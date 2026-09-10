Toe aan nieuwe AirPods? Dan zijn de AirPods 5 misschien wel wat voor jou. Dit nieuwe model komt weer in twee smaken en zijn voorzien van een aantal handige nieuwe functies die je in het dagelijks gebruik gaat merken. De nieuwe AirPods 5-functies vind je vooral bij de geluidskwaliteit en bediening.

#1 Veel betere actieve ruisonderdrukking op beide modellen

De grootste vernieuwing in de AirPods 5 is dat beide uitvoeringen nu voorzien zijn van actieve ruisonderdrukking. Het maakt dus niet uit of je het goedkoopste of duurdere model neemt: je krijgt in beide gevallen de sterk verbeterde actieve ruisonderdrukking. Volgens Apple heeft de AirPods 5 tot 1,5x meer actieve ruisonderdrukking in vergelijking met de duurdere AirPods 4, waardoor storend omgevingsgeluid beter geblokkeerd wordt.

Een ander bijkomend voordeel is dat de goedkoopste AirPods 5 nu allerlei extra functies krijgt zoals de transparantiemodus, adaptieve audio en gespreksdetectie. Dit was wel al beschikbaar op de AirPods 4 met ruisonderdrukking, maar niet op het goedkoopste AirPods 4-model.

#2 Betere geluidskwaliteit

Apple heeft de akoestische architectuur vernieuwd, waardoor de audiokwaliteit verbeterd is. Apple deed dit ook al bij de AirPods Pro 3, wat zorgde voor een mooier geluid. Daarbij vallen details in de muziek meer op. Apple heeft dit dus zonder nieuwe chip kunnen verwezenlijken, vooral door de onderdelen in de kop opnieuw te ontwerpen.

#3 Volumebediening (bij het duurdere model)

Een geheel nieuwe functie in de AirPods 5, is de volumebediening via het steeltje. Deze functie zat voorheen alleen in de AirPods Pro-modellen, maar is vanaf nu ook te vinden in de duurste AirPods 5. Je veegt over het steeltje om het volume harder of zachter te zetten, waardoor je dat niet meer via de iPhone of Apple Watch hoeft te doen.

#4 Betere stof- en waterbestendigheid

Apple heeft ook de stof- en waterbestendigheid verder verbeterd. In plaats van IP54, zijn ze nu IP57 geclassificeerd. Daarmee zijn ze net zo waterbestendig als de AirPods Pro 3, waardoor plotselinge onderdompeling geen probleem zou moeten zijn.

Batterijduur is minder

Maar er is ook een flink nadeel: de AirPods 5 hebben een kortere totale accuduur. Hoewel Apple nu belooft dat je de AirPods 5 met draadloze oplaadcase een uur langer kan gebruiken met ruisonderdrukking aan (van 4 uur naar 5 uur), is de totale luistertijd met bijladen via de oplaadcase juist afgenomen. Apple zegt dat de totale luistertijd van de AirPods 5 tot 20 uur is bij het goedkoopste model en tot 22 uur bij het duurdere model. Bij de AirPods 4 was dat nog maximaal 30 uur.

Een kleine kanttekening: Apple zegt bij de AirPods 5 alleen wat de totale luistertijd met ruisonderdrukking ingeschakeld is. Zet je het uit, dan ga je de 30 uur van de AirPods 4 mogelijk wel evenaren. Maar dat is iets wat een test moet uitwijzen.

De AirPods 5 zijn nu als pre-order te bestellen en worden vanaf 18 september geleverd. De prijs begint bij €149,- voor het goedkoopste model en €169,- voor het duurdere model. Bij het duurdere model krijg je naast de volumebediening ook ondersteuning voor draadloos opladen en iets langere batterijduur.

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