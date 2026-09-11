Dit is het verschil tussen de twee AirPods 5-modellen: welke past het beste bij jou?

Apple heeft ook deze keer weer twee verschillende uitvoeringen van het nieuwe standaardmodel van de AirPods. Maar wat is het verschil tussen de AirPods 5 enerzijds en de AirPods 5 met draadloze oplaadcase anderzijds?

Misschien wel de grootste verrassing van de AirPods 5 is dat deze nu altijd standaard voorzien is van actieve ruisonderdrukking, inclusief functies als de transparantiemodus en adaptieve audio. Bij de AirPods 4 was er ook nog een uitvoering zonder al deze audiofuncties, maar vanaf nu heeft Apple alleen nog maar modellen in het assortiment waar actieve ruisonderdrukking standaard ingebouwd is. Toch zijn er van de AirPods 5 nog twee modellen beschikbaar om uit te kiezen. Welke past bij jou en wat zijn die verschillen dan? Dat lees je hier.

AirPods 5 verschillen: welke moet je kiezen?

Online bij winkels kom je twee verschillende modellen van de AirPods 5 tegen:

AirPods 5

AirPods 5 met draadloze oplaadcase

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat beide uitvoeringen identiek zijn, op de oplaadcase na. Maar niets is minder waar: er zijn ook bij de oordopjes zelf onderlinge verschillen.

#1 Volumeregeling: met en zonder bediening op het steeltje

Misschien wel het grootste verschil tussen de twee uitvoeringen van de AirPods 5, is dat de duurdere versie met draadloze oplaadcase ook de volumeregeling op het steeltje heeft. Je kan dus bij dit model over het stokje van de AirPods 5 vegen om het volume harder of zachter te zetten. Bij de instap-AirPods 5 kun je het volume alleen wijzigen via de iPhone, Apple Watch of Siri. Deze functie zat al een aantal generaties op de AirPods Pro, maar nu dus voor het eerst ook op de standaard AirPods.

#2 Batterijduur: een uurtje langer bij de duurdere AirPods 5

De AirPods 5 met draadloze oplaadcase bieden een langere batterijduur dan het instapmodel, zowel met als zonder bijladen. Zonder bijladen kun je de duurdere AirPods 5, vijf uur lang gebruiken met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. Dat is bij de instap-AirPods 5 zo’n vier uur. Inclusief tussentijds opladen is het verschil nog iets groter: tot 22 uur met het duurdere model, in plaats van tot 20 uur met het instapmodel.

#3 Oplaadcase: draadloos versus bedraad opladen

Bij het duurdere model met draadloze oplaadcase kun je (je raadt het vast al) gebruikmaken van draadloos opladen. De case biedt ondersteuning voor Qi-laders, maar je kan ook een Apple Watch-oplader gebruiken. Ondersteuning voor MagSafe ontbreekt in beide gevallen, dus de case blijft niet magnetisch plakken aan een (verticale) MagSafe-lader. Daarvoor moet je nog steeds de AirPods Pro hebben.

De gewone AirPods 5 kun je dus alleen opladen door een usb-c-kabel in de case te stoppen. Deze wordt niet meegeleverd, maar je kunt daar elke usb-c-kabel voor gebruiken.

#4 Zoek mijn: wel of geen speaker in de case

De duurdere variant van de AirPods 5 heeft bovendien een ingebouwde speaker in de oplaadcase. Hierdoor kun je de complete set makkelijker terugvinden, doordat je een geluidje kan laten afspelen als je ze kwijt bent. Dit verschil zat ook al bij de twee AirPods 4-modellen. Ondersteuning voor nauwkeurig zoeken met de Ultra Wideband-chip, is nog steeds alleen beschikbaar op de AirPods Pro.

#5 Prijs: twee tientjes verschil

Alle bovenstaande extra’s op het duurdere model krijg je al voor twee tientjes extra. De AirPods 5 met draadloze oplaadcase kost €169,-, terwijl de gewone AirPods 5 €149,- kost. Wat ons betreft is het een kleine investering voor best wat interessante extra functies.

Overeenkomsten: AirPods 5-modellen verder nagenoeg identiek

In alle andere opzichten zijn de twee AirPods 5-modellen identiek aan elkaar. Je profiteert bij beide van audiofuncties als actieve ruisonderdrukking (die tot 1,5x beter is dan bij de AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking), transparantiemodus, adaptieve audio, gespreksdetectie en de betere geluidskwaliteit dankzij de opnieuw ontworpen akoestische architectuur. Ook qua chip, waterbestendigheid, pasvorm, microfoons en draadloze verbindingen zijn er geen verschillen.

Conclusie: welke AirPods 5 passen bij jou?

Wat ons betreft zijn de meer uitgebreide AirPods 5 voor het grootste deel van de mensen de beste keuze. Voor twee tientjes extra krijg je vier handige extra functies. Toegegeven: het zijn geen essentiële functies waar je echt niet zonder zou kunnen, maar het maakt het gebruik van de AirPods wel net even wat prettiger. Vooral de extra luisterduur en de volumebediening op de steeltjes vinden we prettig. En als je je iPhone ook vaak draadloos oplaadt of een Apple Watch hebt, vinden we de draadloze oplaadcase ook erg prettig. En ben je een sloddervos en laat je dingen als oordopjes overal en nergens rondslingeren? Dan komt de speaker in de case ook goed van pas.

Ga de AirPods 5 met draadloze oplaadcase kopen als…

…je vaak langdurig muziek luistert of zo min mogelijk wil opladen. De extra accuduur komt dan goed van pas.

…je graag draadloos oplaadt voor extra gemak.

…je makkelijker het volume wil bedienen. De volumeregeling in de steeltjes is een hele prettige extra.

…je altijd alles kwijt bent, waaronder je draadloze oortjes. De ingebouwde speaker in de case maakt het zoeken makkelijker.

…je niet per se het goedkoopste van het goedkoopste wil.

Ga de instap-AirPods 5 kopen als…

…zo’n €150,- voor jou echt de max is. Je kunt dan misschien beter een goedkoper merk draadloze oortjes kopen of kiezen voor een ouder model AirPods met een goede aanbieding.

…je nooit draadloos oplaadt.

…je slechts in hele korte sessies oordopjes gebruikt. De kortere accuduur is dan niet zo’n probleem.

Bekijk ook Wat is er nieuw in de AirPods 5? Nieuwste model heeft meer te bieden dan het lijkt – maar er is ook een nadeel De nieuwe AirPods 5 lijken aan de buitenkant misschien wel heel erg op de AirPods 4, maar zijn voorzien van meerdere nieuwe functies. Hier zijn zes nieuwe functies in de AirPods 5.