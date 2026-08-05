CarPlay op een ponton boot

CarPlay gaat te water: deze boten hebben het standaard ingebouwd (mét navigatie)

Nieuws Accessoires Apps
CarPlay komt standaard beschikbaar in een aantal pontonboten van het merk MasterCraft Boat. Je kunt daarop zelfs navigatie voor over het water gebruiken.
Benjamin Kuijten -

CarPlay is inmiddels nagenoeg standaard beschikbaar in elke moderne auto, maar er zijn ook nog andere voertuigen waar CarPlay goed van pas kan komen. Zo zijn er ook motoren waar je CarPlay op kan gebruiken en nu heeft botenmaker MasterCraft Boat de eerste modellen met ingebouwde CarPlay aangekondigd.

Deze boten hebben CarPlay

Het gaat om de 2027-modellen van de Crest en Balise pontonboten. Om specifiek te zijn: het gaat om de nieuwe Balise en Crest Conquest en Caribbean-modellen die volgende maand (in de VS) uitgebracht worden. Het is voor het eerst dat CarPlay zo standaard beschikbaar komt. Booteigenaren kunnen wel al langer CarPlay gebruiken via bijvoorbeeld een aftermarketoplossing.

Savvy Navvy in CarPlay

MasterCraft Boat werkt voor deze ingebouwde systemen samen met Savvy Navvy, een navigatie-app voor boten. Deze app is nu ook voor het eerst beschikbaar voor CarPlay, zodat je via het scherm over het water kunt navigeren. De app is uiteraard ook te gebruiken op CarPlay-systemen in de auto, maar het komt natuurlijk pas echt van pas als je echt op het water bent. Het is naar eigen zeggen de eerste waternavigatie-app die op CarPlay werkt.

Kopers van de nieuwe 2027-modellen van de Balise- of Crest-pontonboten krijgen ook meteen toegang tot Savvy Navvy Premium, in Nederland Elite genoemd. Daarmee krijg je extra opties zoals offline kaarten. Dit is ook beschikbaar in de CarPlay-versie.

Savvy Navvy: Boat Navigation

Savvy Navvy: Boat Navigation

Versie 2.2.23082

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad
Vereist
iOS 15.0+
Grootte
156.22 MB
Uitgever
savvy navvy
Leeftijd
4+
Talen

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar

Zie iCulture vaker in Google

Blijf gemakkelijk op de hoogte van het laatste Apple‑nieuws, reviews en tips.

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over accessoires van iCulture

Fitbit krijgt eindelijk betere ondersteuning voor Apple Gezondheid
Slimste Mens-presentator vindt gestolen fiets terug dankzij AirTag
Aqara introduceert slimme stekker met energiemeting en Matter-ondersteuning
Gelekt: Philips Hue werkt aan drie nieuwe Festavia-lichtslingers
Teufel viert 15 jaar in Nederland met bijzondere goededoelenactie

Ook interessant

iPhone 16e camera

iPhone 16e flink in prijs gezakt: dit is de beste aanbieding

Deals
John Ternus in mei 2024

Datum iPhone-event van 2026: ‘Dit is wanneer Apple de iPhone 18 Pro en iPhone Ultra onthult’

Nieuws
iPhone met iOS 27

Gerucht: ‘Grootste iPhone-scherm ooit voor jubileummodel’

Nieuws 1 reactie
Woning-app indeling aanpassen

Volgorde van de Woning-app indeling aanpassen doe je zo

Tips
iPhone 15 camera

Niet de nieuwste iPhone maar wél een van de slimste aankopen van dit moment

Deals
Smartphone.nl met iPhone

Wordt je volgende smartphone weer een iPhone of toch Android? Deze site helpt je met kiezen

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar