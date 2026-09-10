iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: welke is een verstandigere koop?

De iPhone 18 Pro lijkt op veel vlakken veel op zijn voorganger, maar er is meer dan alleen het uiterlijk. We vergelijken de iPhone 18 Pro (Max) en iPhone 17 Pro (Max) en zetten alle verschillen op een rijtje!

Dit jaar heeft Apple de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max onthuld. Deze modellen volgen de respectievelijke iPhone 17-modellen op. Wat zijn de belangrijkste verschillen en misschien nog wel een belangrijkere vraag: welke is een verstandige aankoop? Wij geven je een (uitgebreid) koopadvies.

Verschillen iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro

De iPhone 18 Pro verschilt op meerdere punten van de iPhone 17 Pro, waaronder de camera, het scherm, de prestaties en de batterijduur. Daar staat wel een flink hogere prijs tegenover. Welke van de twee de beste keuze is, hangt daarom vooral af van hoeveel waarde je aan deze verbeteringen hecht.

#1 Design: meer kleuren (en zwart)

Voor de iPhone 18 Pro-modellen borduurt Apple voort op het ontwerp dat bij de iPhone 17 Pro werd geïntroduceerd. Het kenmerkende cameraplateau is opnieuw aanwezig, maar het kleurverschil met het matglazen vlak eronder is minder opvallend geworden. Helemaal verdwenen is het verschil overigens niet. Hoewel de iPhone 18 Pro-modellen wederom van aluminium zijn, is het gewicht wel toegenomen: de iPhone 18 Pro weegt 7 gram meer dan zijn voorganger en de Pro Max zelfs 18 gram meer.

Apple heeft daarnaast de kleuren vernieuwd. De iPhone 18 Pro en Pro Max zijn verkrijgbaar in Zwart, Zilver, Gletsjer (lichtblauw) en Bordeauxrood. Vooral de terugkeer van zwart valt op, aangezien een donkere, neutrale uitvoering bij de vorige generatie ontbrak. De iPhone 17 Pro-modellen verschenen alleen in Kosmisch Oranje, Zilver en Diepblauw.

iPhone in de kleuren (v.l.n.r.): Zwart, Zilver, Gletsjer en Bordeauxrood

#2 Scherm: kleiner Dynamic Island

Bij het scherm zijn de meeste specificaties ongewijzigd gebleven. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max hebben opnieuw een ProMotion-display van respectievelijk 6,3 en 6,9 inch. Ook gebruikt Apple weer Ceramic Shield 2, de coating die het scherm extra beschermt tegen krassen.

De enige verandering is het kleinere Dynamic Island. Sinds de iPhone 14 Pro gebruikte Apple jarenlang dezelfde brede, pilvormige uitsnede, maar bij de iPhone 18 Pro-modellen is deze smaller gemaakt. Daardoor blijft bovenaan het scherm meer ruimte over voor informatie en kun je voortaan tot drie Live Activiteiten tegelijk bekijken.

#3 Chip: A20 Pro is nog krachtiger

De iPhone 18 Pro wordt aangestuurd door de nieuwe A20 Pro-chip. Deze is gemaakt met een 2-nanometerproces, waardoor de chip kleiner en energiezuiniger is dan zijn voorganger. De geheugenbandbreedte ligt 50 procent hoger dan bij de A19 Pro, terwijl de 7-core GPU tot 40 procent sneller is.

Daarnaast beschikt de A20 Pro over een dubbele 16-core Neural Engine. Hierdoor kan de iPhone taken op het gebied van kunstmatige intelligentie en computationele fotografie sneller uitvoeren. Dankzij het efficiëntere productieproces levert de chip bovendien meer rekenkracht zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de batterijduur.

Om de warmte die de chip genereert te verspreiden, heeft de iPhone 18 Pro (Max) een nieuwe dampkamer. Deze heeft een keer zo groot oppervlak en zou 40% efficiënter moeten werken.

iPhone 18 Pro iPhone 17 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone 17 Pro Max Chip A20 Pro A19 Pro A20 Pro A19 Pro CPU 6-core 6-core 6-core 6-core Super-cores 2 – 2 – Performance-cores – 2 – 2 Efficiency-cores 4 4 4 4 GPU 7-core met Neural Accelerators 6-core met Neural Accelerators 7-core met Neural Accelerators 6-core met Neural Accelerators Neural Engine Dual 16-core 16-core Dual 16-core 16-core

#4 Batterij: nog een stuk langer

Apple heeft ook de batterijduur van de iPhone 18 Pro verbeterd. Dankzij de efficiëntere chip en verdere optimalisaties kun je tot 34 uur video afspelen of 31 uur video streamen. Bij de iPhone 17 Pro was dit respectievelijk 31 en 28 uur.

De iPhone 18 Pro Max houdt het nog langer vol, met maximaal 43 uur video afspelen en 38 uur streamen. Bij de uitvoering zonder fysieke simkaart kan de totale videoweergave zelfs oplopen tot 45 uur. Deze eSIM-only versie is slechts in een select aantal landen verkrijgbaar.

Het opladen van de nieuwe iPhones gaat sneller als je een kabeltje gebruikt. Je moet ook de juiste lichtnetadapter hebben.

iPhone 18 Pro iPhone 17 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone 17 Pro Max Video afspelen 34 uur 31 uur 43 uur 37 uur Video streamen 31 uur 28 uur 38 uur 33 uur Dagelijks gebruik 24 uur Onbekend 30 uur Onbekend Snelladen – Bedraad: binnen 15 minuten tot 50% opgeladen

– Draadloos: binnen 30 minuten tot 50% opgeladen – Bedraad: binnen 20 minuten tot 50% opgeladen

– Draadloos: binnen 30 minuten tot 50% opgeladen – Bedraad: binnen 15 minuten tot 50% opgeladen

– Draadloos: binnen 30 minuten tot 50% opgeladen – Bedraad: binnen 20 minuten tot 50% opgeladen

– Draadloos: binnen 30 minuten tot 50% opgeladen

#5 Camera: verstelbaar diafragma

De Pro-modellen staan bekend om hun uitmuntende camera’s en met de iPhone 18 Pro bouwt Apple daarop voort. De drie camera’s aan de achterkant hebben opnieuw een resolutie van 48 megapixel, maar de hoofdcamera krijgt wel een langverwachte vernieuwing.

De iPhone 18 Pro is de eerste iPhone die een verstelbaar diafragma heeft bij de hoofdlens. Standaard past dit nieuwe diafragma zich aan aan de hoeveelheid licht die op de lens komt, maar professionals kunnen ook aan de slag met extra Pro-regelaars, waarmee je nog meer invloed hebt op de samenstelling van je foto.

Apple heeft daarnaast de beeldverwerking vernieuwd, waardoor de groothoekcamera scherpere foto’s met meer details maakt. Met de derde generatie Fotografische stijlen kun je beelden bovendien verder naar eigen smaak aanpassen. Voor video’s zijn er nieuwe effecten voor de Filmmodus, verbeterde stemisolatie binnen Audio Mix en de mogelijkheid om tijdens het filmen continu scherp te stellen. De ultragroothoekcamera, telecamera en selfiecamera zijn grotendeels ongewijzigd gebleven.

iPhone 18 Pro (Max) iPhone 17 Pro (Max) Groothoek 48-megapixel 48-megapixel Verstelbaar diafragma ✅ (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0) ❌ (ƒ/1.78) Ultragroothoek 48-megapixel; ƒ/2.2 48-megapixel; ƒ/2.2 Telelens 48-megapixel; ƒ/2.8 48-megapixel; ƒ/2.8 Optische zoom 0,5x, 1x, 2x, 4x, 8x 0,5x, 1x, 2x, 4x, 8x Optische beeldstabilisatie 2e generatie met sensorverschuiving 2e generatie met sensorverschuiving Pro-regelaars ✅ ❌ Photonic Engine ✅ ✅ Portretmodus ✅ ✅ Nachtmodus ✅ ✅ Fotografische stijlen ✅ Derde generatie ✅ Tweede generatie Macrofotografie ✅ 48 megapixel ✅ 48 megapixel LOG-video ✅ Log 2 ✅ Log 2 Academy Color Encoding System ✅ ✅ ProRes RAW ✅ ✅ Genlock ✅ ✅ Audiomix ✅ ✅ Microfoons van studiokwaliteit ✅ ✅ Windruisvermindering ✅ ✅ Lenzen met antireflectiecoating ✅ ✅ Camera voorkant 18-megapixel Center Stage, tot 4K Dolby Vision filmen 18-megapixel Center Stage, tot 4K Dolby Vision filmen

#6 Opslag: ook de Pro tot 2 TB

Net als vorig jaar beginnen de iPhone 18 Pro-modellen met 256 GB opslag. De maximale opslagcapaciteit van 2 TB was bij de vorige generatie nog voorbehouden aan de Pro Max, maar is nu ook beschikbaar voor de kleinere iPhone 18 Pro. Beide modellen zijn daardoor verkrijgbaar met 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslag. Je hoeft dus niet langer voor het grootste toestel te kiezen als je zoveel mogelijk opslagruimte wilt.

#7 C2-modem: betere verbindingen

Met de iPhone 18 Pro introduceert Apple voor het eerst het nieuwe C2-modem. Deze tweede generatie van Apple’s eigen modem gebruikt optimalisaties om de mobiele verbinding stabieler en betrouwbaarder te maken.

Vergeleken met het C1X-modem biedt de C2 hogere uploadsnelheden, terwijl het energieverbruik tot 15% lager ligt. In de Verenigde Staten ondersteunt de chip bovendien het snellere mmWave-netwerk. Aan dat laatste heb je in Nederland niets, omdat deze 5G-techniek hier niet wordt gebruikt op het netwerk en in de iPhones die hier verkocht worden.

#8 Prijs: een stukje duurder

Nadat Apple eerder dit jaar de prijzen van Macs, iPads, HomePods en de Apple TV verhoogde, moet nu ook de iPhone eraan geloven. De iPhone 18 Pro begint bij €1.479,-, terwijl de iPhone 17 Pro bij zijn introductie nog €1.329,- kostte. Voor de iPhone 18 Pro Max betaal je minimaal €1.629,-, tegenover €1.479,- voor zijn voorganger. Daarmee kost het instapmodel van de iPhone 18 Pro nu evenveel als de iPhone 17 Pro Max vorig jaar. Kies je voor de grootste uitvoering met maximale opslag, dan loopt de prijs zelfs op tot boven de €3.000. Tegelijkertijd zijn we ook weer een jaar verder en kun je de iPhone 17 Pro (Max) nu voor minder scoren bij andere winkels.

Bekijk ook Hoeveel duurder is de iPhone 18 Pro geworden? Dit zijn de prijzen Hoeveel moet je betalen voor de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max? De prijzen zijn hoger dan bij zijn voorgangers. Lees hier alles over de prijs van de iPhone 18 Pro-modellen.

Conclusie iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro

Eén ding is zeker: met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zet Apple opnieuw twee interessante toestellen neer. Op het eerste gezicht lijken ze sterk op hun voorgangers, maar onder de motorkap is er veel veranderd. Zo heeft de hoofdcamera voortaan een verstelbaar diafragma dat zich aanpast aan de hoeveelheid licht. Voor de meer ervaren fotografen zijn er extra Pro-regelaars om meer controle over het eindresultaat te krijgen.

Ook op andere punten zetten de Pro-modellen een stap vooruit. Ze verschijnen in vier kleuren, waaronder zwart en bordeauxrood, en hebben een smaller Dynamic Island waarin tot drie Live Activiteiten tegelijk passen. Tel daar de langere batterijduur en krachtigere A20 Pro-chip bij op en de iPhone 18 Pro-serie biedt een behoorlijk compleet pakket aan verbeteringen.

Twijfel je tussen de iPhone 18 Pro en de iPhone 17 Pro, dan raden wij de iPhone 18 Pro aan. Dankzij de vernieuwde camera, krachtigere A20 Pro-chip en langere batterijduur is dit het compleetste en toekomstbestendige model. Maar… daar staat wel een aanzienlijk hogere prijs tegenover.

Vind je de nieuwste functies minder belangrijk en wil je wat geld besparen, dan is de iPhone 17 Pro nog altijd een uitstekende keuze. Het toestel blijft krachtig en beschikt over een veelzijdig camerasysteem. Je slaat er dus zeker de plank niet mee mis, maar wie het beste van het beste wil, kan beter voor de iPhone 18 Pro kiezen.

Ga de iPhone 18 Pro kopen als…

…je het nieuwste van het nieuwste wil.

…je de meest krachtige iPhone wil.

…je een zwarte Pro iPhone wil.

…je je foto’s nog verder wil finetunen voordat je ze maakt.

…je de langste batterijduur in een iPhone wil.

Ga de iPhone 17 Pro kopen als…

…je een professioneel toestel wil voor een lagere prijs.

…je een oranje of donkerblauwe iPhone wil.

…je niet per se het allernieuwste model wil.

…je toch niet meer dan twee Live Activiteiten gebruikt.

De iPhone 17 Pro is te koop bij alle bekende webshops en providers.

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