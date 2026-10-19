Sinds maandagochtend zijn de politie en brandweer aanwezig voor Forensische Opsporing bij de Apple Store in Haarlem. Het lijkt zich vooral achterin de winkel bij het personeelsgedeelte af te spelen.

De Apple Stores wereldwijd krijgen een aantal drukke weken voor de boeg, met de iPhone Duo, HomePod mini 2, Apple TV 4K en vermoedelijk ook nog meerdere nieuwe Macs en een nieuwe iPad mini in aantocht. Maar vandaag is er in de Apple Store in Haarlem iets heel anders aan de hand. Het Haarlems Dagblad meldt dat er in de winkel sprake is van Forensische Opsporing door de politie, met assistentie van de brandweer.

Politie en brandweer bij Apple Store Haarlem

De politie is al sinds begin van de ochtend aanwezig voor Forensische Opsporing in de Apple Store in Haarlem en rond 9:30 uur was ook de brandweer ter assistentie aanwezig. Op foto’s van het Haarlems Dagblad is te zien dat een gespecialiseerd team met onder andere handschoenen en mondkapjes in de winkel aanwezig is. Het lijkt zich allemaal achter de schermen af te spelen, in het personeelsgedeelte achter de Genius Bar.

In het achterste afgesloten gedeelte van de winkel ligt de voorraad van de winkel, van waaruit nieuwe producten door het personeel worden opgepikt voor klanten. Ook worden hier reparaties uitgevoerd. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. De politie doet op dit moment geen uitspraken, maar er zou wel “een incident” hebben plaatsgevonden. Op de Grote Houtstraat staat een busje van de politie van de Forensische Opsporing. De Forensische Opsporing doet doorgaans sporenonderzoek en stelt sporen veilig in geval van misdrijf, ongeval of brand.

Opening winkel nog onduidelijk

Normaal gesproken opent de Apple Store in Haarlem elke dag om 10:00 uur, maar op de website van de winkel is te lezen dat er vandaag sprake is van aangepaste openingstijden. De winkel zou volgens de site om 15:00 uur open gaan (dit was eerder nog 13:00 uur), maar het Haarlems Dagblad zelf stelt dat de winkel de gehele dag dicht blijft.

Mocht er meer duidelijkheid komen, dan lees je dat hier op iCulture.

De Apple Store in Haarlem aan de Grote Houtstraat opende in december 2013 zijn deuren. Twee jaar geleden was de winkel nog maandenlang gesloten voor een renovatie, die een stuk langer duurde dan gepland. Uiteindelijk bleek er weinig te zijn veranderd in de winkel.

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