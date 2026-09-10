Apple heeft de Apple Watch Series 12 onthuld. Ontdek wat er is veranderd en welke verbeteringen je daarvan in het dagelijks gebruik merkt.

Na de bescheiden stap van de Apple Watch Series 11 pakt Apple dit jaar groter uit. De Apple Watch Series 12 is beter bestand tegen beschadigingen, houdt je gezondheid nauwkeuriger in de gaten en heeft een krachtigere chip voor nieuwe slimme functies. Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen.

#1 Verbeterde hartslagmeting

Bij de Apple Watch Series 12 heeft Apple de sensoren aan de achterkant volledig vernieuwd. De nieuwe optische en elektrische hartslagsensoren gebruiken grotere, energiezuinigere leds en meten je hartslag de hele dag door: iedere vijf seconden. Dit was voorheen iedere vijf tot tien minuten. Hierdoor krijg je een completer en betrouwbaarder beeld van je conditie en lichamelijke toestand. Ook kan de Apple Watch je bewegingen en trainingen nauwkeuriger registreren bij de Activiteit-ringen.

Daarnaast wordt je hartslagvariabiliteit (HRV) tot 24 keer vaker gemeten. Deze waarde geeft inzicht in hoeveel stress je lichaam ervaart tijdens een workout en hoe goed je herstelt. In de Hartslag-app zie je voortaan twee waarden: je algemene HRV en je HRV tijdens herstel. De eerste brengt je dagelijkse balans tussen stress en herstel in kaart, terwijl de tweede laat zien hoe je lichaam na inspanning herstelt. Over het algemeen wijst een hogere HRV erop dat je lichaam beter hersteld is.

#2 Gereedheid-app: goed beginnen aan je dag

Mede dankzij de vernieuwde sensoren krijgt de Apple Watch Series 12 een compleet nieuwe app: Gereedheid. Hierin worden gegevens over je recente activiteiten, trainingsbelasting, vitale functies en slaapscore gecombineerd. Zo zie je in één oogopslag hoe goed je lichaam is hersteld en in hoeverre je lichaam klaar is voor de dag.

De app drukt je gereedheid uit in een score van 0 tot 10 en geeft daarbij een persoonlijk advies. Ook zie je welke onderdelen extra aandacht nodig hebben, zodat je de onderliggende gezondheidsgegevens verder kunt bekijken. Zo weet je bijvoorbeeld of je voluit kunt trainen of die dag beter wat rustiger aan kunt doen.

#3 Snellere S11-chip

Alle slimme functies van de Apple Watch Series 12 worden aangestuurd door de nieuwe S11-chip. Deze is gebaseerd op de A20 Pro-chip uit de iPhone Duo en de iPhone 18 Pro-modellen. Dankzij een snellere CPU, GPU en Neural Engine levert de S11 betere prestaties dan zijn voorganger. Hierdoor kun je nu ook een stappenteller op de wijzerplaat van je Apple Watch tonen, in plaats van dat je het later pas terugziet in de Gezondheid-app. Ook kan de Apple Watch gezondheidsgegevens sneller verwerken en meer slimme functies sneller op het horloge uitvoeren.

#4 Sneller weer door

De totale batterijduur van de Apple Watch Series 12 is met maximaal 24 uur gelijk gebleven aan die van de Series 11. Dankzij verbeterd snelladen hoef je het horloge wel minder lang aan de oplader te leggen. In ongeveer 30 minuten laad je de batterij tot 80 procent op.

Met een kwartier opladen kun je de Apple Watch Series 12 vervolgens tot 12 uur gebruiken, aanzienlijk langer (40% sneller) dan bij zijn voorganger. Zelfs vijf minuten laden is al voldoende om maximaal tien uur lang je slaap bij te houden.

#5 Verkrijgbaar in keramiek

Terug van weggeweest is de keramische Apple Watch. Keramiek is harder en beter bestand tegen krassen dan aluminium en titanium, waardoor de kast langer mooi blijft. De uitvoering heeft bovendien een glanzende, luxe uitstraling en vormt daarmee het nieuwe topmodel binnen de Series 12-reeks. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat de keramische versie een stuk duurder is dan de aluminium uitvoering.

#6 Ceramic Shield 2 biedt stevigheid

Bij de Apple Watch Series 12 hoef je je minder snel zorgen te maken over krasjes op het scherm. Apple gebruikt voor dit model Ceramic Shield 2, dat tot 60 procent beter bestand is tegen krassen dan het Ion‑X-glas van de aluminium Apple Watch Series 11. Bij krasbestendigheid lever je wel in op barstbestendigheid, dus hoeveel je hier echt mee geholpen bent, moet nog blijken.

Kies je voor de uitvoering van titanium of keramiek, dan krijg je deze nieuwe beschermlaag niet. Dat is ook niet echt nodig: deze modellen hebben nog altijd een scherm van saffierkristal, dat van zichzelf al uitstekend tegen krassen bestand is.

De Apple Watch Series 12 is vanaf nu te bestellen en is leverbaar vanaf 18 september 2026.

Apple Watch Series 12 pre-orderen