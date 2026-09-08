Deze vier gelekte functies voor de Apple Watch Series 12 en Ultra 4 verklappen dat het vooral om software draait

In watchOS 27 zijn verwijzingen opgedoken naar nieuwe functies voor vermoedelijk de Apple Watch Series 12 en Ultra 4. Het laat vooral zien dat het bij de nieuwe modellen om verbeterde software draait.

Voor de aankomende Apple Watch-modellen, die tijdens het event van 9 september aangekondigd worden, verwachten we weinig grote hardwarevernieuwingen. Het lijkt er sterk op dat Apple de focus legt op softwareverbeteringen, waarvan sommige wel profiteren van enkele nieuwe hardware-onderdelen. Het nieuwste lek lijkt dat ook te onderschrijven. Reddit-gebruiker pdfu heeft in watchOS 27 ontdekkingen gedaan die wijzen op wat er nieuw wordt in de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4.

‘Vier gelekte functies voor Apple Watch Series 12’

Allereerst spreekt de bron over een nieuwe Readiness-app. In de code van watchOS 27 zijn verwijzingen opgedoken naar deze app, met wisselende namen. In iOS 27 wordt de naam Cobalt gebruikt, maar in watchOS 27 is de naam Readiness dus opgedoken. Hoewel het niet duidelijk is hoe de app eruit ziet en wat de functies zijn, is het vermoeden dat het gaat om een app die je helpt bij herstel na een workout. Het is daarmee qua insteek vergelijkbaar met de Vitals-app. Dat is een losse app die inzicht geeft in gezondheidsmetingen van diverse sensoren. Op een zelfde manier zou Apple de bestaande trainingsbelasting los kunnen trekken in een aparte app, die je op basis van de belasting helpt te herstellen.

Als deze app er echt komt, verwachten we dat deze niet alleen naar de nieuwe modellen komt. Ook de voorgaande modellen met watchOS 27 zullen deze app krijgen. Apple heeft vaker nieuwe Apple Watch-apps achter de hand gehouden en pas uitgebracht bij de aankondiging van de nieuwe Apple Watch-modellen, zoals de Getijden-app.

Bekijk ook Vitals-app op Apple Watch kan voorspellen dat je ziek bent, voordat je zelf iets voelt: zo gebruik je het Vitals is een standaardapp op de Apple Watch. Met de Vitals-app check je snel een overzicht van enkele vitale functies, gemeten door je Apple Watch.

Een andere nieuwe softwarefunctie zijn de verbeterde krachttrainingen. Achter de schermen zou Apple gewerkt hebben aan het uitbreiden van de resultaten van een krachttraining, zoals individuele sets, gewichten, soorten attributen en duur van elke set. Ook deze verbetering verwachten we voor andere modellen, al zal Apple het ongetwijfeld wel gebruiken om de Apple Watch Series 12 te presenteren.

‘Deze hardwareverbeteringen komen er’

Maar er komen ook nog wat hardwareverbeteringen aan, om te beginnen een nieuwe hartslagsensor. Apple verwijst naar de nieuwe set sensoren met de naam Sunstone4p0. Deze is nauwkeuriger en detecteert beter hoe je de Apple Watch draagt (linker of rechter pols en met de Digital Crown links of rechts). Al eerder werd er gesproken over nieuwe gezondheidsfuncties in de Apple Watch Series 12, met mogelijk een always-on hartslagsensor.

Bekijk ook ‘Deze twee nieuwe gezondheidsfuncties krijgen de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4’ Apple heeft twee nieuwe gezondheidsfuncties in petto voor de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4, zo zegt een bron. Dit maakt deze modellen veel beter geschikt voor fitnesstracking.

Tot slot zijn er verwijzingen opgedoken naar meer opslag. De huidige Apple Watch-modellen hebben allemaal 64GB opslag aan boord, maar er zijn in de firmware van de watchOS-update verwijzingen naar een nieuw opslagprofiel ontdekt. Zo duikt er een profiel op met de naam T8320, die gelabeld is met 1024gb. Dat staat voor 1.024 gigabits, wat overeenkomt met maar liefst 128GB opslag. Wat Apple met zoveel opslag in een Apple Watch wil doen, is niet bekend. De opslag gebruikt de Apple Watch nu voor het installeren van de (relatief kleine) apps en lokaal opslaan van muziek, podcasts, audioboeken, wijzerplaten en foto’s en video’s. Mogelijk gaat Apple de extra opslag gebruiken voor het opslaan van AI-modellen.

Apple onthult de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 tijdens het grote iPhone-event van 9 september. Lees op onze pagina over over dit grootse event, waar Apple ook de iPhone Fold/Ultra en iPhone 18 Pro-modellen zal onthullen.

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