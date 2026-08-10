Apple denkt na over de toekomst van de Apple Watch en onderzoekt daarvoor allerlei nieuwe modellen en ontwerpen. Er zou sprake zijn van een grote vernieuwing bij de Apple Watch, ergens de komende jaren.

Al jaren bestaat het Apple Watch-assortiment grofweg uit drie modellen: de reguliere Apple Watch, de goedkopere Apple Watch SE en de duurdere Apple Watch Ultra. Maar nieuwe soorten wearables winnen terrein en Apple kijkt daarom opnieuw naar de toekomst van de Apple Watch. Vooral de opkomst van slimme ringen en fitnesstrackers zonder scherm – in combinatie met AI – speelt daarbij een rol.

Apple kijkt verder dan de huidige Apple Watch

Volgens Mark Gurman van Bloomberg komen er voor de Apple Watch grote vernieuwingen aan, nog veel groter dan we recent gezien hebben. De bron heeft het dan niet alleen over een wat aangepast design van de huidige Apple Watch, maar om volledig nieuwe modellen als slimme ringen en fitnesstrackers zonder scherm. Dergelijke apparaten verzamelen gezondheids- en fitnessgegevens zonder dat daarvoor een traditioneel smartwatchscherm nodig is.

Ook andere schermformaten en vormen zijn onderzocht. Zo heeft Apple volgens Gurman zelfs gekeken naar een ronde Apple Watch. Dat idee lijkt voorlopig van tafel: Apple zou inmiddels hebben besloten om niet verder te gaan met een rond ontwerp. Het is echter niet helemaal duidelijk waarom deze vorm afgevallen is.

Er is een bepaalde groep gebruikers dat graag een ronde Apple Watch zou zien, omdat het daardoor meer op een traditioneel horloge lijkt. Dat Apple onderzoek gedaan heeft naar zo’n rond model, geeft wellicht enige vorm van hoop voor de toekomst, ook al lijkt Apple er nu dus vanaf te zien.

Van goedkoper model tot extra luxe model

Apple kijkt niet alleen naar compleet andere soorten wearables, maar ook naar een bredere keuze binnen het bestaande Apple Watch-assortiment. Zo zijn er ideeën voor een extra luxe uitvoering boven de Apple Watch Ultra en de Hermès-modellen. Aan de andere kant onderzoekt het bedrijf juist goedkopere modellen die naast de Apple Watch SE kunnen komen.

Een definitieve richting heeft Apple nog niet gekozen. Sommige ideeën bevinden zich nog in een vroeg stadium en een deel zal mogelijk nooit als product verschijnen. Wel maakt de hoeveelheid onderzochte concepten duidelijk dat Apple opnieuw nadenkt over de rol van de Apple Watch en andere wearables.

AI-dokter moet gezondheid belangrijker maken

Die nieuwe koers draait niet alleen om hardware. Apple werkt volgens eerdere berichten van Gurman ook aan een AI-gezondheidsdienst die onderdeel wordt van de Gezondheid-app. Deze zogenoemde AI-dokter kan gezondheidsgegevens analyseren en gebruikers op basis daarvan persoonlijk advies geven. Deze plannen spelen al jaren, maar zouden op de lange baan geschoven zijn.

Dat sluit aan op de bredere plannen voor wearables. Apparaten zoals de Apple Watch verzamelen gedurende de dag allerlei gezondheids- en fitnessgegevens, terwijl slimme ringen en schermloze trackers laten zien dat daar niet altijd een traditioneel smartwatchscherm voor nodig is. Daarmee kan gezondheid een steeds belangrijkere rol spelen in de manier waarop Apple zijn toekomstige wearables vormgeeft.

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Gurman vergelijkt de mogelijke veranderingen met de komst van de opvouwbare iPhone. Net zoals Apple met dat toestel een nieuwe vorm voor de iPhone introduceert, kan het bedrijf op termijn ook het bestaande Apple Watch-concept loslaten. Concrete nieuwe producten zijn er echter nog niet en de ingrijpendste veranderingen kunnen nog jaren op zich laten wachten. Wil je al wel een nieuwe Apple Watch kopen, dan hebben wij de beste deals voor je op een rij gezet.