De gloednieuwe iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 én AirPods 5 liggen nu in de winkels. Wij laten je zien waar je nu nog terecht kan en welke deals je daar kunt scoren.

Het is weer Apple-dag! Vanaf vandaag liggen vijf van Apple’s nieuw-aangekondigde producten in de winkels, waaronder de iPhone 18 Pro. Was je er vroeg bij, dan zou het zomaar kunnen dat er vandaag een leuk Apple-pakketje bij je bezorgd wordt. Maar wat nou als je nu nog snel je nieuwe iPhone of Apple Watch wil bestellen? Waar kun je dan terecht en waar vind je nog goede deals? Wij laten het je zien.

iPhone 18 Pro en Apple Watch verkoop gestart

Apple-fans die al vroeg een pre-order geplaatst hebben, kunnen vandaag hun bestelde iPhone 18 Pro verwachten of op het gekozen tijdstip de bestelling afhalen in de Apple Store. We verwachten geen enorme rijen, al zal het in de Apple Store wel drukker dan normaal zijn vanwege mensen die de nieuwe modellen graag van dichtbij willen bekijken. Ook bij andere winkels als MediaMarkt en Amac zijn de nieuwe modellen vanaf nu in de winkels te bekijken.

Bij Apple lopen de levertijden van de nieuwe iPhones behoorlijk op tot ver in oktober, maar er zijn gelukkig altijd nog andere winkels waar je sneller terecht kunt. En er is nog een ander voordeel aan de andere winkels en providers: ze geven vaak toestelkorting op de nieuwste modellen.

iPhone 18 Pro en meer nu bij winkels, providers en Apple Store

We kunnen ons voorstellen dat je nog niet precies weet of de iPhone 18 Pro echt iets voor jou is. Wij hebben daarom allerlei artikelen voor je klaar staan die je helpen met het maken van een keuze. Twijfel je bijvoorbeeld nog tussen de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max? Of misschien is toch de iPhone 17 Pro van vorig jaar nog wat voor jou. Met onze vergelijkers helpen we je op weg.

Apple Watch Series 12 pre-orderen

Apple Watch Ultra 4 pre-orderen

Veelgestelde vragen over de iPhone 18 Pro verkoop

We krijgen regelmatig vragen van mensen die bij de Apple Store of andere winkel hun nieuwe iPhone willen afhalen. Hieronder bespreken we een aantal:

Kan ik op het laatste moment nog naar de Store gaan voor losse verkoop?

Voor de nieuwe iPhones verwachten we dat er bij de Apple Store nog enkele modellen op voorraad zijn voor losse verkoop. De iPhone 18 Pro Max-modellen gaan vermoedelijk het hardst, dus check ook van tevoren of jouw model naar keuze nog op voorraad is. Ook kan het zijn dat een bepaalde opslag- en kleurencombinatie al sneller uitverkocht raakt.

Ook bij andere winkels kan het hart gaan. Het is daarom verstandig om online te kijken of er nog voorraad is in de winkel naar keuze. Je kunt eventueel online een bestelling plaatsen, zodat je hem eenvoudig in de winkel kan afhalen. Zo ben je verzekerd van jouw exemplaar.

Moet ik op het afgesproken tijdstip bij de Apple Store zijn?

Nee, dat hoeft niet exact. Heb je een tijdslot tussen 10:00 en 10:15 uur, dan is het uiteraard de bedoeling dat je rond dit tijdslot in de (eventuele) rij aansluit. Dat hoeft niet precies om 10:00 uur maar het kan ook nog om 10:13 uur. En als je door onverwachte tegenslagen pas later kan komen, dan krijg je ook nog gewoon je toestel mee. Je hebt er immers al voor betaald.

Wat als ik te laat ben voor mijn tijdslot?

Je kunt ook op een later moment je bestelde iPhone afhalen. Omdat je al betaald hebt voor het toestel zal Apple de iPhone niet zomaar meegeven aan iemand anders. Apple heeft de tijdslots vooral gekozen om de toestroom van mensen wat te reguleren. Zorg dus dat je op tijd bent. Liefst niet te vroeg, maar ook niet veel te laat. Het toestel blijft zeven dagen in jouw gekozen winkel klaarliggen.

En vergeet niet je paspoort of ander ID-bewijs mee te nemen!

Kan ik mijn bestelling nog annuleren?

Dat kan. In de Apple Store-app kunt je op het linkje Annuleer dit artikel tikken om de aankoop te annuleren. Je krijgt dan je geld na een paar dagen teruggestort. Als de bestelling al verwerkt wordt, is het niet meer mogelijk te annuleren. Je kunt dan wel contact met Apple opnemen om aan te geven dat je het product niet meer wil.

Heb je bij een andere winkel of provider besteld? Informeer hen dan als je je bestelling nog wil annuleren. Doorgaans heb je bij nieuwe abonnementen ook nog bedenktijd.

Kan iemand anders mijn Apple Store-bestelling ophalen?

Dat kan. Je kunt in de Apple Store-app een extra persoon toewijzen. Met de QR-code en geldige legitimatie kan deze persoon de iPhone ophalen. Je moet dit wel vooraf regelen.

Kan ik nog extra spullen afrekenen?

Heb je een iPhone gereserveerd en kom je die ophalen, dan kun je ook nog wat extra accessoires meenemen zoals een hoesje. Een boodschappenlijst met nog zeven iPhones, vier iPads en een MacBook gaat niet lukken, omdat Apple de bestellingen zo snel mogelijk wil afhandelen.

Kan ik nu nog reserveren bij Apple?

Dat kan, maar dan krijg je wel later geleverd. Je leest er meer over in ons artikel over iPhone-levertijden.

Je hebt meer kans als je bestelt bij een andere winkel of een provider. Daar zijn doorgaans sommige modellen nog wel leverbaar voor dezelfde dag.

Waar kan ik nu nog terecht voor de iPhone 18 Pro?

Je bent nog niet te laat! Je kunt nog op elk moment je iPhone 18 Pro bestellen bij de webwinkels, telecomproviders en natuurlijk ook bij Apple zelf. De voorraad zal per winkel wel verschillend zijn.

Bekijk ook Alles over de iPhone 18 Pro (Max) levertijden: hoe zit het met de voorraad? Op deze pagina lees je alles over de iPhone 18 Pro (Max) en iPhone Duo levertijd. We kijken naar de beschikbaarheid van de verschillende modellen, kleuren en opslagcapaciteiten. Ook vertellen we hoe het zit met de voorraden bij diverse winkels en providers, zodat je niet te lang op je bestelling hoeft te wachten.