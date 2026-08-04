WhatsApp geeft groepsgesprekken een fijne upgrade. Er zijn drie nieuwe functies toegevoegd die het communiceren in grote WhatsApp-groepen een stuk makkelijker maakt.

Als er een ding is waar WhatsApp in uit blinkt, dan zijn het de talloze functies voor groepsgesprekken. Met WhatsApp-groepen kun je eenvoudig communiceren met je vriendengroep, sportmaatjes, buurtgenoten, collega’s of andere mensen waar je vaak gezamenlijk mee chat. Nu heeft WhatsApp weer drie nieuwe functies voor groepen onthuld: iedereen vermelden, betere polls en het snel maken van nieuwe gerelateerde groepen.

WhatsApp verbetert groepen op drie manieren

De nieuwe functies volgen na eerdere updates begin dit jaar, toen WhatsApp de lidtag, groepsgesprekgeschiedenis en evenementherinneringen uitrolde. Nu zijn er dus drie nieuwe functies aan de beurt.

#1 Vermeld iedereen met @iedereen

Bij groepsgesprekken zullen de meeste mensen, met name bij hele grote groepen, de meldingen standaard gemute hebben. Maar soms zijn er berichten of mededelingen die voor iedereen relevant zijn en direct gelezen moeten kunnen worden. Vanaf nu kun je met de tag @iedereen een bericht maken die voor iedere deelnemer aan de groep relevant is. Stuur je een bericht met zo’n tag, dan krijgt iedereen daar een melding van, zelfs als diegene de chat gemute heeft. Bij groepen met 32 personen of meer kan alleen de beheerder zo’n vermelding versturen.

Wil je zelfs van zo’n @iedereen-vermelding geen notificatie krijgen, dan kun je dat in je meldingsinstellingen alsnog uitzetten.

#2 Meer opties voor polls

Je kunt bij polls in groepen nu ook een eindtijd instellen. Zo bepaal je tot wanneer mensen mogen stemmen, wat helpt bij het sneller maken van beslissingen voor bijvoorbeeld een datum of activiteit. Ook kun je bij het aanmaken er nu voor kiezen om namen te verbergen, zodat niemand ziet wie wat gestemd heeft. Tot slot heb je de optie om een poll te wijzigen binnen 15 minuten nadat deze aangemaakt is.

#3 Sneller nog meer groepsgesprekken aanmaken

Soms gebeurt het dat er binnen een groepsgesprek met een aantal leden een apart gesprek ontstaat, waar lang niet iedereen zich mee hoeft te bemoeien. In zo’n geval kun je nu met een tik een nieuw groepsgesprek starten. In de instellingen voor een groep vind je de nieuwe optie Maak een vergelijkbare groep, waarna meteen de leden uit de oorspronkelijke groep aangevinkt zijn. Je kunt dan degene verwijderen die geen onderdeel hoeven te worden van de tweede groep.

De nieuwe functies voor groepsgesprekken in WhatsApp zijn vanaf nu beschikbaar. Zie je ze nog niet? Zorg er dan voor dat je de nieuwste versie van de app hebt.

WhatsApp Messenger Versie 26.30.77 Download Geschikt voor Mac, iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 15.1+ Grootte 366.27 MB Uitgever WhatsApp Inc. Leeftijd 12+ Talen