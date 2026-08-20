De Apple Watch Series 12 komt ook beschikbaar in keramiek, zo zegt een bron. Al eerder waren er geruchten dat dit geliefde materiaal snel terugkeert.

Eerder deze maand dook er ineens weer een gerucht op dat Apple van plan is om keramiek terug te brengen naar de Apple Watch line-up. Het was toen nog onduidelijk voor welk model dit precies terug zou keren, maar nu is een andere bron vrij stellig: de Apple Watch Series 12 krijgt een variant in keramiek.

‘Keramische Apple Watch Series 12 komt eraan’

Het eerdere gerucht was afkomstig van Apple-reporter Mark Gurman van Bloomberg, maar deze keer komt de informatie van prototypeverzamelaar Kosutami op X (Twitter). In een korte post zegt hij simpelweg dat de keramische Apple Watch terugkeert en dat het zijn rentree maakt bij de Apple Watch Series 12. De bron heeft een wisselende reputatie als het om Apple-geruchten gaat, maar toch vinden we deze bewering geloofwaardig.

Keramiek werd voor het eerst bij de Apple Watch Series 2 gebruikt als extra luxe optie. Later kwam er een grijze keramische uitvoering, maar de bekendste variant is zonder twijfel de witte. Door zijn glimmende afwerking in spierwit gaf dit de Apple Watch een hele uitgesproken look. Het zal niet meteen iedereen aanspreken, maar het heeft in de loop der jaren wel wat fans verzameld. Het voordeel van keramiek is bovendien dat het heel erg stevig is. Apple verkocht dit model voor een veel hogere prijs, destijds binnen de Edition-lijn.

Als Apple inderdaad keramiek terugbrengt bij de Apple Watch Series 12, kun je in totaal mogelijk uit drie materialen kiezen. Naast keramiek verwachten we namelijk ook gewoon nog steeds de aluminium en titanium versies. Laatstgenoemde heeft een glimmende afwerking, in tegenstelling tot het titanium van de Apple Watch Ultra-modellen.

Lees alles wat we tot nu toe weten over de Apple Watch Series 12 op onze speciale pagina. We verwachten dat Apple dit model aankondigt tijdens het iPhone-event van 2026, dat vermoedelijk op woensdag 9 september 2026 gehouden wordt.

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