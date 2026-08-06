iPhone 18 Pro kleuren volgens MacWorld

‘Dit is waarom de iPhone 18 Pro misschien wel schaarser wordt dan de voorgangers’

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De nieuwste iPhone Pro-modellen zijn vlak na de release altijd al snel uitverkocht, maar dit jaar zal dat bij de iPhone 18 Pro misschien wel nog sneller gaan. Dit is waarom de iPhone 18 Pro schaars wordt.
Benjamin Kuijten -

De levertijden van een nieuwe iPhone lopen doorgaans snel op, waardoor je er dus snel bij moet zijn als je het nieuwste model meteen in huis wil hebben. Vis je bij de eerste lichting achter het net, dan moet je meestal nog zo’n maand wachten voordat je het nieuwste Pro-model kan gebruiken. Heb je de iPhone 18 Pro op het oog, dan moet je misschien wel extra snel zijn. Bronnen melden dat de beschikbaarheid vlak na de release erg beperkt zal zijn. En daar zijn meerdere redenen voor.

‘iPhone 18 Pro wordt schaars, bij release beperkt beschikbaar’

Achter de schermen wordt momenteel door Apple en zijn toeleveranciers druk gewerkt om zoveel mogelijk exemplaren van de nieuwe iPhones klaar te hebben, zodra ze in september beschikbaar komen. Het grote iPhone-event van 2026 is al over ongeveer een maand, met de release vermoedelijk een week later. TSMC, dat de nieuwe A20 Pro-chip voor Apple maakt, zou al voldoende exemplaren klaar hebben liggen. Het wachten is echter op de geheugenchips, die samen verpakt worden met de processor voor verdere productie.

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De iPhone 18 Pro is een van de nieuwe iPhone-modellen van dit jaar. Maar wat heeft de iPhone 18 Pro te bieden en welke geruchten zijn er al? In deze round-up lees je alles wat we al weten.

Zoals inmiddels bekend is, heerst er momenteel enorme schaarste rondom geheugenchips. Apple en andere bedrijven vechten om voorraden, waardoor de prijzen ook enorm gestegen zijn. Met als gevolg dat Apple onlangs de prijzen van veel van haar producten verhoogde. De iPhone is nog buiten schot gebleven, maar dat zou met de aankomende nieuwe modellen alsnog gaan gebeuren.

Hoe dan ook zou Apple door het gebrek aan geheugenvoorraden minder exemplaren van de iPhone 18 Pro-modellen klaar hebben liggen dan voorgaande jaren, zo stellen ingevoerde bronnen. Voor de eerste lichting is er mogelijk wel genoeg voorraad, maar de levertijden zouden sneller dan voorheen oplopen.

Minder verschillende modellen, meer vraag

Maar er is mogelijk nog een andere reden: Apple brengt dit najaar minder verschillende modellen uit dan voorheen. Normaal gesproken komt er naast de twee Pro-modellen nog een nieuw instapmodel. Vorig jaar was er ook nog de nieuwe iPhone Air, terwijl in de jaren daarvoor er nog de Plus-uitvoering was. Dit jaar is er aanzienlijk minder keuze: naast de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, krijgen we alleen nog de veel duurdere opvouwbare iPhone Ultra. Dat drijft mogelijk meer mensen richting de iPhone Pro-modellen dan voorgaande jaren het geval was.

De combinatie van mogelijk meer vraag en een beperktere voorraad, zou er zomaar voor kunnen zorgen dat de iPhone 18 Pro schaarser wordt dan ooit. Hou daarom zeker in september iCulture in de gaten als je er snel bij wil zijn. Zodra de modellen aangekondigd zijn en besteld kunnen worden, lees je bij ons waar je terecht kan voor een snelle levering.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

iPhone 16e zwart achterkant

Alles over de iPhone 17e

Review: iPhone 17 Pro in de hand

Alles over de iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max oranje

Alles over de iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Alles over de iPhone Fold

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iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro is het aankomende Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro wordt in het najaar van 2026 verwacht en brengt vermoedelijk verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en de Cameraregelaar. Ook komen er nieuwe kleuren en wordt het design iets aangepast. Het 6,3-inch display krijgt een kleiner Dynamic Island, waarbij sommige sensoren van Face ID achter het scherm geplaatst zijn. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.

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De iphone 18 en de nieuwe air komen pas in voorjaar 2027. Je zou toch denken dat er juist meer capaciteit is om de iPhone pro te produceren. Weliswaar meer vraag maar ook meer productie capaciteit. De chips blijft wel een probleem.

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