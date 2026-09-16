Een jaar na de Apple Watch Ultra 3 staat de opvolger alweer klaar. De Apple Watch Ultra 4 behoudt het vertrouwde robuuste ontwerp, maar brengt onderhuids diverse verbeteringen met zich mee. Zo zijn onder meer de prestaties, gezondheidssensoren en batterijduur aangepakt. In deze vergelijking zetten we de verschillen op een rij en helpen we je kiezen tussen de Apple Watch Ultra 4 en Ultra 3.

Apple Watch Ultra 4 pre-orderen

Verschillen Apple Watch Ultra 4 vs Apple Watch Ultra 3

Hoewel de Apple Watch Ultra 4 en de Apple Watch Ultra 3 op het eerste aanzicht vrij identiek lijken, heeft Apple stiekem toch wel wat veranderingen doorgevoerd. Dit zijn de 5 belangrijkste verschillen.

#1 Nieuwe chip: S11 vs S10

De Apple Watch Ultra 4 draait op de nieuwe S11-chip, terwijl de Apple Watch Ultra 3 nog voorzien is van de S10. Apple noemt de S11 zijn krachtigste chip voor wearables tot nu toe. De chip is gebaseerd op dezelfde architectuur als de A20 Pro uit de iPhone 18 Pro (Max) en iPhone Duo en beschikt over een snellere CPU, GPU en Neural Engine.

In de praktijk zorgt de S11 ervoor dat apps sneller reageren en animaties soepeler verlopen, maar de grootste winst zit in de verwerking van gezondheidsgegevens en kunstmatige intelligentie. Zo kan de Apple Watch Ultra 4 stappen in realtime verwerken en metingen van onder meer je hartslag en herstel sneller analyseren. De chip vormt daarmee de basis voor diverse nieuwe slimme gezondheidsfuncties die ook op de Apple Watch Series 12 beschikbaar zijn. De Ultra 3 krijgt deze niet, omdat de S10 hiervoor niet krachtig genoeg is.

Het onderdeel wat nog belangrijker wordt in de S11 is de Secure Exclave. Dit is een afgeschermd gedeelte van de chip waarin gevoelige audiogegevens lokaal worden verwerkt. Functies als Live Rewind en Siri Recap kunnen daardoor naar audio luisteren zonder dat opnames blijvend worden opgeslagen of naar Apple worden gestuurd. Zodra de verwerking is afgerond, worden de gegevens automatisch gewist. Deze functies verschijnen pas later dit jaar als bèta en zijn dan nog niet beschikbaar in de EU.

#2 Vernieuwde hartslagmeter

Apple heeft de hartslagsensoren van de Apple Watch Ultra 4 op de schop genomen. Het model beschikt over een elektrische hartslagsensor van de derde generatie, terwijl de Ultra 3 nog een oudere uitvoering gebruikt. Deze sensor wordt onder meer ingezet voor het maken van een hartfilmpje (ECG).

Daarnaast heeft de Ultra 4 een nieuwe always-on optische hartslagsensor. Deze meet je hartslag vaker gedurende de dag, waardoor veranderingen sneller worden opgemerkt en een nauwkeuriger beeld ontstaat van je hartslag, herstel en inspanning. De Apple Watch Ultra 3 gebruikt nog de optische hartslagsensor van de derde generatie, die minder frequent metingen uitvoert. Daardoor zijn de gezondheidsgegevens van de Ultra 4 completer en actueler.

De vernieuwde sensor op de Apple Watch Series 12 (dezelfde als in de Ultra 4)

#3 Materialen in de kast

Qua afmetingen is de Apple Watch Ultra 4 identiek aan zijn voorganger, maar het nieuwe model is wel iets zwaarder geworden. De uitvoering in naturel titanium weegt 63 gram, tegenover 61,6 gram bij de Apple Watch Ultra 3. De zwarte titanium variant komt uit op 63,1 gram, terwijl zijn voorganger 61,8 gram weegt. In de praktijk zal het verschil van ongeveer anderhalve gram nauwelijks merkbaar zijn.

Ook de achterkant is vernieuwd. Bij de Apple Watch Ultra 4 gebruikt Apple een combinatie van keramiek en zirkonia, in plaats van het keramiek en saffierkristal van de Ultra 3. Zirkonia weerkaatst licht beter, waardoor de gezondheidssensoren nauwkeurigere metingen kunnen uitvoeren. Daar staat tegenover dat het materiaal iets minder krasbestendig is dan saffierkristal.

Apple Watch Ultra 4 Apple Watch Ultra 3 Afmetingen 49 mm x 44 mm x 12 mm 49 mm x 44 mm x 12 mm Gewicht 63 gram (naturel)

63,1 gram (zwart) 61,6 gram (naturel)

61,8 gram (zwart) Materiaal achterkant Keramiek en zirkonia Keramiek en saffierkristal

#4 Gereedheid-app

Dankzij de vernieuwde hartslagsensoren kan de Apple Watch Ultra 4 beter inschatten hoe je lichaam eraan toe is. In de nieuwe Gereedheid-app worden gegevens over je recente activiteiten, trainingsbelasting, vitale functies en slaapscore gecombineerd. Vervolgens krijg je een score van 0 tot 10, waarmee je in één oogopslag ziet in hoeverre je lichaam klaar is voor een nieuwe dag of training.

De always-on hartslagsensor in de Apple Watch Ultra 4 speelt hierin een belangrijke rol. Deze brengt onder meer je hartritmevariabiliteit (HRV) nauwkeuriger in kaart, waardoor veranderingen in je herstel eerder zichtbaar worden. Zo zie je sneller wanneer het verstandig is om rustiger aan te doen of juist ruimte is voor een intensievere training. De Gereedheid-app is exclusief beschikbaar op de Apple Watch Ultra 4 en Apple Watch Series 12.

#5 Batterijduur

Op de batterijduur van de Apple Watch Ultra 3 viel al weinig aan te merken, maar bij de Ultra 4 doet Apple er nog een schepje bovenop. Op een volle accu gaat het nieuwe model tot 50 uur mee, tegenover 42 uur bij zijn voorganger. In de energiebesparingsmodus loopt de gebruiksduur zelfs op tot 84 uur. Dat is 12 uur langer dan bij de Apple Watch Ultra 3.

De tijd om de batterij tot 80 procent op te laden blijft met ongeveer 45 minuten gelijk. Vooral bij korte laadmomenten biedt de Ultra 4 een voordeel. Na 15 minuten opladen kun je hem tot 18 uur gebruiken, terwijl de Ultra 3 daarmee ongeveer 12 uur meegaat. Ook vlak voor het slapengaan is een korte laadbeurt voldoende: vijf minuten opladen levert genoeg energie op om tot 10 uur slaap bij te houden. Bij de Ultra 3 is dat maximaal 8 uur.

Apple Watch Ultra 4 Apple Watch Ultra 3 Batterijduur (Normaal) Tot 50 uur Tot 42 uur Batterijduur (Energiebesparing) Tot 84 uur Tot 72 uur Snelladen ✅ In 45 minuten tot 80% ✅ In 45 minuten tot 80% Snelladen (15 min, normaal gebruik) Tot 18 uur Tot 12 uur Snelladen (5 min, slaap bijhouden) Tot 10 uur Tot 8 uur

Conclusie Apple Watch Ultra 4 vs Apple Watch Ultra 3

Zoals je op de onderstaande afbeelding ziet, lijken de Apple Watch Ultra 4 en Apple Watch Ultra 3 enorm veel op elkaar. Leg je ze naast elkaar, dan blijken er onderhuids toch de nodige verschillen te zijn. Apple heeft aan meerdere onderdelen gesleuteld, waardoor de Ultra 4 duidelijk meer is dan alleen een nieuw versienummer.

Zo geeft de Apple Watch Ultra 4 je dankzij de vernieuwde hartslagsensoren een completer en nauwkeuriger beeld van je gezondheid. De krachtigere S11-chip maakt bovendien diverse nieuwe functies mogelijk. Wel is de achterkant door het gebruik van zirkonia in plaats van saffierkristal iets minder krasbestendig. Daar staat een flinke verbetering van de batterijduur tegenover: de Ultra 4 gaat tot 50 uur mee, acht uur langer dan de Ultra 3.

Zetten we alle verschillen op een rij, dan raden we de Apple Watch Ultra 4 aan. Hij heeft hetzelfde prijskaartje van €899,- als zijn voorganger bij de introductie, maar biedt daarvoor een aantal aanzienlijke verbeteringen. De Apple Watch Ultra 3 zal ondertussen steeds goedkoper worden. Vind je daarvan een goede aanbieding, dan haal je alsnog een echte krachtpatser in huis die voor de meeste gebruikers meer dan uitgebreid genoeg is.

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Apple Watch Ultra 4 pre-orderen

Ga de Apple Watch Ultra 3 kopen als…

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…je 42 uur batterijduur ook prima vindt.

…je niet alle sportfuncties wil.

…je een krasbestendigere achterkant wil.

Apple Watch Ultra 3: