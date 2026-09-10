Een nieuwe generatie van Apple Watches is hier. Apple kondigde op 9 september 2026 de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4 aan en je kan de smartwatch van jouw keuze nú bestellen. We vertellen je hieronder waar.

Nieuwe Apple Watches nu te bestellen

Zojuist zijn de gloednieuwe Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4 aangekondigd. Wil jij er hier één van zo snel mogelijk om je pols? Let dan op, want ze zijn per direct te bestellen. Je nieuwe slimme horloge wordt vervolgens vanaf 18 september 2026 bij je thuis bezorgd.

Dit is de nieuwe Apple Watch Series 12 (en hier bestel je ‘m)

De meeste gebruikers kiezen voor de Apple Watch Series. Hiermee heb je een complete Apple Watch om je pols met alle nieuwste functies. Zo is de gezondheidssensor verbeterd, waardoor de Watch Series 12 vaker je hartslag meet dan eerdere modellen. Daarom heeft Apple ook hartslagvariabiliteit toegevoegd aan de vernieuwde Vitals-app.

Daarnaast is er een nieuwe Readiness-app, die je recente activiteiten, vitale functies en slaap in de gaten houdt. Vervolgens krijg je een advies of je moet herstellen of weer aan de bak kunt op basis van een score.

Verder is er nu Sound Recognition en Live Rewind. Deze laatste laat je tot 15 seconden terug om erachter te komen wat iemand precies heeft gezegd, als je diegene bijvoorbeeld niet goed hebt verstaan. Aan de binnenkant heeft-ie een nieuwe chip en er is meer materiaal om uit te kiezen. Naast de standaard aluminium-versie, is er ook titanium en kan je weer voor keramiek kiezen.

De Apple Watch Series 12 heeft de volgende adviesprijzen:

42mm vanaf €449,-

42mm Cellular vanaf €569,-

46mm vanaf €499,-

46mm Cellular vanaf €619,-

Alles over de Apple Watch Ultra 4 (en dit is waar je hem koopt)

De Watch Ultra-modellen zijn de beste creaties van Apple voor om je pols. Ze zijn ontworpen met extreme sporters in het achterhoofd. Zo kan hij tegen een stootje dankzij het titanium design en zit er standaard 5G-verbinding en satellietcommunicatie op.

Kijken we naar de punten waarop de Watch Ultra 4 verschilt van zijn voorganger, de Watch Ultra 3, dan zien we dat de batterijduur flink verbeterd is. Hij heeft de beste accuduur op een Apple Watch ooit. Bij normaal dagelijks gebruik kan je hem tot 50 uur lang gebruiken en schakel je de energiebesparingsmodus in, dan is dit zelfs tot 84 uur. Bovendien komen alle nieuwe functies van de Apple Watch Series 12 ook naar de Watch Ultra 4.

De Apple Watch Ultra 4 is op de kop te tikken voor €899,-.

Ook nieuwe iPhones en Airpods: lees er hier alles over

Naast deze nieuwe Apple Watches, kondigde Apple ook nieuwe iPhones en AirPods aan. Is het tijd voor een nieuwe telefoon of wil je andere draadloze oordopjes? Check dan onze artikelen over de iPhone 18 Pro (Max), iPhone Duo of AirPods 5.