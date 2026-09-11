Heb je de iPhone 18 Pro of Pro Max op het oog? Dit jaar zijn er meerdere redenen om snel te beslissen als je jouw favoriete uitvoering niet wilt mislopen.

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn eindelijk onthuld en vanaf 12 september 2026 te bestellen. De nieuwe Pro-modellen zijn vlak na de release doorgaans erg gewild, terwijl de voorraad dit jaar door de huidige chiptekorten extra onder druk kan komen te staan. Bovendien ontbreekt de gewone iPhone 18 voorlopig in de line-up. We leggen uit waarom je dit jaar beter niet te lang kunt wachten met bestellen.

Waarom je beter niet te lang kunt wachten

De iPhone-line-up ziet er dit najaar anders uit dan we van Apple gewend zijn. De gewone iPhone 18 verschijnt pas later, waardoor er bij de start minder keuze is. Meer kopers kunnen daardoor uitkomen bij de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, die vanaf het begin waarschijnlijk extra populair zijn.

Nieuwe Pro-iPhones zijn bovendien vaak snel uitverkocht, vooral in populaire kleuren en opslagcapaciteiten. Dat geldt met name voor de Pro Max-modellen, die ieder jaar erg populair zijn. Dit jaar kunnen de levertijden nog sneller oplopen, omdat er wereldwijd veel vraag is naar geheugenchips. Die hoge vraag zorgt voor chiptekorten, waar ook Apple mee te maken heeft. Eerdere geruchten voorspelden daarom al een langere levertijd bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max.

Weet je al welk model, welke kleur en hoeveel opslag je wilt, dan is er weinig reden om lang te wachten met bestellen.

iPhone 18 Pro: kleiner, maar net zo krachtig

De iPhone 18 Pro is met zijn 6,3-inch OLED-scherm het compactste van de twee Pro-modellen. Binnenin zorgt de nieuwe A20 Pro-chip voor betere prestaties, terwijl de vernieuwde dampkamer helpt om het toestel daarbij koel te houden. Ook aan de buitenkant zijn er vernieuwingen: het Dynamic Island is kleiner geworden en je kunt kiezen uit verschillende nieuwe kleuren, waaronder het opvallende Bordeauxrood.

Ook de camera is erop vooruitgegaan. De 48-megapixel Fusion-hoofdcamera heeft een variabel diafragma, waardoor je meer controle hebt over de hoeveelheid licht en scherptediepte in een foto. Daarnaast heeft Apple nieuwe mogelijkheden voor video toegevoegd. De iPhone 18 Pro is daarmee vooral de beste keuze als je alle Pro-functies wilt, maar liever niet voor het grotere formaat van de Pro Max gaat.

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iPhone 18 Pro Max: groter scherm en de beste batterij

Wil je juist zoveel mogelijk schermruimte en batterijduur, dan is de iPhone 18 Pro Max de betere keuze. Met zijn 6,9-inch OLED-scherm is dit het grootste Pro-model, terwijl je verder vrijwel dezelfde vernieuwingen krijgt als bij de kleinere iPhone 18 Pro. Denk aan de A20 Pro-chip, het kleinere Dynamic Island en het vernieuwde camerasysteem met variabel diafragma.

Het belangrijkste voordeel van de Pro Max is de batterijduur. Dankzij de grotere behuizing is er ruimte voor een grotere accu, waarmee je tot 43 uur video kunt afspelen. Daarmee heeft de iPhone 18 Pro Max de langste batterijduur van alle huidige iPhones en is hij vooral interessant als je veel waarde hecht aan een groot scherm én zo lang mogelijk met één acculading wilt doen.

Wil je meer weten over de pre-order van de nieuwe iPhones? In ons aparte artikel lees je alles over het bestellen van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, zodat je goed voorbereid bent en jouw nieuwe iPhone zo snel mogelijk in huis hebt.