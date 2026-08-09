Siri krijgt met Siri AI een grote upgrade en wordt een stuk slimmer en persoonlijker. In deze uitleg lees je wat Siri AI precies is, wat je ermee kunt, welke apparaten geschikt zijn en wanneer de nieuwe functies beschikbaar zijn.

Na jaren wachten komt Siri AI er eindelijk aan. Siri AI begrijpt beter wat je bedoelt, kan rekening houden met persoonlijke informatie en weet wat er op je scherm gebeurt. Bovendien kan de assistent steeds meer taken voor je uitvoeren. Maar hoe werkt Siri AI precies en wat heb je eraan? In deze uitleg zetten we alle mogelijkheden voor je op een rij. Ook vertellen we wat er wel en niet werkt in Nederland.

Dit is Siri AI

Siri AI is de vernieuwde en veel slimmere versie van Apple’s bekende spraakassistent. Apple kondigde de eerste plannen hiervoor aan tijdens WWDC 2024, maar een aantal van de belangrijkste functies liep vervolgens flinke vertraging op. Tijdens WWDC 2026 presenteerde Apple uiteindelijk de vernieuwde versie van Siri AI. Zo zag dat eruit:

Het grote verschil met de oude Siri is dat Siri AI veel beter begrijpt wat je bedoelt en daarbij rekening kan houden met de context. Vraag je bijvoorbeeld wat een concertkaartje kost waar je maanden geleden met iemand over hebt gesproken, dan gebruikt Siri relevante informatie uit onder meer je berichten en foto’s om het antwoord te vinden.

Voor Siri AI heeft Apple zijn eigen Foundation Models uitgebreid. Dankzij deze verbeterde AI-modellen begrijpt Siri persoonlijke context beter, herkent het wat er op je scherm gebeurt en voert het acties uit in ondersteunde apps. Ook beschikt Siri over meer algemene kennis, waardoor er op meer vragen een nuttig antwoord komt.

Op welke toestellen werkt Siri AI

Siri AI werkt op de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Vision Pro. Je hebt daarvoor wel een apparaat nodig dat geschikt is voor Apple Intelligence. Siri AI werkt op de volgende toestellen met minimaal versie 27 van het besturingssysteem:

Belangrijke informatie voor de Europese Unie

Hoewel de lijst met ondersteunde apparaten lang is, zal Siri AI niet op alle apparaten werken in de Europese Unie. Apple maakte bij de aankondiging bekend dat de nieuwe assistent vanwege de Digital Markets Act (DMA) voorlopig niet beschikbaar is op bepaalde apparaten in de Europese Unie. Daardoor werkt Siri AI bij de release in het najaar niet op de iPhone, iPad en Apple Watch in de EU.

Op de Mac en Apple Vision Pro is Siri AI in de Europese Unie wel gewoon te gebruiken. Je moet daarbij uiteraard wel een taal gebruiken die Siri AI ondersteunt – wat vooralsnog alleen Engels is.

Bekijk ook Dit is waarom Siri AI nog lang niet (of misschien wel nooit) naar de EU komt: ‘Schuld van de DMA-regels’ De grootste domper van de WWDC is misschien wel dat Siri AI voorlopig nog niet naar de EU komt op de meeste apparaten. Apple heeft daar zelf een uitgebreide verklaring voor gegeven.

Wat kan Siri AI?

Siri AI is de nieuwe generatie van Siri en dat merk je vooral aan de manier waarop je met de assistent communiceert. Je hoeft opdrachten niet meer zo precies te formuleren, maar kunt veel natuurlijker praten. Ook als je jezelf verspreekt, iets vaag omschrijft of een vervolgopdracht geeft, begrijpt Siri beter wat je bedoelt.

Daarnaast houdt Siri eindelijk rekening met persoonlijke context. Je kunt bijvoorbeeld vragen naar informatie die iemand je eerder heeft gestuurd, zonder dat je zelf hoeft te vertellen in welk gesprek of welke app die informatie staat. Siri gebruikt hiervoor relevante informatie uit onder meer Berichten, Mail en Foto’s. Apps kunnen hiervoor ondersteuning toevoegen, zodat Siri slimmer wordt.

Ook de algemene kennis van Siri is uitgebreid. De oude Siri stuurt je bij veel vragen vaak door naar het internet, maar Siri AI kan veel vaker zelf een uitgebreid antwoord geven. Siri AI kan bovendien acties voor je uitvoeren in apps. Dankzij App Intents kan de assistent bijvoorbeeld informatie opzoeken en deze vervolgens meteen toepassen in een andere app.

Gesprekken die je met Siri AI voert, komen samen in de nieuwe Siri-app. Hier kun je eerdere gesprekken terugvinden en later weer verdergaan waar je gebleven was. Alleen ‘echte’ gesprekken staan hier. Korte opzoekvragen of rekensommen worden hier niet bewaard.

Siri AI op iPhone, iPad, Mac en Apple Watch

Siri AI werkt op meerdere Apple-apparaten en de belangrijkste functies zijn grotendeels hetzelfde. Zo kan de assistent persoonlijke context gebruiken, begrijpen wat er op je scherm gebeurt en acties uitvoeren in apps. We bespreken hieronder hoe Siri AI werkt op de belangrijkste apparaten.

Siri AI op iPhone

Op de iPhone krijgt Siri AI de meeste nieuwe mogelijkheden. De assistent begrijpt niet alleen beter wat je zegt, maar kan ook persoonlijke informatie gebruiken en zien wat er op je scherm gebeurt. Zo kun je Siri vragen naar informatie uit bijvoorbeeld Berichten, Mail of Foto’s, zonder zelf te hoeven vertellen waar die informatie staat.

Siri kan deze informatie vervolgens gebruiken om acties uit te voeren in apps. Staat er bijvoorbeeld een adres in een bericht, dan kun je Siri vragen om dit meteen aan een contactpersoon toe te voegen. Dankzij App Intents werkt dit niet alleen in Apple’s eigen apps, maar ook in ondersteunde apps van andere ontwikkelaars.

Ook de bediening verandert. Je kunt vanaf het Dynamic Island naar beneden vegen om Siri AI te openen en daar een uitgebreider gesprek te voeren. Siri onthoudt daarbij de context, waardoor je gemakkelijk vervolgvragen kunt stellen.

Daarnaast krijgt de Camera-app een speciale Siri-modus. Daarmee kun je de camera op iets richten en Siri direct vragen stellen over wat er voor je lens te zien is, zonder dat je eerst een foto hoeft te maken of informatie hoeft over te typen. Siri kan de gevonden informatie vervolgens meteen gebruiken, zoals voor het inschatten van voedingswaarden bij je maaltijd.

Siri AI op iPad

Ook op de iPad speelt Siri AI een grote rol. Je kunt door te swipen vanaf bovenin het scherm Siri AI openen en rechtstreeks een vraag stellen. Net als op de iPhone kun je ook context krijgen van wat je op je scherm ziet, vragen om acties uit te voeren en nog veel meer.

Daarnaast komt Visual Intelligence naar de iPad. Deze functie is geïntegreerd in de interface voor schermafbeeldingen. Je kunt daardoor iets op je scherm vastleggen en Siri vervolgens vragen wat erop staat of om meer informatie vragen. Siri kan de inhoud vervolgens ook gebruiken voor een vervolgactie.

Siri AI op Mac

Op de Mac werkt Siri AI net even anders, want daar is de assistent geïntegreerd in Spotlight. Vanuit de zoekfunctie kun je daardoor meteen een vraag typen en een uitgebreid antwoord van Siri krijgen. Spotlight wordt zo niet alleen een plek om bestanden en apps te vinden, maar ook een snelle ingang voor Siri AI.

Visual Intelligence komt ook naar de Mac. De functie analyseert wat er op je scherm te zien is. Je activeert Visual Intelligence met dezelfde sneltoets als voor het maken van een screenshot ( Command + Shift + 5 ). Vervolgens klik je op het Visual Intelligence-icoontje en selecteer je een gedeelte van het scherm. Daarna kun je Siri vragen stellen over wat er in dat gedeelte te zien is.

Siri AI duikt bovendien op in de contextmenu’s van macOS. Ben je bezig met een tekst, afbeelding of bestand, dan kun je via de rechtermuisknop meteen een vraag aan Siri stellen. Je hoeft de informatie daardoor niet eerst te kopiëren en handmatig aan Siri door te geven.

Tot slot krijgt Siri AI een uitgebreidere Schrijfhulp-functie. In macOS 26 Tahoe kun je een tekst al laten nakijken, maar Apple breidt de mogelijkheden uit met het genereren van volledige teksten op basis van een opdracht. In apps als Berichten en Mail kan Siri bovendien je gebruikelijke schrijfstijl overnemen, zodat de gegenereerde tekst beter bij jou past. Wij hebben Siri AI op macOS 27 Golden Gate al uitgeprobeerd en onze eerste ervaringen in een hands-on verzameld. Die lees je in onderstaand artikel.

Bekijk ook [Hands-on] Siri AI werkt wél op de Mac: zo gebruik je het nu al (zelfs in het Nederlands!) Apple brengt Siri AI in de EU wel naar de Mac. Met ingang van macOS Golden Gate kun je Siri AI nu al testen en het werkt zelfs in het Nederlands. Zo kun je het nu al gebruiken.

Siri AI op Apple Watch

Op de Apple Watch draait Siri AI vooral om het snel stellen van vragen vanaf je pols en het voeren van natuurlijke, contextbewuste gesprekken. Je kunt dus niet alleen korte opdrachten geven, maar ook uitgebreidere vragen stellen waarbij Siri beter begrijpt wat je bedoelt en rekening houdt met eerdere interacties.

Ook staat Siri AI centraal op het nieuwe App Grid, waarbij je vijf volgens relevante apps ziet en deze met een tik opent. In het midden staat Siri AI, zodat je snel in de app iets kan teruglezen. Alles wat gevraagd wordt op je Apple Watch kun je ook weer teruglezen op iPhone, iPad of Mac.

Bekijk ook Opvallende wijziging in watchOS 27: waar is de appkiezer gebleven? In watchOS 27 lijkt de appkiezer op de Apple Watch, waarmee je snel tussen je recente apps kan wisselen, te zijn verdwenen. Gebruikers melden dat een dubbele druk op de Digital Crown nu niks meer doet, al is nog onduidelijk of dit een bewuste wijziging of een bug in de beta is.

Privacy en Siri AI

Siri AI kan veel meer persoonlijke informatie gebruiken dan de oude Siri, maar volgens Apple gaat dit niet ten koste van je privacy. Veel verzoeken worden rechtstreeks op je apparaat verwerkt. Daardoor hoeven persoonlijke gegevens niet eerst naar een server te worden gestuurd om een antwoord te krijgen.

Is een opdracht te ingewikkeld om lokaal uit te voeren, dan kan Siri gebruikmaken van Private Cloud Compute. Hierbij wordt alleen de informatie naar Apple’s servers gestuurd die nodig is om het verzoek uit te voeren. Apple belooft dat deze gegevens niet worden opgeslagen en ook niet toegankelijk zijn voor het bedrijf. Dit is te verifiëren door onderzoekers.

Veelgestelde vragen