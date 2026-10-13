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iPhone-17-in-hand

Deze iPhone haal je nú een stuk voordeliger in huis

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De iPhone 17 is nu ruim een jaar beschikbaar en is het instapmodel van de iPhone 17-serie. Het toestel is nu voordeliger te koop en wij hebben uitgezocht waar je de iPhone 17 het beste kan bestellen!
Anouk Kersten -

iPhone 17 via een provider: vanaf €912,- in huis

Wil je graag besparen op je aankoop van de iPhone 17? Ons advies om deze dan samen met een abonnement bij je favoriete provider te bestellen. Bij Odido scoor je de iPhone 17 nu met het meeste voordeel vanaf €912,-.

Bekijk de iPhone 17 het voordeligst voor €912,-

Bekijk de iPhone 17 bij KPN voor €936,-

Bekijk de iPhone 17 bij Vodafone voor €960,-

Zo haal je de iPhone 17 voor minder dan €700,-

Wie de iPhone 17 als los toestel wil aanschaffen kan dit het beste doen bij Bol. Daar betaal je €939,- voor de iPhone 17 en bespaar je €180,- ten opzichte van de adviesprijs van Apple.

Ben je opzoek naar nog meer voordeel en wil je profiteren van de laagste toestelkosten? Dan raden wij je aan om de iPhone 17 in combinatie met een abonnement aan te schaffen. Kies je bijvoorbeeld voor het onbeperkt internetabonnement van Odido via Belsimpel, dan betaal je voor het toestel slechts €696,-. Door de iPhone 17 samen met een abonnement te kopen, bespaar je tot €243,- in vergelijking met een los toestel. 

Verbruik jij niet zoveel data en ben je juist opzoek naar een kleinere bundel? Dan raden we je aan om via Belsimpel een 10 GB Ben-abonnement af te sluiten. Je scoort de iPhone 17 dan voor €840,-, waarmee je alsnog €99,- voordeliger uit bent. Zo is er voor iedereen een optie om de iPhone 17 voordeliger in huis te halen.

Ik wil een onbeperkt Odido-abonnement voor €696,-

Ik wil een kleinere bundel en bekijk de iPhone 17 voor €840,-

Ik hoef geen abonnement en check Bol

iPhone 17 bij webwinkels: nu al vanaf €696,- in huis

De goedkoopste manier om de iPhone 17 in huis te halen is om deze te combineren met een abonnement en aan te schaffen via een webwinkel, zoals: Belsimpel of Mobiel.nl. Hoe groter de bundel, hoe meer korting je op het toestel krijgt. Liever een kleinere bundel? Ook dan profiteer je van leuke kortingen.

Bij providers geniet je bovendien van leuke extra acties! Zo krijg je bij het afsluiten van een nieuw abonnement drie maanden gratis toegang tot Apple Music en Apple TV+. Zo geniet je van voordeligere toestelkosten, maar ook van nog meer leuke extra’s.

Odido: vanaf €696,-

Bestel je op Belsimpel de iPhone 17 met een onbeperkt Odido-abonnement, dan betaal je €696,- voor het toestel. Daarnaast krijg je met Klantvoordeel maandelijks korting als je ook vast internet hebt van Odido, zoals dubbele data, tot €7,50 op je mobiele bundel én €5,- korting op je internetabonnement . Verder is er een optie om €2,50 klantvoordeel in te wisselen voor gratis Videoland.

Bekijk de iPhone 17 voor €696,-

Vodafone: vanaf €816,-

In combinatie met een Unlimited Vodafone-abonnement via Belsimpel betaal je voor de iPhone 17 €816,-. Daarnaast biedt Vodafone meerdere manieren van klantvoordeel aan. Vanaf 2 of meer Unlimited-abonnementen op hetzelfde adres ontvangt iedereen €2,50 korting per maand. Heb je ook Ziggo internet? Dan krijg je tot €20,- korting en dubbele data met Vodafone One.

Bekijk de iPhone 17 voor €816,-

KPN: vanaf €864,-

Combineer jij je iPhone 17 het liefste met een KPN-abonnement? Ga dan voor de onbeperkte bundel van KPN via Mobiel.nl en betaal €864,- voor je toestel. Daarnaast profiteer je van Combivoordeel als je ook vast internet van KPN hebt. Krijg dubbele data, bespaar tot €7,50 op je mobiele kosten en ontvang Netflix, Videoland of ESPN cadeau.

Bekijk de iPhone 17 voor €864,-
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Alles over de iPhone 17, het standaardmodel van 2025

De iPhone 17 is het standaardmodel van 2025-2026. Deze iPhone heeft een vernieuwd display, betere camera, snellere chip en meer. Lees hier alles over de iPhone 17.

Informatie

Laatst bijgewerkt
13 oktober 2026 om 17:45
Onderwerp

iPhone 17

De iPhone 17 is het nieuwe standaardmodel van 2025. De iPhone 17 is de directe opvolger van de iPhone 16 en is in september 2025 uitgebracht. De iPhone 17 heeft een 6,3-inch scherm en is daarmee iets groter dan de vorige iPhone 16. Bovendien wordt 120Hz ProMotion ondersteunt, dat voorheen exclusief voor de Pro-modellen was. Daarnaast is er een verbeterde camera (zowel aan de voor- als achterkant), nieuwe kleuren voor de behuizing, een snellere chip en een langere batterijduur. Lees ook een iPhone 17 met abonnement of iPhone 17 als los toestel kopen voor meer informatie. Zie ook ons overzicht van de iPhone 2025 line-up.

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