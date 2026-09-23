PostNL gaat de MijnPost-functie, waarmee je kan zien welke post eraan komt, eindelijk fixen. Sinds eerder dit jaar zie je alleen post die op jouw naam staat, maar daar komt straks verandering in, zo laat PostNL weten aan iCulture.

Afgelopen voorjaar voerde PostNL een grote wijziging door in de MijnPost-functie. In plaats van dat je alle post zag die naar jouw adres onderweg was, zie je vanaf nu alleen maar de post die naar jou persoonlijk gericht is. Post van huisgenoten of gezinsleden verschijnt vanwege privacyredenen niet meer in jouw app, maar dat heeft ook allerlei vervelende gevolgen. Voor veel mensen werkte de functie daardoor überhaupt niet meer goed. Nu zegt PostNL tegen iCulture dat er een oplossing komt, waardoor de functie weer (grotendeels) werkt zoals voorheen.

MijnPost van PostNL krijgt deelfunctie

Naar aanleiding van de vele klachten rondom de veranderende werking van de functie, vroegen wij PostNL om uitleg. Daar hebben wij nu een reactie op gekregen, met daarbij goed nieuws: er komt een deeloptie voor de MijnPost-functie. De woordvoerder laat ons weten dat er gewerkt wordt aan een mogelijkheid waarmee je als gebruiker zelf toestemming kunt geven wie jouw post mag inzien binnen de MijnPost-functie. De nieuwe optie werkt op een vergelijkbare manier met de huidige Pakketmaatjes-functie, waarmee je kan aangeven wie jouw aankomende pakketjes mag zien en aannemen.

Bekijk ook Gebruikers PostNL-app zijn boos: dit is waarom de app ineens veel 1-sterbeoordelingen krijgt Gebruikers van de PostNL-app zijn boos vanwege de veranderende werking van de Mijn Post-functie. Veel gebruikers zien daardoor plotseling helemaal geen inkomende post meer.

Deze Pakketmaatjes-functie wordt dus uitgebreid naar de MijnPost-functie, zodat je zelf kan bepalen wie jouw post mag zien. De toestemming kan ook op ieder moment ingetrokken worden in je PostNL-account. De nieuwe toevoeging lijkt specifiek gericht te zijn op huisgenoten en partners die elkaars post nu niet meer zien. Of dit ook gaat werken met post voor kleine kinderen, is nog niet helemaal duidelijk. Een kind heeft immers geen eigen PostNL-account en kan dan dus ook niet aangeven dat een ouder zijn of haar post mag inzien.

In de reactie zegt PostNL verder dat privacy inderdaad de reden is dat je niet meer alle post naar jouw adres in kan zien. Het postbedrijf geeft toe dat deze wijziging gevolgen kan hebben voor het gebruiksgemak en zegt dat het de “signalen hierover serieus neemt”. Als gevolg van die vele klachten, werkt het bedrijf nu dus aan de deelfunctie. PostNL zegt tegen iCulture dat de nieuwe deelfunctie later dit jaar beschikbaar komt in de PostNL-app. Zodra de nieuwe functie beschikbaar is, lees je dat uiteraard op iCulture.

PostNL Versie 7.1.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16.0+ Grootte 40.44 MB Uitgever PostNL Holding B.V. Leeftijd 4+ Talen