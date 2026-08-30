App Gemist augustus 2026: CroSum, PRAAI!, Habitat en meer

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een aantal apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze maand besproken op iCulture:

🏆 iCulture Nederlandse App van de Maand: CroSum

Een huishoudboekje-app zonder koppeling met je bank: dat is het uitgangspunt van CroSum. Je voert zelf je inkomsten en uitgaven in, waardoor er geen bankgegevens of transactiegeschiedenis via een externe dienst worden verwerkt. Alles blijft op je toestel staan en de app heeft geen account nodig. Naast gewone budgetten biedt CroSum onder meer de functie ‘Veilig te besteden’. Deze functie berekent hoeveel geld je daadwerkelijk deze week kunt uitgeven, plus ondersteuning voor spaardoelen, leningen met rente en aflosdatum en een budgetperiode die kan beginnen op je eigen betaaldag. De app is gratis te gebruiken; Premium kost €3,99 per maand of €35,99 per jaar, met 14 dagen gratis proberen.

CroSum Versie 1.5.12 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.0+ Grootte 17.11 MB Uitgever Steven Broos Leeftijd 4+ Talen Abfahrt! Abfahrt! maakt het bekijken van actuele vertrektijden van het openbaar vervoer zo eenvoudig mogelijk. Je opent de app en ziet dankzij gps direct welke bussen, trams en treinen er bij haltes in de buurt vertrekken, inclusief realtime vertragingen en storingsmeldingen. Je hoeft geen stad of halte te selecteren en ook een account is niet nodig. Dat maakt de app bovendien handig op reis: dezelfde app werkt in 28 Europese landen en meer dan 200 steden, in plaats van dat je voor iedere bestemming een andere OV-app nodig hebt. Abfahrt! is gratis, bevat geen advertenties of tracking en verwerkt je locatie lokaal op je iPhone. De app begon ooit als een versie voor het Pebble-horloge die alleen de eerstvolgende bus vanaf de halte van de ontwikkelaar liet zien; die versie werkt nog altijd.

Abfahrt! ÖPNV & Bahn live Versie 3.0.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 17.0+ Grootte 11.51 MB Uitgever Leonard Scharf Leeftijd 4+ Talen

PRAAI!

Deze app wil de Flitsmeister voor op het water zijn. PRAAI! brengt meldingen van andere schippers, een gedeeld logboek en live AIS-informatie samen op één kaart. Zo zie je bijvoorbeeld snel wat er in jouw vaargebied speelt, terwijl meldingen automatisch vervagen naarmate ze ouder worden. Een account of abonnement is niet nodig: PRAAI! is volledig gratis en bevat geen in-app-aankopen. Ook op privacygebied valt de app op: er is geen tracking of positiegeschiedenis en foto’s worden zonder metadata gedeeld.

PRAAI! · Vaarmeldingen Versie 1.3.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 17.6+ Grootte 5.73 MB Uitgever Sander Baron Leeftijd 4+ Talen

Habitat

Dit is een bijzondere HomeKit-app die je slimme woning op een interactieve manier in beeld brengt. In plaats van alleen een lijst met apparaten en kamers te tonen, maakt Habitat een 3D-weergave van je huis waarin je HomeKit-apparaten terugkomen. Met een LiDAR-scan, een geïmporteerde plattegrond of een handmatig getekende indeling kun je je woning inrichten. Apparaten, deuren, ramen en zonwering kunnen vervolgens live hun actuele status weergeven. Ook scènes en andere HomeKit-functies zijn vanuit de 3D-weergave te bedienen. Habitat is gratis te proberen en biedt daarnaast betaalde functies. Vooral voor HomeKit-gebruikers die hun slimme huis eens op een heel andere manier willen bedienen, is de app interessant.

Bekijk ook LiDAR Scanner: alles over de 3D-sensor in iPhone, iPad en Vision Pro De LiDAR-scanner is te vinden in recente iPhones en iPads. Deze scanner verbetert de camerafuncties en geeft je meer mogelijkheden voor augmented reality. In deze uitleg lees je wat je er allemaal mee kunt doen.

Habitat — 3D Smart Home Versie 1.1 Download Geschikt voor Mac, iPhone, iPad Vereist iOS 18.0+ Grootte 74.31 MB Uitgever JON RYFETTEN Leeftijd 4+ Talen

pon

pon is een boodschappen-app die met versie 3.0 volledig is vernieuwd en nu ook in het Nederlands beschikbaar is. Je kunt er boodschappenlijsten delen met een onbeperkt aantal personen, waarbij de app de lijst automatisch sorteert op basis van de supermarkt waar je boodschappen doet. Handig zijn ook de geofence-herinneringen: pon leert bij welke winkels je komt en waarschuwt je automatisch als je in de buurt bent en nog iets van je lijst moet halen. Versie 3.0 voegt daar onder meer zelflerende voorraadfuncties, suggesties op basis van je aankoopgedrag, het dicteren van complete boodschappenlijsten, widgets, Live Activiteiten en nieuwe apps voor Apple Watch en iPad aan. De app is volledig gratis en heeft geen advertenties of abonnement.

pon – slimme boodschappenlijst Versie 3.0.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 26.0+ Grootte 167.51 MB Uitgever Adrian Kuehlewind Leeftijd 4+ Talen

Current Spot

Voor wie een dynamisch energiecontract heeft, is het handig om snel te kunnen zien wanneer stroom goedkoop of juist duur is. Current Spot toont de actuele en toekomstige beursprijzen voor dynamische stroomcontracten op iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. Je kunt twaalf landen kiezen en, waar beschikbaar, de prijzen per kwartier bekijken. Ook berekent de app het goedkoopste tijdsblok en krijg je een melding zodra de prijzen voor de volgende dag bekend zijn. Op de Mac staat Current Spot in de menubalk, terwijl je op iPhone en Apple Watch widgets, complicaties en een Live Activiteit krijgt. De basisfuncties zijn gratis en werken zonder account of energiecontract. Wie een Tibber-account koppelt, krijgt bovendien inzicht in onder meer het actuele verbruik en de teruglevering. De app bevat geen advertenties of tracking.