Dit is de iPhone 18 Pro Max in het kort:

Opvolger van iPhone 17 Pro Max

Zelfde aluminium behuizing met nieuwe kleuren: Gletsjer (lichtblauw), Burgundy (bordeauxrood), zilver, zwart

Nieuwe A20 Pro-chip

Verbeterde camera aan achterkant: variabel diafragma, betere telefotolens

6,9-inch OLED-display met ProMotion en always-on

Kleiner Dynamic Island, Face ID in het scherm verwerkt

Prijs: vanaf €1.629,- voor 256 GB

Pre-order vanaf zaterdag 12 september om 14:00

Releasedatum: vrijdag 18 september

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Design: hetzelfde als de gewone Pro, maar dan groter

Zoals verwacht is het design van de iPhone 18 Pro Max hetzelfde als dat van de iPhone 18 Pro, maar dan groter. Het design lijkt sterk op dat van de iPhone 17 Pro Max, maar het Dynamic Island is kleiner geworden. Dankzij het kleinere Dynamic Island kan de iPhone nu tot drie Live Activiteiten tegelijk tonen. Dat is op vorige modellen beperkt tot twee.

A20 Pro-chip is weer de snelste smartphonechip

De A20 Pro-chip in de iPhone 18 Pro Max is een mooie stap vooruit. Deze 2 nm-chip heeft een 6-core CPU, 7-core GPU (40% sneller) en twee keer zoveel cores in de Neural Engine voor AI.

Vorig jaar voegde Apple een dampkamer toe om oververhitting tegen te gaan. Daar doen ze nu een schepje bovenop. Er ligt bij de nieuwe iPhone een koperlaag tussen de chips en het scherm om warmte beter te verspreiden.

Batterijduur: grootste verbetering ooit

Volgens Apple krijgt dit grote toestel de grootste sprong vooruit qua batterijduur van alle iPhones. Zo kun je tot 45 uur video’s afspelen. In dagelijks gebruik zou je tot 30 uur moeten kunnen halen. Ook kun je sneller opladen (50% erbij in 15 minuten), maar we weten nog niet het wattage.

Camera: de beste camera ooit in een iPhone

Zoals verwacht is het diafragma van de groothoeklens op de iPhone 18 Pro Max-camera in te stellen. Dit is geen softwarefunctie, maar echt een fysieke instelling, net als bij een professionele cameralens. Deze functie maakt het mogelijk om zelf in te stellen hoeveel blur (bokeh) je hebt en hoeveel licht er op de sensor komt. Er is ook een automatische instelling waarbij het diafragma voor jou wordt bepaald.

Pro Controls

Apple gaat Android achterna met de nieuwe Manual-mode in de Camera-app. Je kunt hiermee zelf de sluitertijd, het diafragma en meer instellen.

iPhone 18 Pro Max prijzen

De prijzen van de iPhone 18 Pro Max zijn bekend en ze zijn niet mals. Dit is het overzicht:

256 GB: €1.629,-

512 GB: €1.879,-

1 TB: €2.379,-

2 TB: €3.129,-

iPhone 18 Pro Max bestellen

De iPhone 18 Pro is vanaf zaterdag 12 september vanaf 14:00 te bestellen. Vanaf 18 september ligt het toestel in de winkel.

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