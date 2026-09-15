Dit zijn de beste alternatieven als je géén €1500,- voor een iPhone 18 Pro (Max) wil betalen

Het was allang geen geheim meer dat Apple de adviesprijzen van hun nieuwe iPhones zou verhogen met het oog op de stijgende prijzen voor chips. Nu de iPhone 18 Pro en Pro Max zijn aangekondigd, zien we wat de prijzen daadwerkelijk zijn. Is het toch tijd voor een nieuwe iPhone, maar ben je niet bereid zoveel van je bankrekening hiervoor op te offeren? We zetten de beste alternatieven voor je op een rijtje.

Op woensdag 9 september kwam Apple met nieuwe iPhones, daarin mist een opvallend toestel: de reguliere iPhone 18. Naar verwachting komt deze begin 2027 uit en hiermee richt Apple zich nu volledig op de 18 Pro en Pro Max. Toch is er een derde iPhone: de iPhone Duo met een volledig nieuw opvouwbaar ontwerp.

Apple verhoogde een tijdje terug al de prijzen voor onder andere iPads en MacBooks, vanwege de hoge prijzen voor chips. Ook de prijzen van de nieuwe iPhones zijn hoger dan die van de iPhone 17-serie bij de lancering:

iPhone 18 Pro: vanaf €1479,-

iPhone 18 Pro Max: vanaf €1629,-

iPhone Duo: vanaf €2339,-

Is jouw iPhone aan vervanging toe, maar vind je deze prijzen aan de hoge kant? Lees dan snel verder, want hieronder vertellen we je alles over de alternatieven.

Alternatieven voor de iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro is vooral voor mensen die op zoek zijn naar een compact toestel met de beste camera’s en geavanceerde functies. Daarbij komen een aantal nieuwe functies, die op nog geen enkele iPhone te vinden zijn. Zo beschikt de iPhone 18 Pro nu over een variabel diafragma. Hiermee bepaal je zelf hoeveel licht op de lens wordt toegelaten. Ook is het Dynamic Island kleiner en laad je de iPhone 18 Pro binnen een kwartiertje weer voor 50% op.

iPhone 17 Pro vanaf €792,-

Een goede optie is om nu te kiezen voor de iPhone 17 Pro in plaats van de 18 Pro. Hij beschikt over een krachtige chip, uitstekende camera’s en Apple Intelligence. Hij kreeg vorig jaar een adviesprijs mee van Apple van €1329,-, maar is nu te scoren vanaf €792,-. Dat doe je door je aankoop te combineren met een abonnement van Odido bij Belsimpel.

Liever een los toestel? Dan ben je €1146,95 kwijt via Bol.

iPhone 16 Pro vanaf €1084,-

Of kies voor de 16 Pro, maar deze iPhone is een jaar ouder dan de 17 Pro maar wel een paar honderd euro duurder. We raden je dus aan om voor de 17 Pro te kiezen. Ga je voor deze iPhone, dan krijg je wel het oude design dat veel mensen mooier vinden, een oudere chip en minder werkgeheugen, en een telelens met minder resolutie. Dat klinkt als een flinke downgrade, maar dat valt gelukkig mee. De chips die Apple maakt voor de Pro-toestellen zijn altijd ontzettend krachtig en ook de foto’s die uit de cameralenzen rollen zijn van hoge kwaliteit. Het verschil zal alleen voor het getrainde oog merkbaar zijn.

De laagste prijs voor de iPhone 16 Pro is te vinden bij Belsimpel als je bij jouw bestelling ook direct een abonnement van Odido regelt. Je hebt hem nu in handen vanaf €1084,-.

Alternatieven voor de iPhone 18 Pro Max

Voor een groter toestel kies je al jaren voor het Pro Max-model. Deze heeft sinds de 16 Pro Max een schermafmeting van 6,9 inch, terwijl dat bij de reguliere Pro 6,3 inch is. De iPhone 18 Pro Max heeft verder ook de grootste accu ooit in een iPhone, waardoor je zeker weet dat de batterij lang meegaat.

iPhone 17 Pro Max vanaf €972,-

De iPhone 17 Pro Max is ook nog steeds een uitstekende keuze als je op zoek bent naar een groot toestel met krachtige processor en goede camera’s. Deze was ten tijde van de introductie in 2025 €1479,-, maar ondertussen heb je hem in huis vanaf €972,-. Bestel hem met een abonnement van Odido bij Belsimpel, waarna de prijs afhankelijk is van de grootte van je bundel.

Daardoor is hij extra voordelig in combinatie met onbeperkt internet, maar met de kleinere bundels ben je ook goedkoop uit. Wil je het liefste een los toestel, dan ben je bij Bol aan het juiste adres en betaal je €1279,99.

Alternatieven voor de iPhone Duo

iPad mini paars in de hand

Dan de gloednieuwe iPhone Duo. Dit vouwbare design is voor het eerst te vinden in de line-up van Apple en daarom kunnen we je geen vouwbare smartphone-alternatieven van Apple bieden. Wel zou je kunnen kiezen voor een iPad mini, die dezelfde schermgrootte heeft als een opengeklapte iPhone Duo. Mocht je nooit bellen, dan is dit een prima keuze. De laagste prijs voor de iPad mini (nieuwste generatie uit 2024) is momenteel €609,- bij Joybuy of €649,- bij Coolblue.

Samsung Galaxy Z Fold 8 vanaf €1099,-

Wil je nou wel graag kunnen bellen met een vouwbare smartphone, dan verwijzen we je door naar Samsung. Het merk is al jaren bezig met zogenaamde foldables en zit ondertussen al op de achtste generatie van de Galaxy Z Fold. Afgelopen juli kwam daar de Galaxy Z Fold 8 met een nieuw ontwerp: hij heeft nu het formaat van een paspoort. Klinkt bekend toch?

Je haalt de Samsung Galaxy Z Fold 8 als los toestel in huis voor €1499,-, wat al bijna €1000,- goedkoper is dan de Duo, maar met een abonnement bespaar je nóg meer. Kies voor Vodafone bij Mobiel.nl en je ziet dat de toestelprijs vanaf €1299,- is, maar je ontvangt ook nog eens €200,- persoonlijke korting als je je inschrijft. Dit kan via de pop-up die je op je scherm krijgt op de bestelpagina. Daardoor kom je dus op €1099,- uit.

Liever de iPhone 18 Pro (Max) of iPhone Duo: zo scoor je tóch flinke korting

Vind je de vernieuwingen van de iPhone 18 Pro (Max) of de iPhone Duo wel opwegen tegen de prijs, dan profiteer je nu nog van uitstekende pre-order acties. Houd wel rekening met flinke levertijden, want die lopen altijd snel op na de lancering. Bestellen van de 18 Pro of 18 Pro Max kan sinds 12 september 2026 en alle acties zetten we, zodra we die weten, voor je op een rij in het artikel hieronder. Wil je de iPhone Duo, dan moet je nog eventjes geduld hebben: die kan je vanaf 16 oktober pre-orderen.