Breaking - Alles over de nieuwe desktop-Macs
Apple onthult Mac Studio 2026: nu met M5 Max en nóg krachtigere M5 Ultra-chip
Nieuwe Mac mini officieel onthuld: nu met krachtigere chip en meer
Mac Studio Adobe Premiere

Apple onthult Mac Studio 2026: nu met M5 Max en nóg krachtigere M5 Ultra-chip

Nieuws Mac en macOS
Apple heeft een nieuwe Mac Studio onthuld. De Mac Studio 2206 heeft een M5 Max- en nieuwe M5 Ultra-chip, voor de allersnelste prestaties.
Benjamin Kuijten -

Apple heeft vandaag twee nieuwe desktop-Macs aangekondigd. Naast de nieuwe Mac mini 2026, is er nu ook een nieuwe Mac Studio voor 2026. De nieuwste generatie van Apple’s meest krachtige Mac heeft nu een M5 Max- en M5 Ultra-chip. De M5 Ultra-chip is helemaal nieuw en is daarmee de meest krachtige chip die Apple ooit zelf gemaakt heeft.

Mac Studio 2026 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Mac Studio 2026:

  • Opvolger van Mac Studio uit 2025
  • Nieuwe generatie chips: nu met M5 Max en M5 Ultra (was M4 Max en M3 Ultra)
  • Verbeterde draadloze verbindingen: nu met wifi 7 en Bluetooth 6
  • Poorten: vier Thunderbolt 5, twee usb-a, hdmi, 10-Gb Ethernet en SD-kaartslot
  • Prijs: vanaf €3.029,- (M5 Max); vanaf €6.649,- (M5 Ultra)
  • Release: 22 september 2026

Mac Studio 2026 met verbeterde prestaties

Apple strooit in haar persbericht met cijfers over de verbeterde prestaties van de nieuwe Mac Studio. Apple belooft tot 4,3x snellere AI-prestaties, tot 2x snellere opslag, tot 1,8x snellere graphics en tot 1,3x snellere CPU-snelheden. Het M5 Max-model heeft nu een 18-core CPU (was tot 16-core), inclusief nieuwe Neural Accelerators. De geheugenbandbreedte is verhoogd van 546 GB/s naar 614 GB/s. Apple levert nu ook meer RAM, als je daarvoor kiest. Hij begint nog steeds bij 36GB, maar kan geupgraded worden naar maximaal 128GB. De opties voor opslag blijven gelijk (van 512GB tot 8TB), maar de opslag is wel sneller.

Apple Mac Studio 2026 Xcode met Claude

Het nieuwe M5 Ultra-model heeft nu een tot 36-core CPU, in plaats van 32. Ook hier zijn de nieuwe Neural Accelerators toegevoegd. De geheugenbandbreedte stijgt naar maar liefst 1,2 TB/s, waar dit voorheen nog 819 GB/s was. Ondanks het grote chiptekort, pakt Apple wel flink uit met de maximale hoeveelheid RAM in het M5 Ultra-model. Standaard komt hij met 96GB RAM, maar je kan dit upgraden naar maar liefst 512GB. Apple zegt wel dat het model met 512GB werkgeheugen pas vanaf eind oktober verkrijgbaar is.

Andere verbeteringen vinden we vooral in de draadloze verbindingen. Apple heeft wifi 6E en Bluetooth 5.3 geupgraded naar wifi 7 en Bluetooth 6. Eerder dit Apple dit al bij de MacBook Air- en MacBook Pro-modellen.

Specificaties Mac Studio 2026

Dit zijn de belangrijkste specificaties van de nieuwe Mac Studio van 2026:

M5 Max-model:

  • M5 Max-chip
  • 18-core CPU met 10 supercores, 20 performance-cores
  • 32-core GPU (uit te breiden tot 40-core GPU)
  • Neural Accelerators
  • Ray tracing met hardware-acceleratie
  • 16-core Neural Engine
  • 460GB/s of 614Gb/s (bij 40-core GPU) geheugenbandbreedte
  • Media Engine
  • 36GB werkgeheugen (uit te breiden tot 128GB)
  • 512GB opslag (uit te breiden tot 8TB)
  • Gelijktijdige ondersteuning van maximaal vijf displays
  • Ingebouwde speaker
  • Voorkant: twee usb-c-poorten (USB 3, tot 10 Gb/s), SDXC—kaartslot
  • Achterkant: vier usb-c-poorten (Thunderbolt 5 en usb 4 tot 120Gb/s of usb 3 tot 10Gb/s), DisplayPort 2.1, twee usb-a (tot 5Gb/s), hdmi, 10-Gb Ethernet, mini-jack
  • Wifi 7
  • Bluetooth 6
  • Thread
  • Afmetingen: 9 x 19,7 x 19,7 cm
  • Gewicht: 2,7 kg
  • Verkrijgbaar vanaf 22 september 2026
  • Prijs: vanaf €3.029,-

M5 Ultra-model:

  • M5 Ultra-chip
  • 30-core CPU met 10 supercores en 20 performance cores (uit te breiden tot 36-core CPU)
  • 64-core GPU (uit te breiden tot 80-core GPU)
  • Neural Accelerators
  • Ray tracing met hardware-acceleratie
  • 32-core Neural Engine
  • 1,2 TB/s geheugenbandbreedte
  • Media Engine
  • 96 RAM (uit te breiden tot 512GB)
  • 1TB opslag (uit te breiden tot 16TB)
  • Gelijktijdige ondersteuning van maximaal vijf displays
  • Ingebouwde speaker
  • Voorkant: twee usb-c-poorten (Thunderbolt 5, tot 120 Gb/s), SDXC—kaartslot
  • Achterkant: vier usb-c-poorten (Thunderbolt 5 en usb 4 tot 120Gb/s of usb 3 tot 10Gb/s), DisplayPort 2.1, twee usb-a (tot 5Gb/s), hdmi, 10-Gb Ethernet, mini-jack
  • Wifi 7
  • Bluetooth 6
  • Thread
  • Afmetingen: 9 x 19,7 x 19,7 cm
  • Gewicht: 3,6 kg
  • Verkrijgbaar vanaf 22 september 2026
  • Prijs: vanaf €6.649,-
M5 Max en M5 Ultra chips

Prijs en verkrijgbaarheid Mac Studio 2026

De Mac Studio is vanaf nu bij Apple te bestellen en wordt vanaf 22 september geleverd. Het model met 512GB RAM is pas vanaf eind oktober verkrijgbaar.

De prijzen zijn in Nederland als volgt:

  • Mac Studio M5 Max: vanaf €3.029,-
  • Mac Studio M5 Ultra: vanaf €6.649,-

Lees ook de aankondiging van de nieuwe Mac mini 2026. Deze eveneens nieuwe desktop-Mac is meer geschikt voor consumenten die op zoek zijn naar een razendsnelle Mac voor thuis.

Bekijk ook
Mac mini 2026

Nieuwe Mac mini officieel onthuld: nu met krachtigere chip en meer

Apple heeft de nieuwe Mac mini 2026 aangekondigd. Dit nieuwe model heeft een snellere chip dan z’n voorganger, maar is verder grotendeels hetzelfde gebleven.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over Mac en macOS van iCulture

Nieuwe Mac mini officieel onthuld: nu met krachtigere chip en meer
iPhone- en iPad-apps kunnen weer gedownload worden op de Mac
‘Nieuwe Mac mini verschijnt mogelijk al binnen enkele dagen’ [nu aangekondigd]
Publieke beta 5 van macOS Golden Gate nu beschikbaar voor testers
'iMac krijgt binnenkort M6-upgrade én een aangepast design'

Mac Studio

De Mac Studio is Apple's krachtige desktop-Mac. De Mac Studio is ongeveer even groot als twee Mac mini's op elkaar. Het nieuwste model uit maart 2025 heeft een M4 Max en M3 Ultra-chip en andere verbeterde specs, zoals Thunderbolt 5-poorten. Om de Mac Studio te gebruiken, heb je wel een extern scherm (zoals het Apple Studio Display), toetsenbord en muis of trackpad nodig. Lees meer over de Mac Studio op onze pagina's.

Alles over de Mac Studio 2025 Alles over het Apple Studio Display Review Apple Studio Display Mac Studio teardown Mac Studio Lock Adapter Desktop Mac kopen Mac computers vergelijken Alle desktop Macs op een rij

Ook interessant

Mac Studio M3 van boven

Gerucht: ‘Mac Studio met M7 Ultra krijgt tot wel 1,5 TB aan RAM’

Nieuws

Deze Macs kun je nog verwachten in 2026 (en deze zijn al aangekondigd)

Nieuws
MacBook Pro M5 Max

Gerucht: deze twee Mac-modellen verschijnen veel later dan verwacht

Nieuws
Mac Studio 2025 review: met Mac mini M4 (gestapeld)

Mac mini en Mac Studio tijdelijk niet leverbaar – dit speelt er

Nieuws 3 reacties
Mac Pro 2023

Gerucht:’Mac Pro krijgt geen opvolger’

Nieuws
2023 Mac line-up

Overzicht: ‘Deze 17 nieuwe Macs gaat Apple het komende jaar allemaal uitbrengen’

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar