Apple heeft de AirPods 5 aangekondigd, met een betere geluidskwaliteit en opnieuw keuze uit twee uitvoeringen. Dit zijn alle vernieuwingen van de nieuwste oordopjes.

AirPods zijn inmiddels niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Apple heeft nu alweer de vijfde generatie van zijn draadloze oordopjes aangekondigd. Hoewel de AirPods 5 veel op hun voorgangers lijken, heeft Apple onder de motorkap meerdere verbeteringen doorgevoerd. We zetten alle vernieuwingen voor je op een rij.

Apple AirPods 5 in het kort:

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe AirPods 5:

Opvolger van de AirPods 4 uit 2024

Twee uitvoeringen: met of zonder actieve ruisonderdrukking

Nieuw: H3-chip

Nieuw: Betere geluidskwaliteit

Adviesprijs: vanaf €149,-

Te bestellen vanaf 9 september 2026

Verkrijgbaar vanaf 18 september 2026

Dit is er nieuw in de AirPods 5

Apple houdt bij de AirPods 5 vast aan het welbekende design voor de oordopjes, waardoor de grootste verbeteringen zitten aan de binnenkant. Dit zijn alle veranderingen:

#1 Betere geluidskwaliteit

Apple heeft het binnenwerk van de AirPods 5 opnieuw ontworpen. De nieuwe akoestische architectuur met meerdere openingen moet samen met de volgende generatie Adaptive EQ zorgen voor een voller en gedetailleerder geluid. Adaptive EQ past de weergave voortdurend aan op de vorm van je oren, zodat de muziek bij meer gebruikers goed tot zijn recht komt. Ook Persoonlijke Ruimtelijke Audio moet hierdoor meeslepender en dynamischer klinken.

Daarnaast is de actieve ruisonderdrukking verbeterd. Volgens Apple filteren de AirPods 5 tot 50 procent meer omgevingsgeluid weg dan de AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking. Dat is extra knap vanwege het open ontwerp, waarmee je gehoorgang niet fysiek wordt afgesloten. De AirPods zijn daardoor sterker afhankelijk van de ingebouwde microfoons en slimme audioverwerking. Ook de Transparantiemodus is aangepakt, waardoor stemmen en andere geluiden uit je omgeving natuurlijker moeten klinken.

#2 Adaptive Audio en Gespreksdetectie

Met Adaptive Audio hoef je niet meer voortdurend zelf tussen de actieve ruisonderdrukking en Transparantiemodus te wisselen. De AirPods 5 combineren beide luistermodi en passen de balans automatisch aan op het geluid in je omgeving. In een drukke trein wordt bijvoorbeeld meer achtergrondgeluid onderdrukt, terwijl belangrijke geluiden om je heen wel hoorbaar kunnen blijven.

Daarnaast ondersteunen de AirPods 5 Gespreksdetectie. Zodra je zelf tegen iemand begint te praten, wordt het volume van je muziek automatisch verlaagd. Na het gesprek gaat het volume weer omhoog. Zo kun je even iemand te woord staan zonder eerst je muziek te pauzeren of een AirPod uit je oor te halen.

#3 Draadloze oplaadcase en langere batterijduur

Apple brengt naast de reguliere AirPods 5 ook een uitgebreidere uitvoering met een draadloos oplaadbare case uit. Deze case kan worden opgeladen met een Apple Watch-oplader of een andere Qi-gecertificeerde draadloze oplader. Opladen via een usb-c-kabel blijft eveneens mogelijk.

De duurdere uitvoering biedt bovendien een langere batterijduur. Met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld kun je tot vijf uur achter elkaar luisteren. Dat is een uur langer dan met de AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking. In combinatie met de oplaadcase loopt de totale luistertijd met ruisonderdrukking op tot 22 uur.

#4 Volumeregeling in het stokje

De uitgebreidere AirPods 5 krijgen als eerste standaard AirPods volumeregeling via het stokje. Door met je vinger omhoog of omlaag over de druksensor te vegen, kun je het volume rechtstreeks aanpassen. Je hoeft daarvoor dus niet langer je iPhone, Apple Watch of Siri te gebruiken.

Deze bediening kennen we al van de AirPods Pro en komt uitsluitend naar de AirPods 5 met draadloze oplaadcase. Bij het goedkopere basismodel kun je het stokje wel indrukken om bijvoorbeeld muziek te pauzeren of een gesprek aan te nemen, maar ontbreekt de veegbeweging voor het volume.

AirPods 5 kopen

De AirPods 5 zijn vanaf nu te bestellen bij de grote retailers en worden vanaf 18 september 2026 uitgeleverd.

Dit artikel wordt nog verder bijgewerkt.

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