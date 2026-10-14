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Bij deze populaire provider krijg je deze iPad tijdelijk hélemaal gratis

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Houd jij ook zo van cadeautjes? Sluit een Internet en tv-abonnement af van Odido en krijg een gratis iPad! Wij vertellen je hoeveel je kan besparen en wat de voordelen zijn.
Anouk Kersten -

Twijfel jij over een nieuw internet en tv-abonnement? Twijfel dan niet langer, want bij Mobiel.nl profiteer je tijdelijk van een interessante aanbieding. Sluit je een internet en tv-abonnement van Odido af, dan krijg je een iPad t.w.v. €499,- cadeau! Wij vertellen je hoeveel je precies kan besparen en welke voordelen er nog meer zijn. 

Ik wil een gratis iPad

Internet en tv van Odido mét welkomstcadeau

Wie via Mobiel.nl een nieuw internet en tv-abonnement van Odido afsluit mag kiezen uit een aantal leuke welkomstcadeautjes. Deze actie geldt alleen bij klanten die een 2-jarig Internet en tv-abonnement van Odido afsluiten via Mobiel.nl. Voor welk cadeau ga jij?

  • Samsung 50″ Mini LED 4K TV t.w.v. € 549,-
  • Nintendo Switch 2 t.w.v. € 499,-
  • Apple iPad 2025 11″ 128 GB t.w.v. € 499,-

Kijk jij eigenlijk nooit naar traditionele zenders? En stream je liever vanaf je iPhone of iPad naar een smart-tv? Dan kunnen wij ons goed voorstellen dat je alleen opzoek bent naar een nieuw internetabonnement

Goed nieuws! Ook bij het afsluiten van een nieuw internetabonnement (400 Mpbs of meer) van Odido via Mobiel.nl, krijg je een leuk welkomstcadeau! Maak de keuze uit:

Check de actie op Mobiel.nl

Maandelijks korting op mijn Internet (en tv) abonnement

We vinden het allemaal leuk om een cadeautje uit te pakken. Maar voor diegene die liever maandelijks op de kosten bespaart heeft Mobiel.nl óok een aantrekkelijke actie!

Bij een 2-jarig Internet en tv-abonnement betaal je het eerste jaar slechts €25,- voor internet én krijg je gratis tv. Daar bovenop ontvang je nog eens €80,- cashback.

Aantal mbpsactieprijs p/m voor internet en tvreguliere prijs p/m voor internet en tvgemiddelde prijs p/m (incl. €80,- cashback)
100 Mbps€25,-€36,50€27,42
400 Mbps€25,-€42,50€30,42
1000 Mbps€25,-€45,-€31,67
2000 Mbps€25,-€52,50€35,42
8000 Mpbs€55,-€67,50€57,92
Ik wil korting én €80,- cashback

Deze internetsnelheid is geschikt voor jou

De keuze voor welk internetsnelheid geschikt is voor bij jouw thuis is afhankelijk van een aantal punten. Zo is de samenstelling van het huishouden van belang, met hoeveel apparaten dagelijks verbinding wordt gemaakt en wat je voornaamste activiteiten zijn. 

Zo is 100 Mbps een toegankelijke snelheid voor huishoudens met 1 tot 2 personen en biedt dit voldoende om met meerdere apparaten tegelijk online te zijn. Is jouw huis ingericht met allerlei slimme apparaten, wordt er vaak thuisgewerkt en moet je grote bestanden up- en downloaden? Dan is een internetpakket vanaf 400 Mbps de betere optie voor jou.

Bekijk de actie op Mobiel.nl

Informatie

Laatst bijgewerkt
14 oktober 2026 om 17:30

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