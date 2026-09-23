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Nieuw Schermtijd-overzicht niet zichtbaar in iOS 27? Zo los je het op

Nieuws iOS en iPadOS
Het vernieuwde Schermtijd-overzicht voor kinderen is niet bij iedereen meteen zichtbaar in iOS 27. We leggen uit hoe je toegang krijgt tot de nieuwe instellingen en wat je kunt doen als het oude overzicht blijft staan.
Sasha Koevoets -

Heb je iOS 27 geïnstalleerd, maar zie je bij Schermtijd voor je kind nog steeds het oude overzicht? Dan kan er binnen je gezin nog een apparaat op een oudere softwareversie draaien. Om de vernieuwde instellingen te gebruiken, moet je eerst de relevante apparaten in je Delen met gezin-groep bijwerken die versie 27 ondersteunen. Daarna moet een gezinshoofd of ouder/voogd Ouderlijk Toezicht opnieuw doorlopen. Hieronder lees je hoe je controleert wat er nog moet gebeuren.

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Waarom zie ik het nieuwe Schermtijd-overzicht niet?

In iOS 27 heeft Apple de instellingen voor Ouderlijk Toezicht in Schermtijd vernieuwd. Daarmee kun je onder meer beheren welke apps en websites je kind mag gebruiken, met wie je kind kan communiceren en wanneer het apparaat gebruikt mag worden.

Het nieuwe overzicht verschijnt niet automatisch zodra je jouw iPhone bijwerkt. Ook andere apparaten in de Delen met gezin-groep hebben nog een update nodig. Zijn de geschikte apparaten bijgewerkt, dan moet een gezinshoofd of ouder/voogd de vernieuwde instellingen voor Ouderlijk Toezicht activeren. Dit werkt dus alleen als al je apparaten in het gezin zijn bijgewerkt naar iOS 27, iPadOS 27 of een van de andere updates.

Zo krijg je de nieuwe instellingen te zien

Controleer of je de volgende stappen goed hebt doorlopen om het nieuwe Schermtijd-overzicht te krijgen:

  1. Open op het toestel van het gezinshoofd Instellingen > Gezin. Zorg ervoor dat je kind een eigen Apple Account heeft in de groep.

  2. In het gezinsoverzicht staat een speciale pop-up waarin je kan controleren welke apparaten nog geüpdatet moeten worden. Ook zie je hier welke niet meer te updaten zijn.

    Apparaten updaten ouderlijk toezicht

  3. Ga naar Instellingen > Gezin en tik daar op Aan de slag. Je doorloopt nu per kind de nieuwe stappen voor Ouderlijk Toezicht.

  4. Nu kun je gebruik maken van de nieuwe functies van Schermtijd in iOS 27.

Om toch gebruik te kunnen maken van de Schermtijd-opties in iOS 27 moet je de niet-ondersteunde apparaten (tijdelijk) verwijderen uit je Apple Account. Vervolgens kun je de vernieuwde Schermtijd-opties instellen om vervolgens je ‘oude’ apparaat weer toe te voegen aan je Apple Account.

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Wat als een apparaat geen iOS 27 krijgt?

Sommige oudere apparaten kunnen niet naar versie 27 worden bijgewerkt. Je vindt ze in Instellingen > Gezin > Bekijk gezinsapparaten bij de oudere apparaten. Op die toestellen blijft de vorige versie van Schermtijd beschikbaar, zodat je nog steeds beperkingen voor je kind kunt instellen. Apple geeft ook aan dat je Ouderlijk Toezicht rechtstreeks op het apparaat van je kind kunt aanpassen als je niet alle apparaten in je gezin kunt bijwerken.

Benieuwd wat er verder is veranderd? Lees dan ons overzicht van de nieuwe Schermtijd-functies in iOS 27.

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iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 is in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor de iPhone 11 en nieuwer. In deze update legt Apple vooral de focus op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook veel nieuwe functies voor Apple Intelligence, de nieuwe Siri AI (niet in de EU), een aangepast Liquid Glass-design en nog veel meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

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