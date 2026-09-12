Vanaf nu te bestellen: iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max – welke reserveer jij? [poll]
Wie er vroeg bij wil zijn, kan nu zijn pre-order van de iPhone 18 Pro plaatsen. Ook de grotere iPhone 18 Pro Max is vanaf nu te bestellen. En wie er als eerste bij is, krijgt de nieuwe iPhone 18 Pro bij de release volgende week vrijdag direct in huis. Als je onze iPhone 18 Pro pre-order tips opgevolgd hebt, kan er niets meer mis gaan.
Inhoudsopgave
iPhone 18 Pro bestellen kan nu: hier kan je terecht
Deze keer start Apple met het reserveren van twee modellen: de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Nog geen iPhone 18 dus (die komt pas in het voorjaar), terwijl de dure opvouwbare iPhone Duo volgende maand besteld kan worden. Voor het overzicht vind je hieronder nog de adviesprijzen van de nieuw aangekondigde modellen.
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|iPhone Duo
|256GB
|€1.479,-
|€1.629,-
|€2.339,-
|512GB
|€1.729,-
|€1.879,-
|€2.589,-
|1TB
|€2.229,-
|€2.379,-
|€3.089,-
|2TB
|€2.979,-
|€3.129,-
|€3.839,-
Bij providers ben je vaak goedkoper uit, omdat ze korting geven als je bestelt in combinatie met een abonnement. Naast de providers, kun je natuurlijk ook nog terecht bij winkels als Amac, Coolblue en MediaMarkt. Zodra er zicht komt op de iPhone 18-levertijden, werken we ons artikel bij met de nieuwste info. Bestellen bij Apple kan uiteraard ook, maar dan betaal je sowieso de volledige adviesprijs.
Dit zijn de iPhone-modellen van 2026:
- 6,1-inch iPhone 17e: adviesprijs vanaf €869,-
- 6,3-inch iPhone 18 Pro: adviesprijs vanaf €1.479,-
- 6,9-inch iPhone 18 Pro Max: adviesprijs vanaf €1.629,-
- Eerste opvouwbare iPhone Duo: adviesprijs vanaf €2.339,-
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Poll: welke iPhone 18 Pro heb jij besteld?
We horen ook graag welke iPhone 18 Pro jij besteld hebt. Of heb je toch gekozen voor de grotere iPhone 18 Pro Max? Misschien wacht je wel op de geheel nieuwe iPhone Duo of zijn alle nieuwe iPhones voor jou veel te duur en kies je voor een wat ouder model. Wat het ook is, we horen het graag via onze poll.
Onderaan dit artikel in de reacties is daarnaast nog ruimte genoeg om ons te laten weten welke kleur je gekocht hebt. Er zijn bij de iPhone 18 Pro genoeg kleuren om uit te kiezen: van donkerrood tot ijsblauw en twee neutrale kleuren ertussenin. Welke kies jij?
Ook het kiezen van de opslag voor je nieuwe iPhone 18 Pro is iets wat je bij het bestellen moet bepalen. Kies je voor de instapcapaciteit (256GB bij álle modellen) of pak je flink uit met 2TB? In onze round-up lees je alles erover.
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iPhone 18 Pro
De iPhone 18 Pro is het nieuwe Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar sinds 18 september 2026 en brengt verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en het scherm. Ook zijn er nieuwe kleuren (donkerrood, lichtblauw en zwart) en is het design iets aangepast. Het 6,3-inch display heeft een kleiner Dynamic Island, waardoor je meer live activiteiten kan volgen. Het verstelbaar diafragme voor de hoofdcamera laat je mooiere foto's maken in verschillende lichtomstandigheden. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.