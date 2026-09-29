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Apple Watch Series 12

Van aluminium tot keramiek: dit zijn de materialen van de Apple Watch Series 12

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De Apple Watch Series 12 is er in uiteenlopende uitvoeringen, van licht aluminium tot luxe keramiek. Ontdek welke kleuren en afwerkingen er te koop zijn.
Sasha Koevoets -

Voor de kast van de Apple Watch Series 12 gebruikt Apple drie materialen: aluminium, titanium en keramiek. Die verschillen niet alleen in uitstraling, maar ook in kleur, stevigheid en prijs. In dit artikel nemen we iedere uitvoering afzonderlijk onder de loep.

Inhoudsopgave

Apple Watch Series 12 aluminium

Aluminium vormt de basis van het Apple Watch Series 12-assortiment. Het is de lichtste en voordeligste uitvoering en heeft een matte kast. Je kunt kiezen uit vier kleuren: Spacegrijs, Zwart, Lichtgoud en Donkerbrons.

Het display wordt beschermd door Ceramic Shield 2, dat beter bestand is tegen stoten en krassen dan het glas van eerdere aluminium modellen. Voor de achterkant gebruikt Apple een combinatie van aluminium en zirkonia. Dankzij het lage gewicht voelt deze uitvoering prettig aan tijdens dagelijks gebruik en het sporten. De prijs begint bij €449,-.

Apple Watch Series 12 in verschillende aluminium uitvoeringen
De Apple Watch Series 12 aluminium in de kleuren (v.l.n.r): Spacegrijs, Zwart, Lichtgoud en Donkerbrons

Apple Watch Series 12 titanium

Een stap boven aluminium staat de titanium Apple Watch Series 12. Deze uitvoering heeft een glanzende kast en oogt daardoor luxer dan het matte aluminium model. Titanium is sterk en relatief licht, al is deze Apple Watch wel wat zwaarder dan de standaarduitvoering.

Ook voor het scherm gebruikt Apple een hoogwaardiger materiaal. In plaats van Ceramic Shield 2 is de titanium uitvoering voorzien van saffierglas, dat beter bestand is tegen krassen. De luxere materialen zorgen er wel voor dat dit model in een hogere prijsklasse valt. De titanium Apple Watch Series 12 is verkrijgbaar in Naturel en Stralend Goud. De prijs begint bij €799,-, maar je krijgt daar dan wel meteen Cellular bij.

Apple Watch Series 12 in titanium uitvoering
Apple Watch Series 12 titanium in de kleuren Naturel en Stralend Goud

Apple Watch Series 12 keramiek

Helemaal bovenaan de line-up staat de keramische Apple Watch Series 12. Daarmee keert keramiek na jaren van afwezigheid terug als materiaalkeuze voor de Apple Watch. De kast heeft een gladde, glanzende afwerking en is goed bestand tegen krassen en verkleuring.

Belangrijk om te weten van de keramische variant, is dat deze wat groter en zwaarder is. Alle keramische versies zijn wat dikker dan de andere exemplaren, terwijl de 46mm-versie ook nog wat breder is dan de andere materialen. De keramische Apple Watch Series 12 is ook nog eens het zwaarst van allemaal, waarbij de nachtblauwe versie de kroon spant.

Apple Watch Series 12, 42mmApple Watch Series 12, 46mm
Aluminium, GPS42 x 37 x 9,7mm
32,2 gram		46 x 40 x 9,7mm
39,5 gram
Aluminium, GPS + Cellular42 x 37 x 9,7mm
31,5 gram		46 x 40 x 9,7mm
38,6 gram
Titanium, GPS + Cellular42 x 37 x 9,7mm
36,5 gram		46 x 40 x 9,7mm
44,9 gram
Keramiek, GPS + Cellular, parelwit43 x 37 x 9,85mm
41,7 gram		47 x 41 x 9,85mm
51,3 gram
Keramiek, GPS + Cellular, nachtblauw43 x 37 x 9,85mm
42,8 gram		47 x 41 x 9,85mm
52,9 gram

Net als bij de titanium uitvoering wordt het display beschermd door saffierglas. De combinatie van keramiek en saffierglas geeft dit model een uitgesproken luxe uitstraling, maar maakt het tegelijkertijd de duurste uitvoering van de Apple Watch Series 12. Apple brengt het keramische model uit in Parelwit en Nachtblauw. De prijs begint bij €1.049,- en daarmee is het de duurste Apple Watch uit de line-up.

Apple Watch Series 12 keramieken uitvoeringen
Apple Watch Series 12 keramiek in de kleuren Parelwit en Nachtblauw

De Apple Watch Series 12 is dus verkrijgbaar in aluminium, titanium en keramiek, waarbij iedere uitvoering zijn eigen kleuren en afwerking heeft. Heb je jouw favoriete materiaal gevonden? Bekijk hieronder de actuele prijzen en aanbiedingen voor de Apple Watch Series 12.

Uitvoering42mm46mm
Aluminium (GPS)€449,-€499,- (was €479,-)
Aluminium (GPS + Cellular)€569,-€619,- (was €599,-)
Titanium (GPS + Cellular)€799,-€849,-
Keramiek (GPS + Cellular)€1.049,-€1.099,-

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Bekijk de Apple Watch Series 12

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