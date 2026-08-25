Apple onthult Mac Studio 2026: nu met M5 Max en nóg krachtigere M5 Ultra-chip
Apple heeft vandaag twee nieuwe desktop-Macs aangekondigd. Naast de nieuwe Mac mini 2026, is er nu ook een nieuwe Mac Studio voor 2026. De nieuwste generatie van Apple’s meest krachtige Mac heeft nu een M5 Max- en M5 Ultra-chip. De M5 Ultra-chip is helemaal nieuw en is daarmee de meest krachtige chip die Apple ooit zelf gemaakt heeft.
Mac Studio 2026 in het kort
Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Mac Studio 2026:
- Opvolger van Mac Studio uit 2025
- Nieuwe generatie chips: nu met M5 Max en M5 Ultra (was M4 Max en M3 Ultra)
- Verbeterde draadloze verbindingen: nu met wifi 7 en Bluetooth 6
- Poorten: vier Thunderbolt 5, twee usb-a, hdmi, 10-Gb Ethernet en SD-kaartslot
- Prijs: vanaf €3.029,- (M5 Max); vanaf €6.649,- (M5 Ultra)
- Release: 22 september 2026
Mac Studio 2026 met verbeterde prestaties
Apple strooit in haar persbericht met cijfers over de verbeterde prestaties van de nieuwe Mac Studio. Apple belooft tot 4,3x snellere AI-prestaties, tot 2x snellere opslag, tot 1,8x snellere graphics en tot 1,3x snellere CPU-snelheden. Het M5 Max-model heeft nu een 18-core CPU (was tot 16-core), inclusief nieuwe Neural Accelerators. De geheugenbandbreedte is verhoogd van 546 GB/s naar 614 GB/s. Apple levert nu ook meer RAM, als je daarvoor kiest. Hij begint nog steeds bij 36GB, maar kan geupgraded worden naar maximaal 128GB. De opties voor opslag blijven gelijk (van 512GB tot 8TB), maar de opslag is wel sneller.
Het nieuwe M5 Ultra-model heeft nu een tot 36-core CPU, in plaats van 32. Ook hier zijn de nieuwe Neural Accelerators toegevoegd. De geheugenbandbreedte stijgt naar maar liefst 1,2 TB/s, waar dit voorheen nog 819 GB/s was. Ondanks het grote chiptekort, pakt Apple wel flink uit met de maximale hoeveelheid RAM in het M5 Ultra-model. Standaard komt hij met 96GB RAM, maar je kan dit upgraden naar maar liefst 512GB. Apple zegt wel dat het model met 512GB werkgeheugen pas vanaf eind oktober verkrijgbaar is.
Andere verbeteringen vinden we vooral in de draadloze verbindingen. Apple heeft wifi 6E en Bluetooth 5.3 geupgraded naar wifi 7 en Bluetooth 6. Eerder dit Apple dit al bij de MacBook Air- en MacBook Pro-modellen.
Specificaties Mac Studio 2026
Dit zijn de belangrijkste specificaties van de nieuwe Mac Studio van 2026:
M5 Max-model:
- M5 Max-chip
- 18-core CPU met 10 supercores, 20 performance-cores
- 32-core GPU (uit te breiden tot 40-core GPU)
- Neural Accelerators
- Ray tracing met hardware-acceleratie
- 16-core Neural Engine
- 460GB/s of 614Gb/s (bij 40-core GPU) geheugenbandbreedte
- Media Engine
- 36GB werkgeheugen (uit te breiden tot 128GB)
- 512GB opslag (uit te breiden tot 8TB)
- Gelijktijdige ondersteuning van maximaal vijf displays
- Ingebouwde speaker
- Voorkant: twee usb-c-poorten (USB 3, tot 10 Gb/s), SDXC—kaartslot
- Achterkant: vier usb-c-poorten (Thunderbolt 5 en usb 4 tot 120Gb/s of usb 3 tot 10Gb/s), DisplayPort 2.1, twee usb-a (tot 5Gb/s), hdmi, 10-Gb Ethernet, mini-jack
- Wifi 7
- Bluetooth 6
- Thread
- Afmetingen: 9 x 19,7 x 19,7 cm
- Gewicht: 2,7 kg
- Verkrijgbaar vanaf 22 september 2026
- Prijs: vanaf €3.029,-
M5 Ultra-model:
- M5 Ultra-chip
- 30-core CPU met 10 supercores en 20 performance cores (uit te breiden tot 36-core CPU)
- 64-core GPU (uit te breiden tot 80-core GPU)
- Neural Accelerators
- Ray tracing met hardware-acceleratie
- 32-core Neural Engine
- 1,2 TB/s geheugenbandbreedte
- Media Engine
- 96 RAM (uit te breiden tot 512GB)
- 1TB opslag (uit te breiden tot 16TB)
- Gelijktijdige ondersteuning van maximaal vijf displays
- Ingebouwde speaker
- Voorkant: twee usb-c-poorten (Thunderbolt 5, tot 120 Gb/s), SDXC—kaartslot
- Achterkant: vier usb-c-poorten (Thunderbolt 5 en usb 4 tot 120Gb/s of usb 3 tot 10Gb/s), DisplayPort 2.1, twee usb-a (tot 5Gb/s), hdmi, 10-Gb Ethernet, mini-jack
- Wifi 7
- Bluetooth 6
- Thread
- Afmetingen: 9 x 19,7 x 19,7 cm
- Gewicht: 3,6 kg
- Verkrijgbaar vanaf 22 september 2026
- Prijs: vanaf €6.649,-
Prijs en verkrijgbaarheid Mac Studio 2026
De Mac Studio is vanaf nu bij Apple te bestellen en wordt vanaf 22 september geleverd. Het model met 512GB RAM is pas vanaf eind oktober verkrijgbaar.
De prijzen zijn in Nederland als volgt:
- Mac Studio M5 Max: vanaf €3.029,-
- Mac Studio M5 Ultra: vanaf €6.649,-
Lees ook de aankondiging van de nieuwe Mac mini 2026. Deze eveneens nieuwe desktop-Mac is meer geschikt voor consumenten die op zoek zijn naar een razendsnelle Mac voor thuis.
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Mac Studio
De Mac Studio is Apple's krachtige desktop-Mac. De Mac Studio is ongeveer even groot als twee Mac mini's op elkaar. Het nieuwste model uit maart 2025 heeft een M4 Max en M3 Ultra-chip en andere verbeterde specs, zoals Thunderbolt 5-poorten. Om de Mac Studio te gebruiken, heb je wel een extern scherm (zoals het Apple Studio Display), toetsenbord en muis of trackpad nodig. Lees meer over de Mac Studio op onze pagina's.