De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max lijken sterk op elkaar, maar er zijn een paar belangrijke verschillen. Welke Pro past het beste bij jou? Dit is ons koopadvies.

Apple heeft met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn nieuwste Pro-modellen uitgebracht. Beide toestellen hebben veel van dezelfde functies, waardoor de keuze dit jaar misschien lastiger is dan ooit. Is het grotere scherm en de langere batterijduur van de Pro Max de meerprijs waard, of kun je beter voor de compactere Pro gaan? We zetten de verschillen naast elkaar en helpen je kiezen.

Verschillen iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max hebben veel met elkaar gemeen, maar zijn niet helemaal hetzelfde. Het verschil zit bovendien niet alleen in de prijs. Op een aantal belangrijke punten wijken de twee Pro-modellen van elkaar af. Die verschillen zetten we hieronder voor je op een rij.

#1 Design: groter en zwaarder

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max delen hetzelfde ontwerp, met het herkenbare cameraplateau en een achterkant van mat glas. De grootste verschillen zitten in het formaat. De iPhone 18 Pro Max heeft een groter scherm, een bredere behuizing en ligt door het hogere gewicht ook wat steviger in de hand dan de compactere iPhone 18 Pro. Beide modellen zijn verkrijgbaar in vier kleuren, namelijk Zwart, Zilver, Gletsjer (lichtblauw) en Bordeauxrood.

iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Hoogte 150,0 mm 163,4 mm Breedte 71,9 mm 78,0 mm Diepte 8,75 mm 8,75 mm Gewicht 211 gram 249 gram Kleuren – Zwart

– Zilver

– Gletsjer

– Bordeauxrood – Zwart

– Zilver

– Gletsjer

– Bordeauxrood

#2 Scherm: groot of klein

Net als bij de afgelopen generaties zit een belangrijk verschil tussen de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max in het schermformaat. De iPhone 18 Pro heeft een 6,3-inch OLED-scherm, terwijl de Pro Max met 6,9-inch aanzienlijk meer schermruimte biedt. Verder zijn de displays gelijkwaardig: beide ondersteunen ProMotion en hebben een always-on scherm.

Ook het kleinere Dynamic Island vind je op beide modellen. Daardoor blijft er meer ruimte over voor andere informatie en kunnen er maximaal drie Live Activiteiten tegelijkertijd in beeld verschijnen.

#3 Batterij: enorme prestaties

De batterijduur van de iPhone 18 Pro is behoorlijk lang. Op een volle lading kun je tot 34 uur video afspelen en 31 uur video streamen. Bij gemiddeld dagelijks gebruik komt de batterijduur neer op ongeveer 24 uur. In de praktijk betekent dit dat je doorgaans een volledige dag met de iPhone 18 Pro kunt doen voordat hij weer aan de oplader moet.

Het grotere formaat van de iPhone 18 Pro Max biedt ruimte voor een grotere batterij en dat zie je terug in de cijfers. Je kunt tot 43 uur video afspelen en 38 uur video streamen. Bij gemiddeld dagelijks gebruik komt dat neer op ongeveer 30 uur. De iPhone 18 Pro Max houdt het daarmee zo’n zes uur langer vol dan de kleinere iPhone 18 Pro.

Beide toestellen ondersteunen daarnaast snelladen. Bij de iPhone 18 Pro-serie is dit verder verbeterd: met een geschikte adapter kun je de batterij in slechts 15 minuten weer tot 50 procent opladen.

iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Video afspelen 34 uur 43 uur Video streamen 31 uur 38 uur Dagelijks gebruik 24 uur 30 uur Snelladen – Bedraad: binnen 15 minuten tot 50% opgeladen

– Draadloos: binnen 30 minuten tot 50% opgeladen – Bedraad: binnen 15 minuten tot 50% opgeladen

– Draadloos: binnen 30 minuten tot 50% opgeladen

#4 Prijs: beide modellen flink aan de prijs

Een van de belangrijkste factoren bij de aankoop van een nieuwe iPhone is natuurlijk de prijs. Voor de Pro-modellen moet je dit jaar opnieuw wat dieper in de buidel tasten, want beide toestellen zijn duurder geworden ten opzichte van hun voorgangers. De iPhone 18 Pro heeft een vanafprijs van €1.479,-, terwijl je voor de iPhone 18 Pro Max minimaal €1.629,- betaalt.

Kies je voor meer opslag, dan loopt het prijsverschil verder op. De duurste uitvoering van de iPhone 18 Pro kost €2.979,-, terwijl je voor de meest uitgebreide iPhone 18 Pro Max €3.129,- betaalt. Het verschil tussen beide modellen bedraagt bij vergelijkbare uitvoeringen dus €150,-.

iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max 256GB €1.479,- €1.629,- 512GB €1.729,- €1.879,- 1TB €2.229,- €2.379,- 2TB €2.979,- €3.129,-

Conclusie iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max liggen dichter bij elkaar dan ooit. Welke je ook kiest, je krijgt dezelfde krachtige Pro-camera met verstelbaar diafragma, de verbeterde dampkamer, uitgebreidere cameraregelaars en dezelfde krachtige prestaties. Je hoeft dus niet voor de Pro Max te kiezen om bepaalde belangrijke Pro-functies te krijgen.

Het verschil zit vooral in het formaat en de batterijduur. De iPhone 18 Pro Max heeft een groter 6,9-inch scherm en houdt het dankzij de grotere batterij langer vol. Daar staat tegenover dat het toestel groter en zwaarder is én €150,- meer kost dan de vergelijkbare uitvoering van de iPhone 18 Pro.

Welke van de twee het beste bij je past, hangt daardoor vooral af van wat je belangrijk vindt. Zoek je een handzamer toestel voor een lagere prijs of wil je juist het grootste scherm en de langste batterijduur? Hieronder zetten we de belangrijkste redenen om voor elk model te kiezen nog eens voor je op een rij.

Ga de iPhone 18 Pro kopen als…

…je een compacte iPhone wil.

…je een lichtere iPhone wil.

…je wel alle Pro-camera’s wilt.

…je topprestaties in een klein formaat wilt.

iPhone 18 Pro met abonnement

Op zoek naar een iPhone 18 Pro met abonnement? Dan kun je terecht bij deze winkels en providers:

Ga de iPhone 18 Pro Max kopen als…