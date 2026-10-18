De iPhone Duo is zeker niet het eerste Apple-product met Duo in de naam. We nemen je mee terug in de tijd: deze Apple-producten gingen de iPhone Duo voor.

Apple-producten met Duo in de naam

Nu de iPhone Duo te bestellen is, belandt Apple’s eerste opvouwbare iPhone bijna in de handen van gebruikers. Over de naam werd van tevoren veel gespeculeerd: van iPhone Fold tot iPhone Ultra. Apple koos uiteindelijk voor de naam iPhone Duo, maar wist je dat deze naam niet helemaal nieuw is? Apple heeft de Duo-naam bij drie producten (en heel veel productvariaties) gebruikt. De meest recente is zelfs nog maar net zes jaar oud.

#1 PowerBook Duo

De PowerBook Duo was Apple’s allereerste product waarin de naam Duo voor kwam. Het was een variant op de PowerBook, Apple’s draagbare computer van die tijd. Maar in de jaren 90 waren laptops lang niet zo krachtig als desktopcomputers. Daar wilde Apple met de PowerBook Duo iets aan doen. Het moest een 2-in-1 worden: een draagbare computer met de kracht van een desktop. Het eerste model was de PowerBook Duo 210, geïntroduceerd op 19 oktober 1992. Dat is dus alweer 34 jaar geleden.

De achterliggende gedachte van de PowerBook Duo toont veel overeenkomsten met de iPhone Duo. De iPhone Duo is immers een combinatie tussen een gewone iPhone en een iPad, terwijl de PowerBook Duo een combinatie was tussen de PowerBook-laptops en de desktops van die tijd. Intern werd het idee van de PowerBook Duo als BOBW omschreven, zo legt de product manager van die tijd uit. Dit staat voor Best of Both Worlds en slaat een brug tussen de laptop en desktop. Maar om de PowerBook Duo als desktop te laten werken, was wel een accessoire nodig.

#2 DuoDock

Je plaatst de PowerBook Duo namelijk in de DuoDock. Pas dan ontgrendel je de desktopmogelijkheden van dit model. De DuoDock heeft diverse poorten, die gebruikt konden worden nadat de PowerBook Duo ingevoerd werd. Van het DuoDock zijn meerdere uitvoeringen verschenen. De eerste kwam in 1992, tegelijkertijd met de eerste PowerBook Duo. Later kwamen er nog uitvoeringen als de Duo Dock II, Duo Dock Plus en de DuoMiniDock. Wellicht geeft dit Apple nog inspiratie voor een volgende iPhone Duo.

#3 Apple MagSafe Duo Charger

Toen Apple in 2020 de MagSafe-aansluiting voor de iPhone onthulde, werden er ook meteen twee accessoires aangekondigd: de MagSafe Charger en de MagSafe Duo Charger. Laatstgenoemde is een inklapbare draadloze oplader voor zowel de iPhone als Apple Watch. iPhone-gedeelte bestaat uit de MagSafe-lader zoals we die kennen, met rechts ernaast een Apple Watch-gedeelte. Je kunt daar zowel plat als liggend je Apple Watch opladen. De MagSafe Duo Charger was geen lang leven beschoren. Door zijn relatief hoge prijs en snel achterlopende prestaties, trok Apple er in 2023 de stekker uit.

Een van de redenen was de inmiddels verouderde Lightning-poort, om de oplader zelf te voorzien van stroom. Maar de Apple Watch-lader ondersteunt geen snelladen. Bovendien bleek de grotere Apple Watch Ultra niet helemaal lekker te passen en zorgde ook de grotere camerabult van de iPhone 15 Pro-modellen en nieuwer voor problemen.

De iPhone Duo is vanaf nu te bestellen en iedereen die er (heel vroeg) bij was, kan het toestel op 23 oktober thuis of in de winkel verwachten. Vanaf dat moment ligt hij ook in de winkels, al is het nog maar de vraag of er voorraad is voor losse verkoop. De voorraad van de iPhone Duo was namelijk in een mum van tijd uitverkocht.

Bekijk ook iPhone Duo vanaf nu te bestellen: zo vis je niet achter het net [poll] De nieuwe opvouwbare iPhone Duo is vanaf nu te bestellen bij providers en winkels. Wil je hem als een van de eersten in huis, dan zul je er snel bij moeten zijn. De verwachte voorraad is namelijk beperkt. Hier lees je waar je terecht kan.