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Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event

Apple Watch Series 12 en meer: vanaf deze datum liggen ze in de winkel

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De Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 zijn aangekondigd en direct te bestellen. Maar wanneer kun je ze zelf in de winkel bewonderen? En wanneer worden de eerste bestellingen thuisbezorgd?
Sasha Koevoets -

Tijdens het ‘Surprise and Shine’-event heeft Apple twee nieuwe Apple Watches onthuld: de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4. Beide modellen zijn direct te bestellen, maar je moet nog even wachten voordat ze worden bezorgd en in de winkels liggen. Dit zijn de belangrijkste data.

Inhoudsopgave

Wanneer is de Apple Watch Series 12 pre-order?

Bij de nieuwe Apple Watch Series 12 hoef je niet te wachten tot de pre-order start. Apple heeft de verkoop van de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 direct na het evenement geopend. Je kunt beide modellen dus nu bestellen. Wie er op de eerste dag mee aan de slag wil, doet er goed aan niet te lang te wachten.

Apple Watch Series 12 pre-orderen

Bekijk de Apple Watch Series 12

Bekijk de Apple Watch Series 12

Bekijk de Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 12: dit is wanneer hij komt

De Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 verschijnen officieel op vrijdag 18 september 2026. Op die dag worden de eerste vooruitbestellingen bezorgd en begint ook de reguliere verkoop bij Apple en andere winkels.

De Apple Watch Series 12 volgt de Series 11 op en behoudt grotendeels het vertrouwde ontwerp. De vernieuwingen zitten vooral aan de binnenkant, met onder meer de krachtigere S11-chip, nieuwe AI-functies en een langere batterijduur. Daarnaast keert de keramische uitvoering terug. De Apple Watch Ultra 4 is bedoeld voor wie een groter en robuuster model zoekt.

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Wanneer is de Apple Watch Series 12 te koop in de winkel?

Wil je de nieuwe Apple Watch eerst om je pols proberen? Vanaf vrijdag 18 september zijn de Apple Watch Series 12 en Ultra 4 ook in fysieke winkels te bekijken en te kopen. Houd wel rekening met dat niet iedere uitvoering direct op voorraad is. Vooral specifieke kleuren en bandjes kunnen snel uitverkocht raken. Bij winkels als Coolblue en MediaMarkt ben je bovendien gebonden aan bepaalde standaardconfiguraties van bandjes en kleuren. Bij Apple zelf kun je wel elk bandje combineren met elke kast Apple Watch.

De planning van de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 ziet er daarmee als volgt uit:

  • Aankondiging: woensdag 9 september 2026
  • Pre-order: sinds woensdag 9 september 2026
  • Release Apple Watch Series 12: vrijdag 18 september 2026

Wil je weten wat Apple tijdens het event verder nog heeft aangekondigd? Wij hebben alle aankondigingen voor je samengevat in onze special.

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