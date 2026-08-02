App Gemist juli 2026: Vliegtuigtas: Handbagage Check, Bloei en meer

Wat waren de leukste iOS- en Mac-apps van de afgelopen maand? iCulture zet de oogst van juli 2026 voor je op een rijtje. Deze moet je zeker eens proberen!

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een aantal apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze maand besproken op iCulture:

🏆 iCulture Nederlandse App van de Maand: Vliegtuigtas: Handbagage Check

Als je met het vliegtuig op vakantie gaat, is het een bekende vraag: voldoet mijn handbagage aan de regels van de luchtvaartmaatschappij? De app Vliegtuigtas: Handbagage Check – ontwikkeld door iCulture-lezer Wouter – wil die onzekerheid wegnemen. Met de LiDAR-scanner en ARKit op geschikte iPhones meet je je tas met de camera en zie je direct of deze binnen de toegestane afmetingen valt. De app vergelijkt de resultaten met een database van meer dan 69 luchtvaartmaatschappijen en 127 tariefvarianten, zodat je meteen weet of je tas als handbagage of persoonlijk item mee mag.

Voor Apple-gebruikers is de app vooral interessant doordat vrijwel alle moderne Apple-technieken erin verwerkt zijn. Zo bevat de app een Liquid Glass-interface, draait de ingebouwde reisassistent Purser Pim volledig lokaal met Apple’s Foundation Models en is er ondersteuning voor widgets, Live Activities, Dynamic Island, Siri-opdrachten, iCloud-synchronisatie en de Herinneringen-app. Daarnaast is de app beschikbaar voor iPhone, iPad, Apple Watch, Apple Vision Pro en CarPlay, en is er zelfs een Safari-extensie die tijdens het online shoppen controleert of een koffer aan de handbagageregels voldoet.

De nieuwste versie voegt bovendien een uitgebreide luchthavensectie toe voor alle Nederlandse luchthavens, met informatie over securityscanners, EU-regels voor handbagage, douane en wat je moet doen als je bagage zoekraakt of beschadigd is. Daarmee is Vliegtuigtas niet alleen een handige reisapp, maar ook een mooi voorbeeld van hoe uitgebreid een app gebruik kan maken van het Apple-ecosysteem.

Vliegtuigtas: Handbagage Check Versie 2.0.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 17.6+ Grootte 24.48 MB Uitgever Wouter Schut Leeftijd 4+ Talen Bloei Tijdens een zwangerschap is gezonde voeding extra belangrijk. Tegelijkertijd zijn er ineens allerlei voedingsmiddelen die je beter kunt laten staan. De app Bloei richt zich daarom niet op wat je níét mag eten, maar juist op gezonde voeding die wel past bij jouw zwangerschap. Ook mensen die zwanger willen worden kunnen met de app aan de slag, dankzij voedingsschema’s die zijn afgestemd op die fase. Op basis van hoever je zwangerschap is en je eetvoorkeuren stelt Bloei een persoonlijk voedingsplan samen. Je ziet welke voedingsstoffen je dagelijks en wekelijks nodig hebt en krijgt herinneringen voor bijvoorbeeld het innemen van supplementen. Daarnaast kun je opzoeken of bepaalde producten veilig zijn tijdens de zwangerschap en biedt de app maaltijdideeën die aansluiten op jouw persoonlijke voedingsdoelen.

Bloei: Eten in je zwangerschap Versie 1.1.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 26.0+ Grootte 17.18 MB Uitgever Saku Studio Leeftijd 12+ Talen

Doctopus Belangrijke documenten zoals verzekeringspolissen, hypotheekpapieren, medische gegevens en testamenten staan vaak verspreid over verschillende apps, e-mails en papieren dossiers. De Nederlandse app Doctopus wil daar één centrale plek voor bieden, zodat je belangrijke documenten veilig kunt bewaren, organiseren en delen met de mensen die daar toegang toe moeten hebben. De app is ontstaan vanuit een persoonlijke ervaring van de ontwikkelaar, die na een overlijden in de familie merkte hoe lastig het kan zijn om alle benodigde documenten terug te vinden. Doctopus helpt gezinnen om hun administratie overzichtelijk te houden, zodat belangrijke informatie snel beschikbaar is wanneer dat nodig is. Doctopus Versie 1.1.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16.4+ Grootte 99.92 MB Uitgever Doctopus Leeftijd 12+ Talen

Arbory for Plausible Analytics

Gebruik je Plausible Analytics voor de statistieken van je website, dan hoef je daarvoor niet langer de webinterface te openen. Met Arbory for Plausible Analytics bekijk je bezoekersaantallen, paginaweergaven en andere statistieken rechtstreeks in een native iPhone-app. De app werkt zowel met Plausible Cloud als met een zelfgehoste installatie en toont alle belangrijke statistieken in een overzichtelijk dashboard.

Arbory voelt als een echte Apple-app, met widgets voor het beginscherm en toegangsscherm, interactieve grafieken, pushmeldingen bij opvallende veranderingen in het websiteverkeer en ondersteuning voor Face ID. De app verwerkt je gegevens volledig rechtstreeks tussen je iPhone en je Plausible-server, zonder tussenliggende servers of trackers. Eenmalig betalen volstaat om alle functies vrij te spelen; een abonnement is niet nodig.

Arbory for Plausible Analytics Versie 1.14.3 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 26.0+ Grootte 10.68 MB Uitgever Jorijn Schrijvershof Leeftijd 4+ Talen

Appy Birthday

Eerder schreven we al over de app Appy Birthday en deze heeft de afgelopen tijd een aantal flinke updates gekregen. De app is bedoeld als persoonlijke verjaardagsassistent en helpt je niet alleen herinneren wanneer iemand jarig is, maar ook bij de voorbereidingen rondom een verjaardag.

Nieuw is onder andere de mogelijkheid om met Image Playground een persoonlijke verjaardagskaart te maken op basis van de interesses van de jarige. Daarnaast introduceert de app een Verjaardagsbord, waarop je cadeau-ideeën, uitnodigingen, verlanglijstjes en andere handige links kunt bewaren. Uiteraard blijven ook de herinneringen voor verjaardagen aanwezig, zodat je geen belangrijke datum meer hoeft te missen. Naast deze nieuwe functies heeft de ontwikkelaar ook het ontwerp vernieuwd en diverse verbeteringen onder de motorkap doorgevoerd.

Appy Birthday: Verjaardagen Versie 3.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 26.0+ Grootte 28.64 MB Uitgever Robin van ’t Slot Leeftijd 4+ Talen

TalkRadio

De Nederlandse nieuwszender TalkRadio heeft een eigen iPhone- en iPad-app uitgebracht. Via de app luister je 24 uur per dag naar korte nieuwsbulletins over binnen- en buitenlands nieuws, economie, sport en het weer. Volgens de makers ben je binnen twintig minuten bijgepraat over het belangrijkste nieuws van dat moment.

De app ondersteunt AirPlay en Apple CarPlay, zodat je de nieuwszender ook kunt beluisteren via geschikte speakers, televisies en in de auto. De nieuwsbulletins zijn gebaseerd op berichten van het ANP en weergegevens van het KNMI, waarbij AI wordt ingezet voor de productie van de uitzendingen. Volgens de ontwikkelaar blijft er daarbij altijd menselijke controle op de inhoud. De makers zeggen de app de komende tijd verder uit te breiden met nieuwe functies.