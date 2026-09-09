Apple heeft de nieuwe Apple Watch Series 12 officieel aangekondigd. Dit nieuwe model biedt een aantal verbeteringen op het gebied van prestaties, sport en gezondheid.

De nieuwste generatie van de Apple Watch is er: Apple heeft op het grote iPhone-event de nieuwe Apple Watch Series 12 aangekondigd. Geruchten van tevoren voorspelden beperkte verbeteringen, maar tijdens de presentatie liet Apple pas echt de kracht van de nieuwe Apple Watch zien. Het nieuwe model kan namelijk meer dan zijn voorganger en dat ook nog met snellere prestaties.

Apple Watch Series 12 officieel: dit is hem in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Apple Watch Series 12 in het kort, zoals onthuld tijdens de presentatie:

Opvolger van Apple Watch Series 12

Nieuwe krachtigere chip: S11

Nieuwe gezondheidsfuncties dankzij vernieuwde hartslagsensor

Meer materiaalkeuze: nu ook weer in keramiek

Vertrouwd design, opnieuw twee formaten

Design onveranderd, maar nu weer in keramiek

Apple heeft het ontwerp van de Apple Watch Series 12 niet aangepast. Qua algemene looks en vorm is hij identiek aan de Apple Watch Series 10 en Apple Watch Series 11, maar dan wel in een paar nieuwe kleuren. De aluminium versie komt in spacegrijs, zwart, lichtgoud en een soort koperkleur. Bovendien is hij nu ook voorzien van een Ceramic Shield 2-display, voor hogere krasbestendigheid.

Apple Watch Series 12 koper

De titanium-versie komt ook in twee kleuren: goud en zilver. Er komt nu ook weer een derde materiaalkeuze bij: keramiek. Apple had dit in het verleden ook al bij de Apple Watch Series 2, 3 en 5. De keramieken versie is glimmend en komt in wit en donkerblauw beschikbaar.

De Apple Watch Series 12 komt opnieuw in een 42mm en 46mm formaat, met afgeronde zijkanten en een dunne schermrand. Je bestaande bandjes zullen (gelukkig) gewoon passen.

Nieuwe krachtige chip

De Apple Watch Series 12 heeft, voor het eerst sinds de S9-chip uit 2023, een volledig nieuwe S11-chip die ook nog sneller is. De nieuwe biedt verbeterde prestaties in het gebruik van je Apple Watch, maar zorgt er ook voor dat sommige AI-functies (zoals de nieuwe Siri AI buiten de EU) sneller en beter werken. Apple voegt ook een functie genaamd Audio Intelligence toe. Onderdeel hiervan is Sound Recognition, dat je waarschuwt voor bijvoorbeeld een huilende baby. Een andere functie is Live Rewind, waarmee je tot 15 seconden terug kan spoelen wat iemand gezegd heeft. Helaas komen niet alle functies beschikbaar in de EU.

De nieuwe S11-chip brengt ook wat nieuwe mogelijkheden op het gebied van gezondheid.

Apple heeft ook de gezondheidssensor, met onder andere de ECG-lezer en hartslagsensor, verbeterd. Hij meet je hartslag elke 5 seconden, veel vaker dan bij de huidige modellen. Apple voegt daarom ook hartslagvariabiliteit toe. Dit is ook te zien in de vernieuwde Vitals-app. Apple heeft ook een nieuwe Readiness-app. Deze app meet je recente activiteiten, vitale functies en slaap, om je zo advies te geven of je moet herstellen of juist flink aan de slag kan. Je krijgt daarvan een score. Het is beschikbaar op de Apple Watch zelf, maar ook in de Gezondheid-app op de iPhone via een nieuw inzichten-tabblad.

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