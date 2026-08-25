Apple heeft vandaag twee nieuwe desktop-Macs aangekondigd. Naast de nieuwe Mac mini 2026, is er nu ook een nieuwe Mac Studio voor 2026. De nieuwste generatie van Apple’s meest krachtige Mac heeft nu een M5 Max- en M5 Ultra-chip. De M5 Ultra-chip is helemaal nieuw en is daarmee de meest krachtige chip die Apple ooit zelf gemaakt heeft.

Mac Studio 2026 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Mac Studio 2026:

Opvolger van Mac Studio uit 2025

Nieuwe generatie chips: nu met M5 Max en M5 Ultra (was M4 Max en M3 Ultra)

Verbeterde draadloze verbindingen: nu met wifi 7 en Bluetooth 6

Poorten: vier Thunderbolt 5, twee usb-a, hdmi, 10-Gb Ethernet en SD-kaartslot

Prijs: vanaf €3.029,- (M5 Max); vanaf €6.649,- (M5 Ultra)

Release: 22 september 2026

Mac Studio 2026 met verbeterde prestaties

Apple strooit in haar persbericht met cijfers over de verbeterde prestaties van de nieuwe Mac Studio. Apple belooft tot 4,3x snellere AI-prestaties, tot 2x snellere opslag, tot 1,8x snellere graphics en tot 1,3x snellere CPU-snelheden. Het M5 Max-model heeft nu een 18-core CPU (was tot 16-core), inclusief nieuwe Neural Accelerators. De geheugenbandbreedte is verhoogd van 546 GB/s naar 614 GB/s. Apple levert nu ook meer RAM, als je daarvoor kiest. Hij begint nog steeds bij 36GB, maar kan geupgraded worden naar maximaal 128GB. De opties voor opslag blijven gelijk (van 512GB tot 8TB), maar de opslag is wel sneller.

Het nieuwe M5 Ultra-model heeft nu een tot 36-core CPU, in plaats van 32. Ook hier zijn de nieuwe Neural Accelerators toegevoegd. De geheugenbandbreedte stijgt naar maar liefst 1,2 TB/s, waar dit voorheen nog 819 GB/s was. Ondanks het grote chiptekort, pakt Apple wel flink uit met de maximale hoeveelheid RAM in het M5 Ultra-model. Standaard komt hij met 96GB RAM, maar je kan dit upgraden naar maar liefst 512GB. Apple zegt wel dat het model met 512GB werkgeheugen pas vanaf eind oktober verkrijgbaar is.

Andere verbeteringen vinden we vooral in de draadloze verbindingen. Apple heeft wifi 6E en Bluetooth 5.3 geupgraded naar wifi 7 en Bluetooth 6. Eerder dit Apple dit al bij de MacBook Air- en MacBook Pro-modellen.

Specificaties Mac Studio 2026

Dit zijn de belangrijkste specificaties van de nieuwe Mac Studio van 2026:

M5 Max-model: M5 Max-chip

18-core CPU met 10 supercores, 20 performance-cores

32-core GPU (uit te breiden tot 40-core GPU)

Neural Accelerators

Ray tracing met hardware-acceleratie

16-core Neural Engine

460GB/s of 614Gb/s (bij 40-core GPU) geheugenbandbreedte

Media Engine

36GB werkgeheugen (uit te breiden tot 128GB)

512GB opslag (uit te breiden tot 8TB)

Gelijktijdige ondersteuning van maximaal vijf displays

Ingebouwde speaker

Voorkant: twee usb-c-poorten (USB 3, tot 10 Gb/s), SDXC—kaartslot

Achterkant: vier usb-c-poorten (Thunderbolt 5 en usb 4 tot 120Gb/s of usb 3 tot 10Gb/s), DisplayPort 2.1, twee usb-a (tot 5Gb/s), hdmi, 10-Gb Ethernet, mini-jack

Wifi 7

Bluetooth 6

Thread

Afmetingen: 9 x 19,7 x 19,7 cm

Gewicht: 2,7 kg

Verkrijgbaar vanaf 22 september 2026

Prijs: vanaf €3.029,- M5 Ultra-model: M5 Ultra-chip

30-core CPU met 10 supercores en 20 performance cores (uit te breiden tot 36-core CPU)

64-core GPU (uit te breiden tot 80-core GPU)

Neural Accelerators

Ray tracing met hardware-acceleratie

32-core Neural Engine

1,2 TB/s geheugenbandbreedte

Media Engine

96 RAM (uit te breiden tot 512GB)

1TB opslag (uit te breiden tot 16TB)

Gelijktijdige ondersteuning van maximaal vijf displays

Ingebouwde speaker

Voorkant: twee usb-c-poorten (Thunderbolt 5, tot 120 Gb/s), SDXC—kaartslot

Achterkant: vier usb-c-poorten (Thunderbolt 5 en usb 4 tot 120Gb/s of usb 3 tot 10Gb/s), DisplayPort 2.1, twee usb-a (tot 5Gb/s), hdmi, 10-Gb Ethernet, mini-jack

Wifi 7

Bluetooth 6

Thread

Afmetingen: 9 x 19,7 x 19,7 cm

Gewicht: 3,6 kg

Verkrijgbaar vanaf 22 september 2026

Prijs: vanaf €6.649,-

Prijs en verkrijgbaarheid Mac Studio 2026

De Mac Studio is vanaf nu bij Apple te bestellen en wordt vanaf 22 september geleverd. Het model met 512GB RAM is pas vanaf eind oktober verkrijgbaar.

De prijzen zijn in Nederland als volgt:

Mac Studio M5 Max: vanaf €3.029,-

Mac Studio M5 Ultra: vanaf €6.649,-

Lees ook de aankondiging van de nieuwe Mac mini 2026. Deze eveneens nieuwe desktop-Mac is meer geschikt voor consumenten die op zoek zijn naar een razendsnelle Mac voor thuis.

Bekijk ook Nieuwe Mac mini officieel onthuld: nu met krachtigere chip en meer Apple heeft de nieuwe Mac mini 2026 aangekondigd. Dit nieuwe model heeft een snellere chip dan z’n voorganger, maar is verder grotendeels hetzelfde gebleven.