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AirPods 5 met case

Teardown AirPods 5: batterijen zijn eindelijk te vervangen (maar begin er niet aan)

Nieuws iDevices
Uit een teardown van de AirPods 5 blijkt dat de batterijen voor het eerst in 10 jaar te verwijderen zijn, zonder de hele behuizing te vernietigen. Maar toch blijft de repareerbaarheidscore laag.
Benjamin Kuijten -

Apple’s apparaten staan niet bekend om de goede repareerbaarheid, al heeft Apple dit bij veel van haar producten de afgelopen jaren behoorlijk verbeterd. Maar er is een categorie die altijd lastig blijkt te fixen: de AirPods. Vraag je bij Apple een batterijvervanging aan, dan krijg je gewoon een nieuw setje AirPods. Zelfs Apple zelf begint er niet aan om de batterij van de AirPods te vervangen. Gaat dit bij de AirPods 5 beter? Ja, zo blijkt uit een teardown van iFixit. Maar het is nog altijd geen doe-het-zelf-klusje.

AirPods 5 batterij makkelijker te vervangen

iFixit, de gerenommeerde website als het gaat om het uit elkaar halen en repareren van tech, geeft de producten altijd een repareerbaarheidscore in een schaal van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe makkelijker een product zelf te repareren is. De AirPods krijgen altijd een score van 0, maar bij de AirPods 5 is dit voor het eerst hoger. De reden: het is nu eindelijk veel makkelijker om de batterij van de AirPods te verwijderen. De enige voorwaarde is dat je wel de juiste middelen nodig hebt.

Apple gebruikt uitzonderlijk veel lijm binnenin de AirPods, zodat alles zo goed mogelijk beschermd blijft. De enige manier om de batterij los te krijgen zonder schade aan te richten aan de AirPods zelf, is door de nodige warmte te gebruiken op de kop van de AirPods. Met een beetje mazzel kun je de kop uit elkaar halen en de batterij zonder schade loshalen. De accu’s van beide AirPods 5-oordopjes zijn echter niet uitwisselbaar: de plus- en minpolen zitten precies tegenovergesteld. Apple heeft dus twee soorten accu’s die alleen passen op de linker of rechter AirPod.

Het is mogelijk om dit thuis te doen als je een föhn hebt die warm genoeg is. Je kunt de AirPod klemmen tussen een schroefbank, maar als je niet oppast kun je toch de nodige schade aanrichten. Hoewel de batterij dan uiteindelijk wel te vervangen is, is het nog altijd geen eenvoudig klusje. Bij de oplaadcase is het nog steeds onbegonnen werk: het is onmogelijk om de batterij eruit te halen zonder de case volledig open te breken.

Uiteindelijk krijgen de AirPods 5 een repareerbaarheidscore van 2 op een schaal van 10. Dat is de hoogste score in 10 jaar AirPods, maar niet per se iets om trots op te zijn als je geeft om repareerbaarheid. Apple rekent zelf een bedrag van €59 voor het uitvoeren van service aan de batterij van één AirPod 5. Heb je AppleCare+ (voor €29 voor twee jaar), dan is batterijvervanging gratis.

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