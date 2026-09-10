Apple heeft de iPhone 18 Pro onthuld, maar de gewone iPhone 18 is nog geen velden of wegen te bekennen. Hoe kan dat en wanneer kun je hem dan wel verwachten?

Normaal gesproken kondigt Apple in het najaar altijd een hele reeks van iPhones aan: van het gewone standaardmodel tot de meest uitgebreide Pro Max. Maar dit jaar bleef het bij de (duurdere) iPhone 18 Pro (Max) en de (extra dure) iPhone Duo. Maar voor wie gewoon een nieuwe betaalbare iPhone wil, zat er deze keer niks bij. De iPhone 18 schitterde van afwezigheid, maar er is wel goed nieuws: deze komt er gewoon nog aan.

Nu nog geen iPhone 18

Al vroeg in het geruchtencircuit werd gemeld dat Apple in september 2026 geen iPhone 18 zou onthullen. Dat heeft alles te maken met het groot aantal modellen dat Apple momenteel in het assortiment heeft. Naast de Pro-modellen heeft Apple nu ook nog de iPhone Air, het e-model (zoals de iPhone 17e) en de gloednieuwe opvouwbare iPhone Duo. Apple kiest er daardoor voor om de release van de nieuwe modellen meer te verspreiden over het jaar.

Apple gebruikt het najaar om de drie duurste en meest uitgebreide modellen aan te kondigen: de iPhone Pro, iPhone Pro Max en de opvouwbare iPhone Duo. Het voorjaar is gereserveerd voor het meest betaalbare model en de middenklasse: het e-model, de iPhone Air en dus het standaardmodel.

Wanneer de iPhone 18 wel komt

Dat betekent dat de iPhone 18 dus deze keer niet in september komt, maar ergens komend voorjaar. Waarschijnlijk onthult Apple het nieuwe standaardmodel in maart 2027, dus tegelijkertijd met de iPhone 18e en iPhone Air 2. Een geruchtenlekker beweerde onlangs dat Apple geen iPhone 18 uit gaat brengen en dat de iPhone Air 2 daar de vervanger van is. Maar dat lijkt op dit moment onwaarschijnlijk. We verwachten wel dat Apple het dunne ontwerp van de iPhone Air uiteindelijk de standaard maakt, maar zover is het nu nog niet. Dit lijkt daardoor ook meer een gerucht voor de lange termijn.

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Dit is, op dit moment, dus de volledige planning van alle nieuwe iPhones:

iPhone 17 nog het actuele model, maar voor een hogere prijs

Omdat er dus nog geen iPhone 18 is, houdt Apple de iPhone 17 als hét standaardmodel nog langer in het assortiment. Zelfs de iPhone 16 maakt nog deel uit van Apple’s line-up, al vinden we dat model voor die huidige adviesprijs van €1.019,- geen aanrader. Ook de iPhone 17 is duurder geworden: van €969,- naar €1.119,-, een prijsverhoging van €150. Apple heeft de prijzen van alle iPhones verhoogd, als gevolg van de gestegen kostprijzen van geheugen- en opslagchips.

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