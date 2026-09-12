De nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn vanaf nu te bestellen bij winkels en providers. Alles over het reserveren van de nieuwe iPhone 18 Pro-modellen lees je hier. En nu de pre-orders gestart zijn, zijn wij benieuwd welk model je gekozen hebt.

Wie er vroeg bij wil zijn, kan nu zijn pre-order van de iPhone 18 Pro plaatsen. Ook de grotere iPhone 18 Pro Max is vanaf nu te bestellen. En wie er als eerste bij is, krijgt de nieuwe iPhone 18 Pro bij de release volgende week vrijdag direct in huis. Als je onze iPhone 18 Pro pre-order tips opgevolgd hebt, kan er niets meer mis gaan.

iPhone 18 Pro bestellen kan nu: hier kan je terecht

Deze keer start Apple met het reserveren van twee modellen: de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Nog geen iPhone 18 dus (die komt pas in het voorjaar), terwijl de dure opvouwbare iPhone Duo volgende maand besteld kan worden. Voor het overzicht vind je hieronder nog de adviesprijzen van de nieuw aangekondigde modellen.

iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Duo 256GB €1.479,- €1.629,- €2.339,- 512GB €1.729,- €1.879,- €2.589,- 1TB €2.229,- €2.379,- €3.089,- 2TB €2.979,- €3.129,- €3.839,-

Bij providers ben je vaak goedkoper uit, omdat ze korting geven als je bestelt in combinatie met een abonnement. Naast de providers, kun je natuurlijk ook nog terecht bij winkels als Amac, Coolblue en MediaMarkt. Zodra er zicht komt op de iPhone 18-levertijden, werken we ons artikel bij met de nieuwste info. Bestellen bij Apple kan uiteraard ook, maar dan betaal je sowieso de volledige adviesprijs.

Bekijk ook Zo bestel je de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max als eerste (en dit betaal je) Apple heeft eindelijk weer nieuwe iPhones aangekondigd! De iPhone 18 Pro en 18 Pro Max zijn vanaf zaterdag 12 september officieel te bestellen. Wil jij één van deze nieuwe iPhones van 2026 reserveren, dan lees je hieronder alles over waar je terecht kan.

Dit zijn de iPhone-modellen van 2026:

Bekijk ook iPhone in 2026: dit wordt de line-up van huidige én nieuwe modellen – hoelang blijven ze in het assortiment? Hoe ziet de iPhone line-up er in 2026 uit? In deze round-up zetten we alle huidige iPhone-modellen op een rij, maar werpen we ook een blik op de modellen die komen gaan. En hoe lang blijven de huidige modellen nog in het assortiment?

Poll: welke iPhone 18 Pro heb jij besteld?

We horen ook graag welke iPhone 18 Pro jij besteld hebt. Of heb je toch gekozen voor de grotere iPhone 18 Pro Max? Misschien wacht je wel op de geheel nieuwe iPhone Duo of zijn alle nieuwe iPhones voor jou veel te duur en kies je voor een wat ouder model. Wat het ook is, we horen het graag via onze poll.

Onderaan dit artikel in de reacties is daarnaast nog ruimte genoeg om ons te laten weten welke kleur je gekocht hebt. Er zijn bij de iPhone 18 Pro genoeg kleuren om uit te kiezen: van donkerrood tot ijsblauw en twee neutrale kleuren ertussenin. Welke kies jij?

Bekijk ook In deze kleuren komt de iPhone 18 Pro (met een comeback van een favoriet!) De kogel is door de kerk: in deze kleuren komt de iPhone 18 Pro. Na maanden van speculatie weten we nu zeker dat er vier kleuren komen en dat een favoriet weer terug van weggeweest is.

Ook het kiezen van de opslag voor je nieuwe iPhone 18 Pro is iets wat je bij het bestellen moet bepalen. Kies je voor de instapcapaciteit (256GB bij álle modellen) of pak je flink uit met 2TB? In onze round-up lees je alles erover.

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