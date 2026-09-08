Review Anker SOLIX Solarbank Max AC: een reusachtige powerbank voor je zonnestroom

De Anker SOLIX Solarbank Max AC combineert 7 kWh opslag met maximaal 3.500 watt vermogen. Daarmee is hij veel krachtiger dan de gemiddelde stekkerbatterij, maar ook groot, zwaar en niet helemaal zo plug-and-play als de omschrijving doet vermoeden. Wij testten hoe de thuisbatterij in de praktijk bevalt en wat je als Apple-gebruiker aan de bijbehorende Anker-app op de iPhone hebt.

Een thuisbatterij wordt vanaf 2027 een stuk interessanter voor mensen met zonnepanelen. Vanaf 1 januari van dat jaar verdwijnt de salderingsregeling en wordt het belangrijker om zoveel mogelijk van je zelf opgewekte stroom ook zelf te gebruiken. De Anker SOLIX Solarbank Max AC pakt dat meteen behoorlijk serieus aan: hij heeft standaard 7 kWh opslagcapaciteit en kan tot 3.500 watt laden en ontladen. Dat is veel voor een thuisbatterij die je in de basis gewoon via een stopcontact kunt aansluiten. Dit is onze review.

Tekst en review: Sven Lamers. Foto’s en screenshots: Laura Grootaarts. De Anker SOLIX Solarbank Max AC is in de zomer van 2026 getest. Het product is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant. De fabrikant heeft geen invloed gehad op het oordeel in deze review.

Anker SOLIX Solarbank Max AC in het kort

De Solarbank Max AC is een AC-gekoppelde thuisbatterij. Dat betekent dat hij naast een bestaande zonnepaneleninstallatie kan werken. Je hoeft dus niet je zonnepanelen of omvormer te vervangen. De batterij houdt via een energiemeter in de gaten hoeveel stroom je woning op dat moment gebruikt en hoeveel elektriciteit anders naar het net zou gaan. Een overschot kan vervolgens in de accu worden opgeslagen om later op de dag weer te gebruiken.

De belangrijkste specificaties:

Batterijcapaciteit: 7 kWh

Uitbreidbaar met maximaal vijf BP7000-batterijen tot 42 kWh

Maximaal laad- en ontlaadvermogen: 3.500 watt

Standaard ontlaadvermogen via een reguliere aansluiting: 800 watt

Batterijtype: LFP

Garantie: 10 jaar

Opgegeven levensduur: 10.000 laadcycli

Beschermingsklasse: IP66

Bedrijfstemperatuur: -20 tot 55 graden Celsius

Afmetingen: 670 × 356 × 325 mm

Gewicht: 73 kilogram

Verbinding: wifi en Bluetooth

Noodstroom via apart off-grid-stopcontact

Prijs op moment van schrijven: €2.199,-

Vooral de combinatie van 7 kWh opslag en maximaal 3.500 watt vermogen onderscheidt de Solarbank Max AC van veel kleinere stekkerbatterijen. Je begint hier niet met een compacte accu om voorzichtig kennis te maken met energieopslag. Anker levert een behoorlijk serieus systeem.

Overigens, tijdens IFA is er ook de Anker Solarbank Max aangekondigd. Deze versie vervangt zelfs je omvormer en neemt de panelen rechtstreeks over. Dat maakt de installatie wat moeilijker, maar je haalt ermee wel maximale opbrengst. Voor de rest zijn de twee modellen identiek.

Plug-and-play, maar wel 73 kilo

Bij een stekkerbatterij denk je al snel aan een doos die je openmaakt, waarna je het apparaat ergens neerzet, de stekker in een stopcontact steekt en alles vervolgens al werkt. Technisch gezien kan dat met de Solarbank Max AC ook, maar daarmee vertel je maar de helft van het verhaal.

De batterij is 67 centimeter breed en weegt maar liefst 73 kilo. Hij wordt dan ook op een pallet afgeleverd. Dat gewicht is iets om vooraf serieus rekening mee te houden. Dit is geen apparaat dat je nog even naar de tweede verdieping sjouwt als de gekozen plek achteraf toch niet zo praktisch blijkt.

Een garage, bijkeuken, schuur of een geschikte plek bij de meterkast ligt het meest voor de hand. Dankzij de IP66-classificatie is de behuizing goed beschermd tegen stof en water. Volgens Anker kan het systeem bovendien werken bij omgevingstemperaturen van -20 tot 55 graden Celsius. Daardoor kan de batterij onder de juiste omstandigheden ook buiten worden geplaatst.

Qua uiterlijk valt er weinig te klagen. De metalen behuizing oogt strak en voelt degelijk aan. Aan de voorkant zit een scherm waarop je direct het laadpercentage en het inkomende en uitgaande vermogen kunt zien. Toch zouden we hem vanwege zijn formaat niet snel prominent in de woonkamer zetten. Gelukkig werkt de batterij vrijwel geruisloos en wordt hij tijdens normaal gebruik niet opvallend warm.

Deze Anker SOLIX Solarbank Max AC weegt 73 kilo. De tegels ernaast wegen 20 kilo, excuses dat we ze niet hebben opgeruimd.

800 watt of toch 3.500 watt?

De term plug-and-play verdient bij deze thuisbatterij dus wat extra uitleg. Sluit je de Solarbank Max AC aan zoals een normaal huishoudelijk apparaat, dan is het ontlaadvermogen standaard beperkt tot 800 watt. Daarmee kun je een groot deel van het normale basisverbruik in huis opvangen, zoals verlichting, televisie, computers, koelkast en andere kleinere apparaten.

De hardware kan echter veel meer. De Solarbank Max AC kan maximaal 3.500 watt leveren. Dat is interessant zodra er meerdere zware apparaten tegelijk actief zijn. Denk aan een wasmachine, vaatwasser of droger. Een kleine stekkerbatterij met een limiet van 800 watt moet op zulke momenten al snel hulp van het elektriciteitsnet krijgen, terwijl de Anker veel langer kan bijspringen.

Daar staat wel een belangrijke voorwaarde tegenover. Om boven 800 watt te gaan, moet de batterij op een geschikte aparte groep worden aangesloten. Via de Anker-app kun je het hogere vermogen pas inschakelen nadat je hebt bevestigd dat de elektrische installatie daarvoor geschikt is.

In de praktijk betekent dit dat de Solarbank Max AC twee gezichten heeft. Wie genoegen neemt met 800 watt kan hem relatief eenvoudig aansluiten. Wil je juist één van de belangrijkste voordelen van dit model benutten, namelijk het veel hogere vermogen, dan is een aparte groep nodig en is een elektricien hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk. Daarmee is de Max AC minder vrijblijvend dan sommige compactere plug-in thuisbatterijen, maar je krijgt er ook aanzienlijk meer vermogen voor terug.

De P1-meter speelt een belangrijke rol

Om de batterij automatisch te laten reageren op het actuele stroomverbruik van je woning heb je een geschikte energiemeter nodig. Hiervoor is er de Anker SOLIX P1 Meter voor de hand. Die sluit je aan op de P1-poort van de slimme meter.

De P1-meter ziet direct hoeveel stroom de woning van het net haalt of juist teruglevert. Die informatie wordt naar de Solarbank gestuurd, waarna de batterij zijn laad- of ontlaadvermogen daarop kan aanpassen. Heb je op een zonnig moment bijvoorbeeld 1.000 watt over, dan kan dat overschot naar de batterij gaan in plaats van naar het elektriciteitsnet. Gebruik je later op de avond 700 watt terwijl de zonnepanelen niets meer produceren, dan kan de Solarbank dat vermogen weer uit de accu halen. Juist die automatische regeling is belangrijk. Zonder inzicht in het actuele energieverbruik zou een thuisbatterij veel minder precies weten wanneer hij moet laden en ontladen.

De installatie via de Anker-app is verder overzichtelijk. Je voegt de Solarbank en energiemeter toe, maakt verbinding via Bluetooth en wifi en wordt stap voor stap door de instellingen geleid. Eenmaal gekoppeld hoef je daar in het dagelijks gebruik weinig meer naar om te kijken. Vergeet na de installatie nog één administratieve stap niet: een batterijsysteem met dit vermogen moet in Nederland worden geregistreerd via Energieleveren.nl.

Zeven kWh is meteen een flinke buffer

Waar veel plug-in thuisbatterijen beginnen met een capaciteit van ongeveer twee kilowattuur, krijg je bij deze Anker meteen 7 kWh. Dat verschil merk je meteen in de praktijk. Met een kleine batterij is een flink zonneoverschot op een mooie zomerdag al snel voldoende om de accu volledig te vullen. Daarna wordt de rest alsnog teruggeleverd. De Solarbank Max AC kan een veel groter deel van zo’n zonnige middag bewaren voor de avond en nacht.

Of 7 kWh voor jouw huishouden precies goed is, hangt sterk af van je verbruik en zonnepanelen. Heb je maar een paar panelen en ’s avonds nauwelijks stroomverbruik, dan kan de capaciteit zelfs ruim bemeten zijn. Heb je veel zonnepanelen, een warmtepomp of een hoger stroomverbruik, dan komt die grotere accu juist goed van pas.

Meer nodig? Dan kun je maximaal vijf BP7000-uitbreidingsbatterijen toevoegen. Iedere uitbreiding voegt nog eens 7 kWh toe. Daarmee kan het complete systeem groeien tot maar liefst 42 kWh. Dat klinkt indrukwekkend, maar groter is niet automatisch beter. Een batterij heeft pas nut als je de opgeslagen energie ook daadwerkelijk gebruikt. Het lijkt ons daarom verstandiger om eerst ervaring op te doen met de standaardcapaciteit en pas daarna te bepalen of uitbreiding zinvol is.

De Anker-app op de iPhone

Hoewel er een scherm op de batterij zelf zit, zul je voor dagelijks gebruik vooral naar de Anker-app grijpen. Daar komt eigenlijk alles samen. Op het hoofdscherm zie je waar je elektriciteit op dat moment vandaan komt en waar deze naartoe gaat. Je ziet hoeveel stroom de woning gebruikt, hoeveel er naar of uit de batterij gaat en wat het actuele laadpercentage is.

Juist dat realtime-overzicht is één van de leukste onderdelen van een thuisbatterij. Energieverbruik is normaal gesproken vrij abstract. In de app zie je ineens dat de zonnepanelen bijvoorbeeld meer produceren dan je huis nodig heeft en dat het overschot daadwerkelijk de batterij in stroomt. Zet je later op de avond apparaten aan, dan zie je diezelfde energie weer richting je woning gaan. Ook over langere periodes kun je statistieken bekijken. Daardoor krijg je een veel beter beeld van hoeveel energie je opwekt, hoeveel je rechtstreeks gebruikt en welk deel eerst via de batterij loopt.

De app is grotendeels netjes in het Nederlands vertaald. Toch zijn sommige teksten wat technisch of abstract geformuleerd. Vooral bij de verschillende energiemodi wil je precies weten wat een instelling gaat doen en daar zou Anker op sommige plekken nog wat duidelijker kunnen zijn. Daarnaast opent de app naar onze smaak langzaam. Eenmaal geopend reageert alles prima, maar bij een toepassing die je regelmatig even snel wilt bekijken valt die wachttijd op. Ook missen we nog ook een iOS-widget. Een klein overzicht op het beginscherm met bijvoorbeeld het actuele batterijpercentage, het laadvermogen en het verbruik in huis zou perfect bij dit soort product passen. Nu moet je daarvoor telkens de volledige app openen.

Vijf manieren om de batterij te gebruiken

De Solarbank Max AC biedt verschillende energieplannen. Welke het meest geschikt is, hangt vooral af van je energiecontract en hoeveel controle je zelf wilt houden.

Zelfverbruik: de batterij probeert zoveel mogelijk eigen zonnestroom binnen je huishouden te houden.

de batterij probeert zoveel mogelijk eigen zonnestroom binnen je huishouden te houden. Dynamisch tarief: de batterij houdt rekening met wisselende elektriciteitsprijzen en kan goedkoop laden en op duurdere momenten ontladen.

de batterij houdt rekening met wisselende elektriciteitsprijzen en kan goedkoop laden en op duurdere momenten ontladen. Slimme modus: Anker laat onder andere verbruiksgegevens, weersinformatie en stroomprijzen meewegen in de laadstrategie.

Anker laat onder andere verbruiksgegevens, weersinformatie en stroomprijzen meewegen in de laadstrategie. Tijd-van-gebruik: bedoeld voor energiecontracten met vaste piek- en daltarieven.

bedoeld voor energiecontracten met vaste piek- en daltarieven. Aangepaste modus: je bepaalt zelf per tijdvak wanneer de batterij moet laden of ontladen.

Voor veel huishoudens met zonnepanelen is Zelfverbruik de meest logische instelling. De batterij volgt via de P1-meter wat er in huis gebeurt en probeert te voorkomen dat zonnestroom onnodig het elektriciteitsnet op gaat. Het voordeel is vooral dat je daar weinig voor hoeft te doen. Zodra alles goed is ingesteld regelt de batterij het grotendeels zelfstandig.

Heb je een dynamisch energiecontract, dan wordt Dynamisch tarief interessanter. Elektriciteit heeft bij zo’n contract gedurende de dag verschillende prijzen. De Solarbank kan daarop inspelen door bijvoorbeeld op goedkope momenten vanaf het net te laden en de energie te bewaren voor uren waarin stroom duurder is. Dat geeft de batterij een tweede functie naast het opslaan van zonnestroom. Ook in periodes met weinig zon kan hij dan proberen te profiteren van verschillen in de elektriciteitsprijs.

Anka is handiger als assistent dan als autopiloot

Een opvallend onderdeel van de Anker-app is Anka, de ingebouwde AI-assistent. Je kunt in gewone taal vragen stellen over de thuisbatterij en je energiegegevens. Je kunt bijvoorbeeld vragen hoeveel energie je de afgelopen periode hebt opgeslagen, waarom de batterij op dat moment niet aan het laden is of welke instelling het meest geschikt lijkt voor jouw situatie.

Juist als vraagbaak vinden we Anka verrassend nuttig. Sommige onderdelen van energiebeheer zijn behoorlijk technisch en de uitleg in gewone menu’s is niet altijd even helder. Een concrete vraag aan Anka levert dan vaak een begrijpelijker antwoord op. Ook voor statistieken is de assistent handig. In plaats van zelf door meerdere schermen en grafieken te bladeren kun je simpelweg vragen hoe het energiegebruik zich de afgelopen periode heeft ontwikkeld.

Dat betekent niet automatisch dat de AI-gestuurde Slimme modus net zo overtuigend is. Met een vast energiecontract is Zelfverbruik al een heel logische keuze. Heb je een dynamisch contract, dan geeft Dynamisch tarief juist veel duidelijkheid over wat de batterij probeert te bereiken. De wat traditionelere modi zijn daardoor al zo bruikbaar dat de slimme modus niet noodzakelijk voelt.

Meer van je zonnestroom zelf gebruiken

Uiteindelijk zijn alle specificaties en slimme functies ondergeschikt aan de belangrijkste vraag: zorgt de batterij er daadwerkelijk voor dat je meer van je eigen zonnestroom gebruikt? Dat is precies waarvoor de Solarbank Max AC is gebouwd. Zonder batterij wordt een zonneoverschot direct naar het elektriciteitsnet gestuurd. Later op de dag, als de zon weg is, koop je mogelijk weer elektriciteit terug.

Met een thuisbatterij probeer je die twee momenten aan elkaar te koppelen. Het overschot van de middag wordt opgeslagen en kan ’s avonds en ’s nachts worden gebruikt. Door de flinke capaciteit lukt dat met deze Anker opvallend goed. Op zonnige dagen is er genoeg ruimte om meerdere kilowatturen op te slaan, terwijl de batterij dankzij het hoge ontlaadvermogen later ook daadwerkelijk een groot deel van het verbruik kan overnemen.

Dat is misschien wel de grootste kracht van het systeem: als het eenmaal goed is ingesteld, merk je er in het dagelijks gebruik nauwelijks iets van. Je hoeft je wasmachine niet plotseling op een ander tijdstip te gebruiken en je hoeft niet continu instellingen aan te passen. De batterij probeert achter de schermen het energieverbruik glad te strijken. Via de app kun je vervolgens zien welk deel van je zonne-energie rechtstreeks in huis is gebruikt, welk deel via de batterij is gegaan en hoeveel elektriciteit toch naar het net is verdwenen.

Hoe groot de financiële besparing daarvan is, verschilt sterk per huishouden. Die hangt onder andere af van je stroomprijs, terugleververgoeding, eventuele terugleverkosten en de hoeveelheid zonne-energie die je daadwerkelijk kunt opslaan. Ook het seizoen speelt een grote rol. Tijdens zonnige zomermaanden kun je een batterij veel vaker volledig opladen dan in de donkere wintermaanden. Een besparing uit één goede maand kun je daarom niet simpelweg met twaalf vermenigvuldigen.

Noodstroom, maar niet voor je hele huis

De Solarbank Max AC beschikt ook over een noodstroomfunctie. Dat klinkt misschien alsof je complete woning automatisch op batterijvoeding overschakelt wanneer het elektriciteitsnet uitvalt, maar zo werkt het niet.

Op de batterij zit een aparte off-grid-uitgang. Apparaten die daarop zijn aangesloten kunnen bij een stroomstoring vanuit de accu gevoed blijven worden. Dat kan handig zijn voor bijvoorbeeld een router, computer, koelkast of andere apparatuur die je tijdens een storing graag wilt blijven gebruiken.

De gewone stopcontacten en verlichting in je woning schakelen echter niet automatisch over op de Solarbank. Je krijgt dus geen volledige thuisback-up zoals bij sommige permanent geïnstalleerde accusystemen met een speciale noodstroomvoorziening. Zie het daarom vooral als een extra noodstopcontact, niet als een systeem dat bij een stroomstoring automatisch je hele woning draaiende houdt.

Prijs en terugverdientijd

De Anker SOLIX Solarbank Max AC kost op het moment van schrijven €2.199,- bij Anker. De reguliere prijs ligt hoger, maar bij thuisbatterijen zijn regelmatig tijdelijke acties te vinden. Voor een BP7000-uitbreidingsbatterij met nog eens 7 kWh opslagcapaciteit moet je uiteraard extra betalen. Daarmee kan de totale investering snel oplopen als je het systeem flink uitbreidt.

Ook kunnen installatiekosten een rol spelen. Gebruik je de batterij met maximaal 800 watt, dan blijft de installatie relatief eenvoudig. Wil je gebruikmaken van het maximale vermogen van 3.500 watt en heb je nog geen geschikte aparte groep, dan moet je rekening houden met de kosten van een elektricien.

Een harde terugverdientijd noemen we liever niet. Daarvoor verschillen huishoudens te veel. Denk liever zelf na over de volgende zaken:

Hoeveel elektriciteit wekken je zonnepanelen jaarlijks op?

Hoeveel daarvan lever je momenteel terug?

Hoeveel stroom gebruik je in de avond en nacht?

Wat is je stroomtarief?

Wat is je terugleververgoeding?

Wat zijn eventuele terugleverkosten?

Heb je een vast, variabel of dynamisch energiecontract?

We zouden een aankoop niet alleen baseren op een aantrekkelijke terugverdientijd uit een calculator van de fabrikant. Kijk vooral naar je eigen energiegegevens. Wie jaarlijks nauwelijks stroom teruglevert, heeft veel minder aan een grote thuisbatterij dan een huishouden dat op zonnige dagen structureel meerdere kilowatturen het net op stuurt.

Voor wie is de Solarbank Max AC?

De Anker SOLIX Solarbank Max AC is vooral interessant voor huishoudens die al behoorlijk wat zonnepanelen hebben en regelmatig veel energie terugleveren. De grote basiscapaciteit betekent dat je meteen een flinke hoeveelheid zonnestroom kunt bewaren. Het hoge vermogen is daarnaast interessant als je wilt dat de batterij meer doet dan alleen het sluipverbruik in huis compenseren.

Heb je een relatief hoog elektriciteitsverbruik of regelmatig meerdere zware apparaten tegelijk draaien, dan heeft de Max AC een duidelijk voordeel ten opzichte van kleinere stekkerbatterijen. Voor andere huishoudens kan hij juist wat overdreven zijn. Met 73 kilogram is dit een enorm apparaat en de prijs ligt ook aanzienlijk hoger dan bij kleine instapmodellen.

Heb je weinig zonnepanelen, lever je maar een beperkte hoeveelheid stroom terug of wil je vooral eens kennismaken met een thuisbatterij, dan is het waarschijnlijk verstandiger om eerst naar een kleiner systeem te kijken. De uitbreidbaarheid tot 42 kWh klinkt indrukwekkend, maar voor de meeste Nederlandse huishoudens zal zo’n enorme opslagcapaciteit niet nodig zijn.

Score 9.0 Anker SOLIX Solarbank Max AC Vanaf € 2.199,- Voordelen Grote basiscapaciteit van 7 kWh

Grote basiscapaciteit van 7 kWh Uitbreidbaar tot 42 kWh

Uitbreidbaar tot 42 kWh Maximaal 3.500 watt laad- en ontlaadvermogen

Maximaal 3.500 watt laad- en ontlaadvermogen Goede inzichten in het energieverbruik via de app Nadelen Met 73 kilo erg zwaar en bovendien behoorlijk groot

Met 73 kilo erg zwaar en bovendien behoorlijk groot Aparte groep in meterkast nodig om meer dan 800 watt te benutten

Aparte groep in meterkast nodig om meer dan 800 watt te benutten App opent relatief langzaam

App opent relatief langzaam AI-modus voegt weinig toe naast de andere energieplannen Bekijk de Anker SOLIX Solarbank Max AC

Conclusie Anker SOLIX Solarbank Max AC review

De Anker SOLIX Solarbank Max AC doet het belangrijkste dat we van een thuisbatterij verlangen erg goed: zonne-energie bewaren die je anders aan het elektriciteitsnet zou terugleveren en die later weer in huis gebruiken.

Met standaard 7 kWh is de opslagcapaciteit veel groter dan bij de gemiddelde plug-in thuisbatterij. Het maximale vermogen van 3.500 watt maakt bovendien een groot verschil zodra er meerdere apparaten tegelijk actief zijn. De Solarbank kan dan veel meer van het stroomverbruik zelf opvangen dan modellen die beperkt blijven tot 800 watt. De hardware maakt verder een uitstekende indruk. De batterij voelt degelijk aan, werkt vrijwel geruisloos en biedt voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor wie later toch meer capaciteit nodig heeft.

Daar staat tegenover dat de aanduiding plug-and-play wat nuance nodig heeft. Een apparaat van 73 kilo zet je niet zomaar ergens neer en voor het maximale vermogen is een aparte groep nodig. Wie echt alles uit de Solarbank Max AC wil halen, kan dus alsnog bij een elektricien uitkomen.

De app is uitgebreid en maakt goed inzichtelijk wat er met je energie gebeurt. Anka is daarbij een leuke en daadwerkelijk bruikbare toevoeging, vooral omdat de assistent ingewikkelde energiedata in begrijpelijke taal kan uitleggen. De AI-gestuurde energiemodus vinden we minder essentieel: Zelfverbruik en Dynamisch tarief zijn voor de meeste situaties al duidelijk en effectief. We zien nog wel meer ruimte voor verbetering. De app start vrij langzaam en een widget waarmee je in één oogopslag het batterijniveau en actuele energiestromen ziet zou erg welkom zijn.

Wie voldoende ruimte heeft, flink wat zonnestroom overhoudt en serieus werk wil maken van het verhogen van het eigen verbruik, krijgt met de Anker SOLIX Solarbank Max AC vooral heel veel thuisbatterij. Hij is niet goedkoop en ook bepaald niet compact, maar qua capaciteit en vermogen is het één van de meest complete plug-in systemen van dit moment.