ChatGPT laat gratis gebruikers onbeperkt chatten en slimmere functies gebruiken
Wie ChatGPT graag gebruikt, maar er niet voor betaalt, is er vast al eens op gestuit: de limiet aan hoeveel chatberichten je per dag kunt sturen. Voor die gebruikers is er goed nieuws, want OpenAI kondigt aan dat je nu gratis onbeperkt chatberichten kunt sturen aan ChatGPT. Het gaat specifiek om tekstberichten en niet om afbeeldingen en andere bestanden. Betaal je wel voor de dienst, dan krijg je ook nieuwe functies.
ChatGPT chats en ‘Denken’-knop worden gratis
Naast dat gratis gebruikers onbeperkt tekstberichten kunnen sturen, stelt OpenAI ook de ‘Denken’-knop gratis beschikbaar. Die knop bestaat voor het Plus- en Pro-abonnement al een tijdje en geeft de tool meer tijd om goed over je vraag na te denken. Dit is nuttig als je een diepere analyse wil in plaats van een snel antwoord op een relatief eenvoudige vraag. Deze knop is nu ook beschikbaar voor het goedkopere Go-abonnement.
Het GPT-5.6 Luna-taalmodel is de nieuwe standaard voor gratis gebruikers en Go-abonnees. Vergeleken met de huidige standaard, GPT-5.5 Instant, is er volgens OpenAI 62% minder kans dat er een feitelijke onjuistheid in het antwoord zal zitten. Dit is gebaseerd op vragen over medische, juridische en financiële onderwerpen.
Ook verbeteringen voor Plus- en Pro-abonnementen
Voor gebruikers van de Plus- en Pro-abonnementen heeft OpenAI ook nieuws. Hier is vanaf nu het GPT-5.6 Sol-taalmodel de standaard. Deze is nog beter dan Luna kan beter analyseren wat jij als gebruiker belangrijk vindt in een antwoord. Dit model presteert vooral beter wanneer datums, getallen, bronnen, regels en aannames belangrijk zijn voor het antwoord.
Er is een nieuwe schuifregelaar waarmee je instelt hoe diep ChatGPT moet nadenken over je verzoek. Het is niet zo dat je met een lage instelling een ‘slechter’ taalmodel gebruikt, maar GPT-5.6 Sol zal dan je verzoek makkelijker behandelen en sneller antwoorden. In de chatweergave zie je in een oogopslag op welke instelling je zit. In een video op X kun je zien hoe de schuifregelaar werkt.
Zijn deze nieuwe functies genoeg om jou te laten betalen voor ChatGPT, of is het gratis model toch interessanter? Laat het weten in de reacties!
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1 reactie
Armand
Even uitgeprobeerd, maar na een paar berichten kreeg ik al weer te zien dat de antwoorden minder accuraat zullen zijn.
Dus ja wel onbeperkt aantal berichten, maar ook snel weer beperkt in kwaliteit.