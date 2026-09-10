Zo bestel je de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max als eerste (en dit betaal je)

Apple heeft eindelijk weer nieuwe iPhones aangekondigd! De iPhone 18 Pro en 18 Pro Max zijn vanaf zaterdag 12 september officieel te bestellen. Wil jij één van deze nieuwe iPhones van 2026 reserveren, dan lees je hieronder alles over waar je terecht kan.

Er zijn weer nieuwe iPhones, maar Apple wijkt af van eerdere jaren: er zijn nu geen vier modellen om uit te kiezen, maar drie. Dat zijn de iPhone 18 Pro, 18 Pro Max en de iPhone Duo. Deze laatste heeft zelfs een gloednieuw design en is opvouwbaar. Dit jaar dus geen reguliere iPhone 18, maar we verwachten dat deze in 2027 komt.

Nu de aankondiging is geweest, gaan we de pre-order fase in. Op deze pagina lees je alles over de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max met prijzen, waar je hem het beste koopt en meer.

Wanneer start de iPhone 18 Pro (Max) pre-order?

De pre-order van de nieuwe iPhone 18 Pro en 18 Pro Max start op zaterdag 12 september om 14.00 uur Nederlandse tijd. Dan opent Apple haar online deuren, maar ook kan je terecht bij webwinkels als MediaMarkt en Coolblue. Natuurlijk starten ook providers zoals KPN, Vodafone en Odido met de verkoop. Vervolgens zijn de eerste leveringen een week later.

Goed om rekening mee te houden, is dat geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat is zowel bij Apple als bij alle webwinkels het geval. Het maakt daarbij ook niet uit of je kiest voor een los toestel of je aankoop combineert met een abonnement. Wel profiteer je van kortingen en acties als je ervoor kiest om direct een abonnement af te sluiten.

iPhone 18 Pro line-up

iPhone 18 Pro van 6,3 inch: vanaf €1.479,-

iPhone 18 Pro Max van 6,9 inch: vanaf €1.629,-

iPhone 18 Pro pre-order

De adviesprijzen van de iPhone 18 Pro zijn als volgt:

256GB: €1.479,-

512GB: €1.729,-

1TB: €2.229,-

2TB: €2.979,-

De nieuwe iPhone 18 Pro heeft een kleiner Dynamic Island, een krachtigere chip en een aanpasbaar diafragma. Hiermee kan je aanpassen hoeveel licht er door de lens komt. Dit doet-ie automatisch, waardoor in donkere omgevingen meer licht op de lens valt. Tof is ook dat je na het opnemen van je video nog Filmmodus-effecten kan toevoegen.

Verder is ook de batterijduur verbeterd. In totaal doe je tot zo’n 24 uur lang met een enkele acculading. Bovendien is draadloos opladen flink verbeterd. In vier nieuwe kleuren is de iPhone 18 Pro nu beschikbaar: zwart, lichtblauw, zilver en donkerrood.

iPhone 18 Pro zakelijk kopen Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone. Pre-order bij Vodafone zakelijk Pre-order bij Odido zakelijk Pre-order bij KPN zakelijk

iPhone 18 Pro Max pre-order

Dit zijn de adviesprijzen van de iPhone 18 Pro Max:

256GB: €1.629,-

512GB: €1.879,-

1TB: €2.379,-

2TB: €3.129,-

Dan de iPhone 18 Pro Max, de grotere variant van de iPhone 18 Pro. Maar dit is absoluut de keuze voor jou als je op zoek bent naar de iPhone met de beste accuduur. Zo kun je tot 43 uur aan video’s afspelen en laadt-ie voor 50% op in slechts een kwartiertje. Dit is bij de reguliere iPhone 18 ‘slechts’ tot 34 uur is.

Verder krijg je toegang tot alle mogelijkheden in de Camera-app, waaronder de optie om het diafragma zelf in te stellen, en het kleinere Dynamic Island.

iPhone 18 Pro Max zakelijk kopen Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone. Pre-order bij Vodafone zakelijk Pre-order bij Odido zakelijk Pre-order bij KPN zakelijk

De beste hoesjes en andere accessoires voor de iPhone 18 Pro (Max)

Heb je eenmaal jouw iPhone 18 Pro (Max) gereserveerd tijdens de pre-order? Dan is het tijd om na te denken over accessoires, zoals hoesjes, screenprotectors en laders. Jouw nieuwe iPhone verdient natuurlijk de beste bescherming en je doet zo lang mogelijk met je nieuwe aankoop. Bij de partijen hieronder vind je de beste hoesjes en andere accessoires:

Jouw oude iPhone is geld waard

Een iPhone behoud voor een lange periode zijn waarde, waardoor jouw toestel van een aantal jaren oud je nog flink geld kan opleveren. Bereken via de knop hieronder wat de inruilwaarde is van jouw oude iPhone en gebruik dat bedrag voor de aankoop van je nieuwe iPhone 18 Pro (Max). Zo bespaar je op je nieuwe toestel én geef je je oude iPhone een tweede leven.

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