App Gemist september 2026: Buiencheck, Pagina., Corto en meer

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een aantal apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze maand besproken op iCulture:

🏆 iCulture Nederlandse App van de Maand: Buiencheck

Weerapps en buienradars zijn er genoeg, maar de Nederlandse ontwikkelaar Martijn Klomp vond ze vaak te druk en te afhankelijk van advertenties en trackers. Daarom bouwde hij Buiencheck, een weerapp die het juist eenvoudig en privacyvriendelijk wil houden. Je ziet er niet alleen wanneer de volgende bui valt, maar ook de weersverwachting voor tien dagen, KNMI-waarschuwingen, pollen en luchtkwaliteit. Voor opgeslagen adressen kun je bovendien buienmeldingen krijgen en met widgets zie je de belangrijkste informatie zonder de app te openen. Een account is niet nodig en Buiencheck bevat geen advertenties of trackers. De eerste maand kun je alle functies gratis gebruiken; daarna kost de app €1,99 per jaar.

Buiencheck – regenradar Versie 1.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 26.0+ Grootte 14.55 MB Uitgever Martijn Klomp Leeftijd 4+ Talen

Pagina.

Wie vaker een boek wil lezen maar steeds weer bij Instagram of Reddit belandt, kan eens naar Pagina. kijken. Deze Nederlandse lees-app zet de pagina die je aan het lezen bent namelijk rechtstreeks als widget op het beginscherm van je iPhone. Met knoppen op de widget blader je naar de volgende of vorige pagina en een tik op de tekst opent de volledige reader op precies dezelfde plek. Lettertype, tekstgrootte, regelafstand, marges en lichte of donkere weergaves zijn aan te passen. Pagina. bevat zelf ruim zeventig rechtenvrije klassiekers en je kunt eigen DRM-vrije EPUB-bestanden importeren. De leespositie synchroniseert via iCloud tussen iPhone en iPad en er zijn ook widgets voor het toegangsscherm en ondersteuning voor Stand-by. Er zijn geen accounts, advertenties, trackers of abonnementen: de app kost eenmalig € 6,99.

Pagina. Versie 1.0 € 2,99 Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18.0+ Grootte 16.93 MB Uitgever Etienne Schraven Leeftijd 12+ Talen

Bekijk ook Apple Boeken en Books Store: alles over het lezen van digitale boeken Apple Boeken is Apple’s digitale boekenapp. Met de gratis Boeken-app lees je ebooks die je hebt gekocht via Apple’s Book Store of zelf hebt toegevoegd in een geschikt formaat.

Corto

Hoe goed is je topografische kennis als je maar tien seconden krijgt om na te denken? Dat is het uitgangspunt van Corto, een Nederlands aardrijkskundespel voor iPhone en iPad. Je krijgt een plaats of bezienswaardigheid te zien en moet zo snel en nauwkeurig mogelijk op de wereldkaart aanwijzen waar die ligt. Hoe dichterbij en hoe sneller je bent, hoe meer punten je krijgt. De app bevat 175 themapakketten met samen meer dan 20.900 locaties, uiteenlopend van hoofdsteden, vulkanen en F1-circuits tot de straten van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Elf pakketten zijn gratis te spelen; de overige pakketten zijn afzonderlijk eenmalig te kopen. Corto bevat geen advertenties of abonnement en is volledig in het Nederlands beschikbaar, naast Engels, Duits, Frans en Spaans.

Corto: Topografie Spel Versie 1.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 26.4+ Grootte 105.15 MB Uitgever Xander van Baarsen Leeftijd 4+ Talen

Simple Gym Tracker

Simple Gym Tracker is ontstaan uit frustratie over fitnessapps met verplichte accounts, ingewikkelde menu’s en abonnementen voor eenvoudige functies. Maker Rudy Nicola is zelf geen programmeur van beroep, maar bouwde de app met behulp van AI-tool Claude Code. Het resultaat is een eenvoudig trainingslogboek waarmee je snel gewichten, herhalingen en sets vastlegt. De app onthoudt wat je de vorige keer deed en toont tijdens het trainen een rusttimer als Live Activiteit op het toegangsscherm. Er zitten 260 oefeningen met uitleg in en met grafieken, persoonlijke records en een geschatte 1RM zie je of je vooruitgaat. Trainingsschema’s kun je plannen en via een link met anderen delen. Een account, advertenties en tracking ontbreken en gegevens synchroniseren via je eigen iCloud. Gratis krijg je maximaal drie schema’s en veertien dagen geschiedenis. Premium kost €2,99 per maand of €29,99 per jaar.

Simple Gym Tracker Versie 1.7 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 26.0+ Grootte 4.98 MB Uitgever Rudy Nicola Leeftijd 4+ Talen

NLCabs

NLCabs is een Nederlandse taxi-app waarmee je vooraf ziet wat een rit gaat kosten. Je kunt meteen een taxi bestellen of een rit voor later inplannen, waarbij je kunt kiezen uit Standard, Comfort, Luxe en Van. De vaste prijs wordt vooraf getoond en betalen kan vanuit de app. Zodra een chauffeur onderweg is, kun je die live op de kaart volgen. Ook kun je de gegevens van je rit delen met bijvoorbeeld familie of vrienden. NLCabs richt zich op taxiritten door heel Nederland en biedt daarbij opties voor onder meer stadsritten, luchthavenvervoer en zakelijke ritten. Voor het gebruik van de app is wel een account nodig. De app zelf is gratis te downloaden voor de iPhone.