Breaking - Pre-order iPhone 18 Pro (Max) - vanaf 14:00 uur
Vanaf nu te bestellen: iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max – welke reserveer jij? [poll]
Zo bestel je de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max als eerste (en dit betaal je)
Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event
iPhone 18 Pro donkerrood en lichtblauw

Vanaf nu te bestellen: iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max – welke reserveer jij? [poll]

Nieuws iDevices
De nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn vanaf nu te bestellen bij winkels en providers. Alles over het reserveren van de nieuwe iPhone 18 Pro-modellen lees je hier. En nu de pre-orders gestart zijn, zijn wij benieuwd welk model je gekozen hebt.
Benjamin Kuijten -

Wie er vroeg bij wil zijn, kan nu zijn pre-order van de iPhone 18 Pro plaatsen. Ook de grotere iPhone 18 Pro Max is vanaf nu te bestellen. En wie er als eerste bij is, krijgt de nieuwe iPhone 18 Pro bij de release volgende week vrijdag direct in huis. Als je onze iPhone 18 Pro pre-order tips opgevolgd hebt, kan er niets meer mis gaan.

Inhoudsopgave

iPhone 18 Pro bestellen kan nu: hier kan je terecht

Deze keer start Apple met het reserveren van twee modellen: de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Nog geen iPhone 18 dus (die komt pas in het voorjaar), terwijl de dure opvouwbare iPhone Duo volgende maand besteld kan worden. Voor het overzicht vind je hieronder nog de adviesprijzen van de nieuw aangekondigde modellen.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone Duo
256GB€1.479,-€1.629,-€2.339,-
512GB€1.729,-€1.879,-€2.589,-
1TB€2.229,-€2.379,-€3.089,-
2TB€2.979,-€3.129,-€3.839,-

Bij providers ben je vaak goedkoper uit, omdat ze korting geven als je bestelt in combinatie met een abonnement. Naast de providers, kun je natuurlijk ook nog terecht bij winkels als Amac, Coolblue en MediaMarkt. Zodra er zicht komt op de iPhone 18-levertijden, werken we ons artikel bij met de nieuwste info. Bestellen bij Apple kan uiteraard ook, maar dan betaal je sowieso de volledige adviesprijs.

Op zoek naar een iPhone 18 Pro met abonnement? Dan kun je terecht bij deze winkels en providers:

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €625 inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €700 voordeel)

Bekijk de iPhone 18 Pro (gratis AirPods 4)

Bekijk de iPhone 18 Pro (€100 extra inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €619 inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €644 inruilwaarde)

Liever een losse iPhone 18 Pro kopen? Bekijk deze winkels voor de actuele prijzen en deals:

Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €595 inruilkorting)

Bekijk de iPhone 18 Pro

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Op zoek naar een iPhone 18 Pro Max met abonnement? Dan kun je terecht bij deze winkels en providers:

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Liever een losse iPhone 18 Pro Max kopen? Bekijk deze winkels voor de actuele prijzen en deals:

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro Max eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Op zoek naar een iPhone Duo met abonnement? Dan kun je vanaf 16 oktober terecht bij deze winkels en providers:

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Liever een losse iPhone Duo kopen? Bekijk vanaf 16 oktober deze winkels voor de actuele prijzen en deals:

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

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Zo bestel je de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max als eerste (en dit betaal je)

Apple heeft eindelijk weer nieuwe iPhones aangekondigd! De iPhone 18 Pro en 18 Pro Max zijn vanaf zaterdag 12 september officieel te bestellen. Wil jij één van deze nieuwe iPhones van 2026 reserveren, dan lees je hieronder alles over waar je terecht kan.

Dit zijn de iPhone-modellen van 2026:

iPhone 16e zwart achterkant

Alles over de iPhone 17e

Alles over de iPhone 18 Pro

Alles over de iPhone 18 Pro Max

Alles over de iPhone Duo

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iPhone-lineup met iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone 17e en iPhone Air

iPhone in 2026: dit wordt de line-up van huidige én nieuwe modellen – hoelang blijven ze in het assortiment?

Hoe ziet de iPhone line-up er in 2026 uit? In deze round-up zetten we alle huidige iPhone-modellen op een rij, maar werpen we ook een blik op de modellen die komen gaan. En hoe lang blijven de huidige modellen nog in het assortiment?

Poll: welke iPhone 18 Pro heb jij besteld?

We horen ook graag welke iPhone 18 Pro jij besteld hebt. Of heb je toch gekozen voor de grotere iPhone 18 Pro Max? Misschien wacht je wel op de geheel nieuwe iPhone Duo of zijn alle nieuwe iPhones voor jou veel te duur en kies je voor een wat ouder model. Wat het ook is, we horen het graag via onze poll.

Onderaan dit artikel in de reacties is daarnaast nog ruimte genoeg om ons te laten weten welke kleur je gekocht hebt. Er zijn bij de iPhone 18 Pro genoeg kleuren om uit te kiezen: van donkerrood tot ijsblauw en twee neutrale kleuren ertussenin. Welke kies jij?

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iPhone 18 Pro camera

In deze kleuren komt de iPhone 18 Pro (met een comeback van een favoriet!)

De kogel is door de kerk: in deze kleuren komt de iPhone 18 Pro. Na maanden van speculatie weten we nu zeker dat er vier kleuren komen en dat een favoriet weer terug van weggeweest is.

Ook het kiezen van de opslag voor je nieuwe iPhone 18 Pro is iets wat je bij het bestellen moet bepalen. Kies je voor de instapcapaciteit (256GB bij álle modellen) of pak je flink uit met 2TB? In onze round-up lees je alles erover.

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Uit welke opslagcapaciteiten kun je kiezen bij de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max? Er zit één verrassing tussen en helaas zijn de prijzen niet mals.

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De iPhone 18 Pro is het nieuwe Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar sinds 18 september 2026 en brengt verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en het scherm. Ook zijn er nieuwe kleuren (donkerrood, lichtblauw en zwart) en is het design iets aangepast. Het 6,3-inch display heeft een kleiner Dynamic Island, waardoor je meer live activiteiten kan volgen. Het verstelbaar diafragme voor de hoofdcamera laat je mooiere foto's maken in verschillende lichtomstandigheden. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.

iPhone 18 Pro-serie
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