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Officieel aangekondigd: dit is de iPhone 18 Pro Max met nieuwe camerafuncties

Nieuws iDevices
Zoals verwacht heeft Apple naast de iPhone 18 Pro ook een grotere variant, de iPhone 18 Pro Max, nu officieel aangekondigd. Deze iPhone is niet alleen groter, maar heeft ook unieke functies.
Daniel Vischjager - · Laatst bijgewerkt:

Wat de Pro Max betreft, is het ieder jaar even afwachten of er unieke functies komen. Soms is het gewoon een grotere versie van de Pro-iPhone, maar af en toe weet Apple ons te verrassen met unieke functies. Of dat ook het geval is bij de zojuist aangekondigde iPhone 18 Pro Max, lees je in dit artikel.

Het gros van de functies van de iPhone 18 Pro Max is gelijk aan die van de nieuwe iPhone 18 Pro. Het is allemaal aangekondigd tijdens het september event van Apple.

iPhone 18 Pro Max onthuld: de belangrijkste eigenschappen

Dit is de iPhone 18 Pro Max in het kort:

  • Opvolger van iPhone 17 Pro Max
  • Zelfde aluminium behuizing met nieuwe kleuren: Gletsjer (lichtblauw), Burgundy (bordeauxrood), zilver, zwart
  • Nieuwe A20 Pro-chip
  • Verbeterde camera aan achterkant: variabel diafragma, betere telefotolens
  • 6,9-inch OLED-display met ProMotion en always-on
  • Kleiner Dynamic Island, Face ID in het scherm verwerkt
  • Prijs: vanaf €1.629,- voor 256 GB
  • Pre-order vanaf zaterdag 12 september om 14:00
  • Releasedatum: vrijdag 18 september

iPhone 18 Pro Max met abonnement

Op zoek naar een iPhone 18 Pro Max met abonnement? Dan kun je terecht bij deze winkels en providers:

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

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Design: hetzelfde als de gewone Pro, maar dan groter

Zoals verwacht is het design van de iPhone 18 Pro Max hetzelfde als dat van de iPhone 18 Pro, maar dan groter. Het design lijkt sterk op dat van de iPhone 17 Pro Max, maar het Dynamic Island is kleiner geworden. Dankzij het kleinere Dynamic Island kan de iPhone nu tot drie Live Activiteiten tegelijk tonen. Dat is op vorige modellen beperkt tot twee.

A20 Pro-chip is weer de snelste smartphonechip

De A20 Pro-chip in de iPhone 18 Pro Max is een mooie stap vooruit. Deze 2 nm-chip heeft een 6-core CPU, 7-core GPU (40% sneller) en twee keer zoveel cores in de Neural Engine voor AI.

Vorig jaar voegde Apple een dampkamer toe om oververhitting tegen te gaan. Daar doen ze nu een schepje bovenop. Er ligt bij de nieuwe iPhone een koperlaag tussen de chips en het scherm om warmte beter te verspreiden.

Batterijduur: grootste verbetering ooit

Volgens Apple krijgt dit grote toestel de grootste sprong vooruit qua batterijduur van alle iPhones. Zo kun je tot 45 uur video’s afspelen. In dagelijks gebruik zou je tot 30 uur moeten kunnen halen. Ook kun je sneller opladen (50% erbij in 15 minuten), maar we weten nog niet het wattage.

Camera: de beste camera ooit in een iPhone

Zoals verwacht is het diafragma van de groothoeklens op de iPhone 18 Pro Max-camera in te stellen. Dit is geen softwarefunctie, maar echt een fysieke instelling, net als bij een professionele cameralens. Deze functie maakt het mogelijk om zelf in te stellen hoeveel blur (bokeh) je hebt en hoeveel licht er op de sensor komt. Er is ook een automatische instelling waarbij het diafragma voor jou wordt bepaald.

Pro Controls

Apple gaat Android achterna met de nieuwe Manual-mode in de Camera-app. Je kunt hiermee zelf de sluitertijd, het diafragma en meer instellen.

iPhone 18 Pro Max prijzen

De prijzen van de iPhone 18 Pro Max zijn bekend en ze zijn niet mals. Dit is het overzicht:

  • 256 GB: €1.629,-
  • 512 GB: €1.879,-
  • 1 TB: €2.379,-
  • 2 TB: €3.129,-

iPhone 18 Pro Max bestellen

De iPhone 18 Pro is vanaf zaterdag 12 september vanaf 14:00 te bestellen. Vanaf 18 september ligt het toestel in de winkel.

iPhone 18 Pro Max los toestel

Liever een losse iPhone 18 Pro Max kopen? Bekijk deze winkels voor de actuele prijzen en deals:

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro Max eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

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iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro Max is het aankomende Pro Max-model van 2026. De iPhone 18 Pro Max wordt in het najaar van 2026 verwacht en brengt vermoedelijk verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en de Cameraregelaar. Ook komen er nieuwe kleuren en wordt het design iets aangepast. Het 6,9-inch display krijgt een kleiner Dynamic Island, waarbij sommige sensoren van Face ID achter het scherm geplaatst zijn. Lees meer over de iPhone 18 Pro Max in ons overzicht.

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