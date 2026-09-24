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Apple Watch Series 12 heeft een uitstekende Digital Crown – maar het is niet wat je denkt

Nieuws iDevices
De Apple Watch Series 12 heeft een uitstekende Digital Crown - letterlijk. Online spreken gebruikers hun verbazing uit over de draaiknop die veel verder uitsteekt dan we gewend zijn.
Benjamin Kuijten -

De Digital Crown is al sinds het prille begin van de Apple Watch een vertrouwd onderdeel. Je gebruikt hem voor de interface, maar er zitten ook sensoren in voor bijvoorbeeld het maken van een ECG. Dat is bij de Apple Watch Series 12 niet anders, maar wat wel anders is is hoe deze ten opzichte van de kast ingebouwd zit in de Apple Watch zelf. De Digital Crown van de Apple Watch Series 12 steekt namelijk verder uit dan we gewend zijn. Dit merken we niet alleen zelf bij ons eigen exemplaar, want het valt ook gebruikers op Reddit op.

Digital Crown van Apple Watch Series 12 steekt verder uit

Bij de Apple Watch Series 12 zit er duidelijk een kier tussen de Digital Crown en de kast van de Apple Watch zelf. Je merkt dat vooral optisch: het heeft geen nadelige gevolgen in het gebruik. Maar dat betekent in de praktijk wel dat hij er op het eerste gezicht wel wat gek uit ziet. Op Reddit vragen gebruikers zich dan ook af of het wel normaal is. De reacties online zijn gemengd; sommige gebruikers zeggen niets te merken, terwijl anderen hetzelfde ervaren met hun nieuwe Apple Watch Series 12.

Apple Watch Series 11 Digital Crown
Apple Watch Series 11 Digital Crown
Apple Watch Series 12 Digital Crown
Apple Watch Series 12 Digital Crown

Het is vooral zichtbaar als je de Apple Watch recht van voren bekijkt, omdat je dan recht door de kier heen kunt kijken. Het lijkt een beetje alsof je de Digital Crown in kan drukken, zoals je dat vaak bij een klassiek horloge kan doen om de tijd aan te passen. Daar is echter geen sprake van: bij het indrukken van de Digital Crown druk je hem net zo ver in als bij voorgaande modellen.

Gebruikers merken dat dit zowel bij de aluminium als de titanium versie speelt. Mogelijk heeft het iets te maken met de veranderende afmetingen van de Apple Watch Series 12. Alle kasten zijn wat hoger, terwijl het nieuwe keramische model in 46mm ook iets breder is. Het zou ook te maken kunnen hebben met het nieuwe gezondheidssysteem, dat mogelijk binnenin wat meer ruimte nodig heeft. Eerder viel ons al op dat de zwarte schermrand van de Apple Watch Series 12 breder is dan bij de voorganger.

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De Apple Watch Series 12 blijkt een iets grotere behuizing te hebben dan de voorganger. Ook is de zwarte schermrand breder dan op het vorige model.

Aangepaste Digital Crown makkelijker te draaien

Door de wijziging bij de Digital Crown in de Apple Watch Series 12, vinden we hem wel veel makkelijker te draaien dan bij de vorige modellen. Bij voorgaande modellen vonden we het draaien soms lastig, omdat de draaiknop tegen de huid aan draait. Doordat hij nu iets meer uit steekt richting de hand en minder strak tegen de kast aan zit, gaat het draaien iets soepeler. Het ziet er dus optisch misschien niet zo mooi uit, maar in de praktijk vinden we hem wel makkelijker in gebruik.

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