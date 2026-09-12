In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.

Apple TV Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis. Stream Apple TV A Monster Calls De twaalfjarige Conor O’Malley vlucht in zijn fantasiewereld om te ontsnappen aan de werkelijkheid. Omdat zijn moeder ernstig ziek is moet hij bij zijn kille oma wonen. Op school wordt hij gepest en zijn vader woont duizenden kilometers bij hem vandaan. Onverwacht roept Conor de meest onwaarschijnlijke bondgenoot op: een kolossaal monster dat hem ’s nachts bezoekt om verhalen te vertellen. Onder de wilde begeleiding van het monster begint Conor aan een reis langs moed, hoop en waarheid om zijn ultieme nachtmerrie onder ogen te komen en de realiteit te accepteren.

Disney+ Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals. Stream Disney+ The Girls: A Khloé Kardashian Project Ze bouwen aan hun imperium. Ze bouwen aan hun gezin. Ze zijn altijd ongefilterd. Welkom bij The Girls: de hechte vriendinnengroep van Khloé Kardashian, waarin ze baby’s grootbrengen, bedrijven runnen en zich staande houden in meedogenloos eerlijke groepschats. Van verrassingsaanzoeken tot het alleen opvoeden van kinderen, van glamoureuze uitjes tot de uitdagingen van het leven: dit is een nieuw tijdperk van reality-tv waarin chaos *couture* is – en de onderlinge banden onbreekbaar zijn.

Icoon met afbeelding van TV Dit wil je zien! 💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)

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🧟‍♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!

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🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand

Netflix Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt. Stream Netflix De Eetclub Wanneer Karen met haar gezin verhuist naar het welgestelde Bergen, raakt ze bevriend met een exclusieve vriendengroep die bekendstaat als de Eetclub. Na de mysterieuze dood van een van de leden ontdekt ze dat achter de luxe levens een wereld vol leugens, geheimen en verraad schuilgaat. Gebaseerd op de bestseller van Saskia Noort.

Amazon Prime Video Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen. Stream Amazon Prime Video Dataland AI speelt al een belangrijke rol in de ontwikkelde wereld, van transportlogistiek tot gezondheidszorg en nationale veiligheid. Maar we staan ​​nog maar aan het begin van de mogelijkheden van AI. Van de ‘slimme steden’ in Ierland, het Silicon Valley van Europa, tot het dystopische sociale kredietsysteem van China: Dataland laat ons de enorme latente potentie zien die wordt ontsloten door ’s werelds beste datawetenschappers.

HBO Max HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%. Stream HBO Max A Killer Story Onderzoeksjournalist Joe Sexton buigt zich over een dubbele moordzaak uit 2002 in Kansas, nadat hij duizenden e-mails heeft ontvangen van Eileen Umbehr – een huisvrouw die zich als amateurdetective is gaan inzetten voor de zaak. Eileen en haar man Keen zijn ervan overtuigd dat Dana Chandler, de vrouw die ervan wordt beschuldigd haar ex-man en diens vriendin te hebben vermoord, de misdaad niet heeft gepleegd; ze wijden hun leven aan de strijd om Chandlers onschuld aan te tonen.

SkyShowtime SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen. Stream SkyShowtime Resident Alien Een alien land op Aarde en neemt de identiteit aan van een plattelandsdokter in Colorado maar hij realiseert zich al snel dat zijn missie in conflict komt met zijn moraliteit.

Videoland Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is. Stream Videoland Dealen met Coke Eric Goens duikt in de internationale cocaïnehandel en spreekt drugscriminelen in Ecuador en Colombia. Ook volgt hij de Belgische politie in de strijd tegen een steeds professionelere en gewelddadigere drugswereld. Van schietpartijen tot explosies in woonwijken: hij onderzoekt hoe België hiermee te maken kreeg en legt het complexe en mensonterende circuit achter cocaïne bloot. Bekijk de trailer hier

Pathé Thuis Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting! Stream Pathé Thuis Just Play Dead Een crimineel meesterbrein smeedt een plan om zijn dood in scène te zetten voor het verzekeringsgeld, terwijl hij de minnaar van zijn vrouw de schuld in de schoenen schuift. Zijn vrouw is van plan hem echt te vermoorden en alles te bemachtigen. Beiden proberen elkaar te slim af te zijn in een dodelijke strijd vol list en bedrog.