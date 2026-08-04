WhatsApp groepen update augustus 2026

WhatsApp maakt groepsgesprekken veel beter: dit zijn de 3 nieuwe functies

Nieuws Apps
WhatsApp geeft groepsgesprekken een fijne upgrade. Er zijn drie nieuwe functies toegevoegd die het communiceren in grote WhatsApp-groepen een stuk makkelijker maakt.
Benjamin Kuijten -

Als er een ding is waar WhatsApp in uit blinkt, dan zijn het de talloze functies voor groepsgesprekken. Met WhatsApp-groepen kun je eenvoudig communiceren met je vriendengroep, sportmaatjes, buurtgenoten, collega’s of andere mensen waar je vaak gezamenlijk mee chat. Nu heeft WhatsApp weer drie nieuwe functies voor groepen onthuld: iedereen vermelden, betere polls en het snel maken van nieuwe gerelateerde groepen.

WhatsApp verbetert groepen op drie manieren

De nieuwe functies volgen na eerdere updates begin dit jaar, toen WhatsApp de lidtag, groepsgesprekgeschiedenis en evenementherinneringen uitrolde. Nu zijn er dus drie nieuwe functies aan de beurt.

#1 Vermeld iedereen met @iedereen

Bij groepsgesprekken zullen de meeste mensen, met name bij hele grote groepen, de meldingen standaard gemute hebben. Maar soms zijn er berichten of mededelingen die voor iedereen relevant zijn en direct gelezen moeten kunnen worden. Vanaf nu kun je met de tag @iedereen een bericht maken die voor iedere deelnemer aan de groep relevant is. Stuur je een bericht met zo’n tag, dan krijgt iedereen daar een melding van, zelfs als diegene de chat gemute heeft. Bij groepen met 32 personen of meer kan alleen de beheerder zo’n vermelding versturen.

WhatsApp groepen update augustus 2026

Wil je zelfs van zo’n @iedereen-vermelding geen notificatie krijgen, dan kun je dat in je meldingsinstellingen alsnog uitzetten.

#2 Meer opties voor polls

Je kunt bij polls in groepen nu ook een eindtijd instellen. Zo bepaal je tot wanneer mensen mogen stemmen, wat helpt bij het sneller maken van beslissingen voor bijvoorbeeld een datum of activiteit. Ook kun je bij het aanmaken er nu voor kiezen om namen te verbergen, zodat niemand ziet wie wat gestemd heeft. Tot slot heb je de optie om een poll te wijzigen binnen 15 minuten nadat deze aangemaakt is.

#3 Sneller nog meer groepsgesprekken aanmaken

Soms gebeurt het dat er binnen een groepsgesprek met een aantal leden een apart gesprek ontstaat, waar lang niet iedereen zich mee hoeft te bemoeien. In zo’n geval kun je nu met een tik een nieuw groepsgesprek starten. In de instellingen voor een groep vind je de nieuwe optie Maak een vergelijkbare groep, waarna meteen de leden uit de oorspronkelijke groep aangevinkt zijn. Je kunt dan degene verwijderen die geen onderdeel hoeven te worden van de tweede groep.

De nieuwe functies voor groepsgesprekken in WhatsApp zijn vanaf nu beschikbaar. Zie je ze nog niet? Zorg er dan voor dat je de nieuwste versie van de app hebt.

WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

Versie 26.30.77

Download
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 15.1+
Grootte
366.27 MB
Uitgever
WhatsApp Inc.
Leeftijd
12+
Talen

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over apps van iCulture

Gemini op de Mac wordt slimmer – deze nieuwe functies komen eraan
ING Scanner werkt straks niet meer voor online betalingen: dit moet je weten
WhatsApp Web krijgt nieuwe belfuncties: dit is er nieuw
WhatsApp voegt handige Apple-functie toe voor beter geluid tijdens bellen
Goed nieuws voor voetbalfans: Eredivisie vanaf nu te volgen in Apple Sports

WhatsApp

WhatsApp is de populaire berichtendienst, die bijna iedere Nederlander op zijn of haar smartphone heeft staan. Hier vind je alles over WhatsApp op een rijtje: van berichten verwijderen, gesprekken archiveren, je privacy goed instellen en op de desktop gebruiken tot de betekenis van de gekleurde vinkjes, groepsgesprekken voeren en een hele WhatsApp-community opzetten. Check ook de beste WhatsApp-tips.
WhatsApp donkere modus.
Alles over WhatsApp op de iPhone Het ultieme WhatsApp tipsoverzicht Zo gebruik je WhatsApp op de desktop Zo gebruik je WhatsApp op de iPad WhatsApp-account beveiligen met tweestaps WhatsApp chats archiveren, wissen of verwijderen WhatsApp gesprekken overzetten WhatsApp-chats exporteren Ongewenste personen blokkeren in WhatsApp Werkt WhatsApp nog op mijn (oudere) iPhone?

Ook interessant

Bellen WhatsApp Web

WhatsApp Web krijgt nieuwe belfuncties: dit is er nieuw

Nieuws 1 reactie
Whatsapp chatgroep

WhatsApp-gesprekken vastzetten en als ongelezen markeren

Tips

WhatsApp: Alles over de populairste chatapp in Nederland

Uitleg

WhatsApp voegt handige Apple-functie toe voor beter geluid tijdens bellen

Nieuws
WhatsApp gebruikersnaam reserveren

WhatsApp start met uitrol gebruikersnamen: zo claim je die van jou

Nieuws 5 reacties
WhatsApp backup maken

Zo maak je een (extra veilige) WhatsApp-backup

Tips

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar