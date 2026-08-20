Apple Watch Series 5 keramiek in wit

Gerucht: ‘Apple Watch Series 12 ook in keramiek’

Nieuws Geruchten iDevices
De Apple Watch Series 12 komt ook beschikbaar in keramiek, zo zegt een bron. Al eerder waren er geruchten dat dit geliefde materiaal snel terugkeert.
Benjamin Kuijten -

Eerder deze maand dook er ineens weer een gerucht op dat Apple van plan is om keramiek terug te brengen naar de Apple Watch line-up. Het was toen nog onduidelijk voor welk model dit precies terug zou keren, maar nu is een andere bron vrij stellig: de Apple Watch Series 12 krijgt een variant in keramiek.

‘Keramische Apple Watch Series 12 komt eraan’

Het eerdere gerucht was afkomstig van Apple-reporter Mark Gurman van Bloomberg, maar deze keer komt de informatie van prototypeverzamelaar Kosutami op X (Twitter). In een korte post zegt hij simpelweg dat de keramische Apple Watch terugkeert en dat het zijn rentree maakt bij de Apple Watch Series 12. De bron heeft een wisselende reputatie als het om Apple-geruchten gaat, maar toch vinden we deze bewering geloofwaardig.

Apple Watch Series 5 Ceramic

Keramiek werd voor het eerst bij de Apple Watch Series 2 gebruikt als extra luxe optie. Later kwam er een grijze keramische uitvoering, maar de bekendste variant is zonder twijfel de witte. Door zijn glimmende afwerking in spierwit gaf dit de Apple Watch een hele uitgesproken look. Het zal niet meteen iedereen aanspreken, maar het heeft in de loop der jaren wel wat fans verzameld. Het voordeel van keramiek is bovendien dat het heel erg stevig is. Apple verkocht dit model voor een veel hogere prijs, destijds binnen de Edition-lijn.

Als Apple inderdaad keramiek terugbrengt bij de Apple Watch Series 12, kun je in totaal mogelijk uit drie materialen kiezen. Naast keramiek verwachten we namelijk ook gewoon nog steeds de aluminium en titanium versies. Laatstgenoemde heeft een glimmende afwerking, in tegenstelling tot het titanium van de Apple Watch Ultra-modellen.

Apple Watch in grijs keramiek

Lees alles wat we tot nu toe weten over de Apple Watch Series 12 op onze speciale pagina. We verwachten dat Apple dit model aankondigt tijdens het iPhone-event van 2026, dat vermoedelijk op woensdag 9 september 2026 gehouden wordt.

Bekijk ook
Apple-Watch-Series-11-lineup

Volgende generatie Apple Watch in zicht: wat weten we al van de Apple Watch Series 12?

De Apple Watch Series 12 wordt de nieuwe Apple Watch van 2026. Wat weten we al over dit nieuwe model en wanneer kun je hem verwachten? Dit is wat je moet weten.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

tvOS 27 verklapt dat Siri AI naar de Apple TV komt (maar vereist mogelijk wel een nieuw model)
'Alleen iPhone 18 Pro Max krijgt deze twee langverwachte cameraverbeteringen'
Meer dan 20 nieuwe Apple-producten in aantocht: deze zijn allemaal gelekt
Gelekt: zie hier de AirPods met camera's in actie [video]
Apple brengt vierde publieke beta van tvOS 27 uit voor testers

Ook interessant

Apple Watch Series 5 Ceramic

Gerucht: ‘Keramische Apple Watch keert mogelijk terug’

Nieuws
Apple John Ternus.

Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je volgende maand verwachten

Nieuws 2 reacties
Sportversie Apple Watch met tennisbal

Krijgt de Apple Watch Series 12 een speciaal bandje met een sensor? Deze bron beweert van wel

Nieuws
Review Apple Watch Series 11: bedienen met Digital Crown

‘Apple focust met nieuwe Apple Watch-modellen op deze twee verbeteringen (ten koste van Touch ID)’

Nieuws 1 reactie
Apple Watch Series 11 met scherm

Apple Watch Series 12 komt eraan – maar het design blijft hetzelfde

Nieuws
Apple Watch Series 11 aan de bovenkant

‘Apple Watch krijgt pas in 2028 weer een nieuw design’

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar