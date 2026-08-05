CarPlay komt standaard beschikbaar in een aantal pontonboten van het merk MasterCraft Boat. Je kunt daarop zelfs navigatie voor over het water gebruiken.

CarPlay is inmiddels nagenoeg standaard beschikbaar in elke moderne auto, maar er zijn ook nog andere voertuigen waar CarPlay goed van pas kan komen. Zo zijn er ook motoren waar je CarPlay op kan gebruiken en nu heeft botenmaker MasterCraft Boat de eerste modellen met ingebouwde CarPlay aangekondigd.

Deze boten hebben CarPlay

Het gaat om de 2027-modellen van de Crest en Balise pontonboten. Om specifiek te zijn: het gaat om de nieuwe Balise en Crest Conquest en Caribbean-modellen die volgende maand (in de VS) uitgebracht worden. Het is voor het eerst dat CarPlay zo standaard beschikbaar komt. Booteigenaren kunnen wel al langer CarPlay gebruiken via bijvoorbeeld een aftermarketoplossing.

MasterCraft Boat werkt voor deze ingebouwde systemen samen met Savvy Navvy, een navigatie-app voor boten. Deze app is nu ook voor het eerst beschikbaar voor CarPlay, zodat je via het scherm over het water kunt navigeren. De app is uiteraard ook te gebruiken op CarPlay-systemen in de auto, maar het komt natuurlijk pas echt van pas als je echt op het water bent. Het is naar eigen zeggen de eerste waternavigatie-app die op CarPlay werkt.

Kopers van de nieuwe 2027-modellen van de Balise- of Crest-pontonboten krijgen ook meteen toegang tot Savvy Navvy Premium, in Nederland Elite genoemd. Daarmee krijg je extra opties zoals offline kaarten. Dit is ook beschikbaar in de CarPlay-versie.

Savvy Navvy: Boat Navigation Versie 2.2.23082 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.0+ Grootte 156.22 MB Uitgever savvy navvy Leeftijd 4+ Talen

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