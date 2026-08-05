TV Time was jarenlang een populaire app om films en series bij te houden, maar stopte in juli. Nu komt een van de oorspronkelijke oprichters met Bingers, een nieuwe app die veel bekende functies van TV Time terugbrengt.

De nieuwe app is goed nieuws voor de gebruikers van TV Time die een goed alternatief missen. Bingers laat je films en series bijhouden en brengt ook het sociale aspect van TV Time terug. Eerder beloofde de oprichter al dat veel van de populairste functies van TV Time een plek zouden krijgen in zijn nieuwe app.

Het abrupte einde van TV Time

Het verschijnen van Bingers volgt op het abrupte einde van TV Time eerder deze zomer. Het moederbedrijf achter TV Time besloot de focus volledig te verleggen naar kunstmatige intelligentie (AI). Daardoor trok het bedrijf de stekker uit het platform. Dit besluit kwam voor de community als een donderslag bij heldere hemel en leidde tot grote frustratie. TV Time was met meer dan 26 miljoen installaties immers een vrij populaire dienst.

Een petitie om de app te redden werd door ruim 28.000 trouwe gebruikers ondertekend. Ze boden zelfs aan om financieel bij te dragen om de serverkosten te dekken. Het mocht echter niet baten: op 15 juli 2026 werd TV Time definitief uitgeschakeld.

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Community en data-import centraal

Wat TV Time zo uniek maakte, was niet alleen het bijhouden van afleveringen, maar vooral het sociale aspect eromheen: praten en discussiëren over de content die je net hebt gekeken. Het verlies van deze unieke gemeenschap was voor de oprichter de belangrijkste reden om de draad weer op te pakken. Bingers stelt dit communitygevoel opnieuw centraal.

Voor voormalige TV Time-gebruikers is er bovendien goed nieuws: wie zijn data vooraf heeft geëxporteerd, kan deze gegevens eenvoudig importeren in Bingers. Zo kun je naadloos verder gaan waar hij of zij was gebleven. Het is op dit moment helaas niet meer mogelijk om je eerdere TV Time-data te exporteren.

Transparant verdienmodel en toekomstplannen

De ontwikkelaar wil vanaf het begin transparant zijn over het financiële plaatje om een vergelijkbaar einde van de app te voorkomen. Bingers is zo ontworpen dat het grootste deel van je bibliotheek en data lokaal op je eigen telefoon wordt opgeslagen. Hierdoor blijven de centrale serverkosten laag en kan de app voorlopig volledig gratis blijven.

Om de app op lange termijn te financieren, wordt gekeken naar een vrijwillig bijdragemodel waarin gebruikers kunnen meebetalen aan de serverkosten – precies zoals de community bij de TV Time-petitie al voorstelde. Tot slot heeft de ontwikkelaar de ambitie uitgesproken om in de toekomst functies toe te voegen die gebruikers ook in de echte wereld bij elkaar brengen. Die plannen bevinden zich momenteel nog in de conceptfase.

Bingers: TV & Movie Tracker Versie 0.1.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16.4+ Grootte 39.54 MB Uitgever Onbox Labs, Inc. Leeftijd 12+ Talen