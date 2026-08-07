OpenAI kondigt een belangrijke update aan voor ChatGPT. Gratis gebruikers kunnen nu onbeperkt chatten en gebruikmaken van slimme functies voor betere antwoorden. Voor betaalde gebruikers zijn ook verbeteringen aangekondigd die we hier voor je samenvatten.

Wie ChatGPT graag gebruikt, maar er niet voor betaalt, is er vast al eens op gestuit: de limiet aan hoeveel chatberichten je per dag kunt sturen. Voor die gebruikers is er goed nieuws, want OpenAI kondigt aan dat je nu gratis onbeperkt chatberichten kunt sturen aan ChatGPT. Het gaat specifiek om tekstberichten en niet om afbeeldingen en andere bestanden. Betaal je wel voor de dienst, dan krijg je ook nieuwe functies.

ChatGPT chats en ‘Denken’-knop worden gratis

Naast dat gratis gebruikers onbeperkt tekstberichten kunnen sturen, stelt OpenAI ook de ‘Denken’-knop gratis beschikbaar. Die knop bestaat voor het Plus- en Pro-abonnement al een tijdje en geeft de tool meer tijd om goed over je vraag na te denken. Dit is nuttig als je een diepere analyse wil in plaats van een snel antwoord op een relatief eenvoudige vraag. Deze knop is nu ook beschikbaar voor het goedkopere Go-abonnement.

Het GPT-5.6 Luna-taalmodel is de nieuwe standaard voor gratis gebruikers en Go-abonnees. Vergeleken met de huidige standaard, GPT-5.5 Instant, is er volgens OpenAI 62% minder kans dat er een feitelijke onjuistheid in het antwoord zal zitten. Dit is gebaseerd op vragen over medische, juridische en financiële onderwerpen.

Ook verbeteringen voor Plus- en Pro-abonnementen

Voor gebruikers van de Plus- en Pro-abonnementen heeft OpenAI ook nieuws. Hier is vanaf nu het GPT-5.6 Sol-taalmodel de standaard. Deze is nog beter dan Luna kan beter analyseren wat jij als gebruiker belangrijk vindt in een antwoord. Dit model presteert vooral beter wanneer datums, getallen, bronnen, regels en aannames belangrijk zijn voor het antwoord.

Er is een nieuwe schuifregelaar waarmee je instelt hoe diep ChatGPT moet nadenken over je verzoek. Het is niet zo dat je met een lage instelling een ‘slechter’ taalmodel gebruikt, maar GPT-5.6 Sol zal dan je verzoek makkelijker behandelen en sneller antwoorden. In de chatweergave zie je in een oogopslag op welke instelling je zit. In een video op X kun je zien hoe de schuifregelaar werkt.

Plus and Pro users also now have a slider to choose how much reasoning effort ChatGPT puts into each response.



We think it’s easier to use, and we’re listening to your feedback. pic.twitter.com/u6HqhZpMts — OpenAI (@OpenAI) August 6, 2026

Zijn deze nieuwe functies genoeg om jou te laten betalen voor ChatGPT, of is het gratis model toch interessanter? Laat het weten in de reacties!

ChatGPT Versie 1.2026.202 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 17.0+ Grootte 196.35 MB Uitgever OpenAI OpCo, LLC Leeftijd 12+ Talen