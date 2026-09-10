De Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 zijn aangekondigd en direct te bestellen. Maar wanneer kun je ze zelf in de winkel bewonderen? En wanneer worden de eerste bestellingen thuisbezorgd?

Tijdens het ‘Surprise and Shine’-event heeft Apple twee nieuwe Apple Watches onthuld: de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4. Beide modellen zijn direct te bestellen, maar je moet nog even wachten voordat ze worden bezorgd en in de winkels liggen. Dit zijn de belangrijkste data.

Wanneer is de Apple Watch Series 12 pre-order?

Bij de nieuwe Apple Watch Series 12 hoef je niet te wachten tot de pre-order start. Apple heeft de verkoop van de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 direct na het evenement geopend. Je kunt beide modellen dus nu bestellen. Wie er op de eerste dag mee aan de slag wil, doet er goed aan niet te lang te wachten.

Apple Watch Series 12 pre-orderen

Apple Watch Series 12: dit is wanneer hij komt

De Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 verschijnen officieel op vrijdag 18 september 2026. Op die dag worden de eerste vooruitbestellingen bezorgd en begint ook de reguliere verkoop bij Apple en andere winkels.

De Apple Watch Series 12 volgt de Series 11 op en behoudt grotendeels het vertrouwde ontwerp. De vernieuwingen zitten vooral aan de binnenkant, met onder meer de krachtigere S11-chip, nieuwe AI-functies en een langere batterijduur. Daarnaast keert de keramische uitvoering terug. De Apple Watch Ultra 4 is bedoeld voor wie een groter en robuuster model zoekt.

Bekijk ook Apple Watch Series 12 officieel onthuld: de nieuwste Apple Watch kan nóg meer Apple heeft de nieuwe Apple Watch Series 12 officieel aangekondigd. Dit nieuwe model biedt een aantal verbeteringen op het gebied van prestaties, sport en gezondheid.

Wanneer is de Apple Watch Series 12 te koop in de winkel?

Wil je de nieuwe Apple Watch eerst om je pols proberen? Vanaf vrijdag 18 september zijn de Apple Watch Series 12 en Ultra 4 ook in fysieke winkels te bekijken en te kopen. Houd wel rekening met dat niet iedere uitvoering direct op voorraad is. Vooral specifieke kleuren en bandjes kunnen snel uitverkocht raken. Bij winkels als Coolblue en MediaMarkt ben je bovendien gebonden aan bepaalde standaardconfiguraties van bandjes en kleuren. Bij Apple zelf kun je wel elk bandje combineren met elke kast Apple Watch.

De planning van de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 ziet er daarmee als volgt uit:

Aankondiging: woensdag 9 september 2026

Pre-order: sinds woensdag 9 september 2026

Release Apple Watch Series 12: vrijdag 18 september 2026

Wil je weten wat Apple tijdens het event verder nog heeft aangekondigd? Wij hebben alle aankondigingen voor je samengevat in onze special.