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AirPods 5 zijn nu te bestellen (en hier scoor je ze het snelste)

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Er zijn weer nieuwe draadloze oordopjes van ons favoriete merk! De AirPods 5 zijn vanaf vandaag te bestellen via pre-order. Hieronder lees je alles over de nieuwste oortjes én waar je ze bestelt.
Sanne Rosendaal -

AirPods 5 direct beschikbaar voor pre-order

De AirPods 5 zijn officieel gepresenteerd. Hiermee zijn dit de nieuwste oortjes van Apple en de opvolgers van het instapmodel, de AirPods 4. Wederom zijn er twee modellen, maar het voornaamste is dat ze beide van actieve ruisonderdrukking voorzien zijn. Het verschil tussen de twee is het oplaaddoosje. Vanaf nu bestel je de AirPods 5 via pre-order en ben je er zeker van dat je één van de eersten bent die ze in huis heeft.

Bestel je nu alvast, dan hoef je dus niet te wachten tot de AirPods 5 officieel in de winkels liggen. De officiële levering begint op 18 september 2026 en op deze dag kan je de bezorger ook aan jouw deur verwachten. Daardoor geniet je als één van de eersten van alle nieuwe functies en verbeteringen die Apple in deze vernieuwde Bluetooth oordopjes gestopt heeft. De AirPods 5 heeft een prijs van €149,-. Wil je het model met de draadloze oplaadcase, dan betaal je €169,-.

Bekijk de AirPods 5 bij Belsimpel

Bekijk de AirPods 5 bij MediaMarkt

Bekijk de AirPods 5 bij Coolblue

Bekijk de AirPods 5 bij Mobiel.nl

Alles over de nieuwste draadloze oordopjes van Apple

MagSafe AirPods 5
MagSafe AirPods 5

Apple brengt de AirPods 5 – net als de voorgangers – uit in twee varianten. Nieuw is dat beide varianten nu actieve ruisonderdrukking hebben. Je geniet hiermee dus van complete afsluiting van de buitenwereld en hoort je favoriete muziek precies zoals het bedoeld is. Volgens Apple filteren de AirPods 5 tot 50% meer achtergrondgeluid weg dan de voorgangers. Met deze vijfde generatie ligt de geluidskwaliteit ook weer een stukje hoger.

Je kiest nu of je een normaal oplaaddoosje wil óf eentje die je oortjes draadloos oplaadt. Ook regel je met deze laatste versie het volume via de steeltjes. Daardoor komen ze dichter bij de AirPods Pro-reeks dan ooit.

Bekijk de AirPods 5 bij Belsimpel

Bekijk de AirPods 5 bij MediaMarkt

Bekijk de AirPods 5 bij Coolblue

Bekijk de AirPods 5 bij Mobiel.nl

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Informatie

Laatst bijgewerkt
10 september 2026 om 14:41
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