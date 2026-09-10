Normaal gesproken kondigt Apple in het najaar altijd een hele reeks van iPhones aan: van het gewone standaardmodel tot de meest uitgebreide Pro Max. Maar dit jaar bleef het bij de (duurdere) iPhone 18 Pro (Max) en de (extra dure) iPhone Duo. Maar voor wie gewoon een nieuwe betaalbare iPhone wil, zat er deze keer niks bij. De iPhone 18 schitterde van afwezigheid, maar er is wel goed nieuws: deze komt er gewoon nog aan.
Nu nog geen iPhone 18
Al vroeg in het geruchtencircuit werd gemeld dat Apple in september 2026 geen iPhone 18 zou onthullen. Dat heeft alles te maken met het groot aantal modellen dat Apple momenteel in het assortiment heeft. Naast de Pro-modellen heeft Apple nu ook nog de iPhone Air, het e-model (zoals de iPhone 17e) en de gloednieuwe opvouwbare iPhone Duo. Apple kiest er daardoor voor om de release van de nieuwe modellen meer te verspreiden over het jaar.
Apple gebruikt het najaar om de drie duurste en meest uitgebreide modellen aan te kondigen: de iPhone Pro, iPhone Pro Max en de opvouwbare iPhone Duo. Het voorjaar is gereserveerd voor het meest betaalbare model en de middenklasse: het e-model, de iPhone Air en dus het standaardmodel.
Wanneer de iPhone 18 wel komt
Dat betekent dat de iPhone 18 dus deze keer niet in september komt, maar ergens komend voorjaar. Waarschijnlijk onthult Apple het nieuwe standaardmodel in maart 2027, dus tegelijkertijd met de iPhone 18e en iPhone Air 2. Een geruchtenlekker beweerde onlangs dat Apple geen iPhone 18 uit gaat brengen en dat de iPhone Air 2 daar de vervanger van is. Maar dat lijkt op dit moment onwaarschijnlijk. We verwachten wel dat Apple het dunne ontwerp van de iPhone Air uiteindelijk de standaard maakt, maar zover is het nu nog niet. Dit lijkt daardoor ook meer een gerucht voor de lange termijn.
Dit is, op dit moment, dus de volledige planning van alle nieuwe iPhones:
- iPhone 18 Pro (Max): 18 september 2026
- iPhone Duo: 23 oktober 2026
- iPhone 18: voorjaar 2027 (verwacht)
- iPhone 18e: voorjaar 2027 (verwacht)
- iPhone Air 2: voorjaar 2027 (verwacht)
iPhone 17 nog het actuele model, maar voor een hogere prijs
Omdat er dus nog geen iPhone 18 is, houdt Apple de iPhone 17 als hét standaardmodel nog langer in het assortiment. Zelfs de iPhone 16 maakt nog deel uit van Apple’s line-up, al vinden we dat model voor die huidige adviesprijs van €1.019,- geen aanrader. Ook de iPhone 17 is duurder geworden: van €969,- naar €1.119,-, een prijsverhoging van €150. Apple heeft de prijzen van alle iPhones verhoogd, als gevolg van de gestegen kostprijzen van geheugen- en opslagchips.
Lees ook onze samenvatting van Apple’s grote iPhone-event van 2026, waarin je alle aankondigingen overzichtelijk op een rij vindt.
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iPhone 18
De iPhone 18 is het nieuwe aankomende standaardmodel en de opvolger van de iPhone 17. In tegenstelling tot voorgaande jaren, wordt de iPhone 18 pas in het voorjaar verwacht. De iPhone 18 verschijnt naar verwachting in voorjaar 2027 en biedt mogelijk een aantal verbeteringen, zoals een snellere chip, verbeterde frontcamera en aangepaste Cameraregelaar. Qua design ziet de iPhone 18 er waarschijnlijk hetzelfde uit als de iPhone 17, maar dan wel met een aantal nieuwe kleuren.