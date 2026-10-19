NLZIET ondersteunt nu surroundgeluid: zo zet je het aan op de Apple TV

NLZIET ondersteunt vanaf nu Dolby Digital 5.1 surroundgeluid. Daardoor kun je Nederlandse tv-zenders en meer nu met veel betere geluidskwaliteit luisteren. Je moet het wel eerst even inschakelen.

Surround sound bij NLZIET

NLZIET wint de laatste tijd aan populariteit. De dienst bestaat al jaren, maar er zijn steeds meer tv-kijkers die het meer traditionele kastje inruilen voor deze Nederlandse streamingdienst voor lineaire tv. De dienst maakt met de nieuwste update vooral het geluid van het tv-kijken een stuk beter, met de ondersteuning voor Dolby Digital 5.1.

Dankzij Dolby Digital 5.1 meerkanaals audio klinken geschikte tv-programma’s, films en series een stuk ruimtelijker. In plaats van standaard stereo, waarbij het geluid alleen van links en rechts lijkt te komen, maakt Dolby Digital 5.1 gebruik van zes audiokanalen. Stemmen of geluidseffecten kunnen daardoor van verschillende richtingen komen. Dat zal vooral van pas komen in films en series met veel actie, waardoor je meer meegesleurd wordt in de content.

Bij NLZIET wordt de Dolby Digital 5.1 surround sound ondersteunt bij de Nederlandse tv-zenders en een deel van het on-demandaanbod. De bron, dus het specifieke programma of film of serie, moet het ook wel ondersteunen om er optimaal van te profiteren. Bovendien heb je een geschikte soundbar of een homecinemaset nodig.

NLZIET surroundgeluid inschakelen

Om de surround sound bij NLZIET in te schakelen, heb je een geschikt streamingapparaat nodig. Het werkt op onder andere de Apple TV en apparaten die draaien op Google TV. Op de Apple TV en de meeste andere apparaten, schakel je het als volgt in: Open de NLZIET-app. Mogelijk krijg je eerst een pop-up scherm met de introductie van de Dolby Digital 5.1-ondersteuning. Zie je dit niet, controleer dan of je de meest recente update hebt. Ga naar je profiel en scroll naar onderen tot je bij het kopje Geluid bent. Zet de optie 5.1 Dolby Digital aan.

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NLZIET | Online tv-kijken Versie 5.15.7 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.0+ Grootte 87.8 MB Uitgever NLZIET Cooperatief U.A. Leeftijd 17+ Talen