Apple werkt achter de schermen aan een speciale Apple Reference Image-tool, waarmee je kan verifiëren of een foto met een iPhone-camera gemaakt is. Zo ga je dit straks gebruiken.

In tijden van AI en foto’s die zo echt lijken dat het lastig te zien is of het wel met een echte camera gemaakt is, werkt Apple aan de Apple Reference Image-tool. In de vijfde beta van iOS 27 is een privacyverwijzing gevonden naar deze tool, waaruit ook afgeleid kan worden wat dit precies inhoudt.

Apple Reference Image: zo check je of een foto een iPhone-foto is

De Camera-app zou voorzien worden van een nieuwe Reference-modus. Foto’s die je met deze modus maakt, bevatten in de metadata extra checks die aantonen dat de foto met de iPhone-camera gemaakt zijn. Het lijkt er dus niet op dat elke foto die je met je iPhone maakt, automatisch zo te herkennen zijn; het geldt specifiek voor foto’s met de speciale Reference-modus.

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Als een foto met deze modus gemaakt is, zie je een speciale badge op de foto. Tik je hierop, dan wordt er allerlei data doorgestuurd naar Apple’s Private Cloud Compute. Dit zijn Apple’s privacyvriendelijke servers die ook gebruikt worden voor Apple Intelligence-verzoeken die niet lokaal verwerkt kunnen worden. De servers verzamelen de informatie, geeft dit alles een speciale identificatie en zet het vervolgens op het toestel van de gebruiker. Gegevens die Apple van de foto verzamelt, zijn onder andere de sensordata van de hardware. De foto zelf wordt niet met Apple gedeeld.

Aan de toegevoegde badge is vervolgens te zien dat de foto origineel is en door een iPhone gemaakt is. Naast foto’s wordt in de verwijzing ook gesproken over video, dus vermoedelijk is het ook daarvoor te gebruiken.

Het is niet geheel toevallig dat Apple juist nu met zo’n functie lijkt te komen. Apple’s eigen Image Playground kon oorspronkelijk alleen afbeeldingen genereren in een bepaalde stijl waardoor overduidelijk was het een AI-gegenereerde afbeelding was. Met ingang van iOS 27 kun je met Image Playground ook realistische afbeeldingen maken, waarbij AI een stuk lastiger te herkennen is. Dat zal de komende jaren verder verbeteren, waardoor de noodzaak voor een tool om foto’s te controleren op authenticiteit alleen maar hoger wordt.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

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