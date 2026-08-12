Review Buddi Play 3: De beste draadloze CarPlay-adapter tot nu toe

De Buddi Play 3 maakt bedrade CarPlay draadloos en doet dat vooral snel en betrouwbaar. In deze review lees je waarom dit volgens ons de beste CarPlay-adapter is die we tot nu toe getest hebben.

Een draadloze CarPlay-adapter heeft op papier een eenvoudige taak: hij vervangt de kabel tussen je iPhone en de auto. In de praktijk zit het verschil tussen een goede en slechte adapter vooral in iets anders: betrouwbaarheid. Hoe snel wordt de verbinding opgebouwd, gebeurt dat iedere rit opnieuw en blijft CarPlay onderweg probleemloos werken? De Buddi Play 3 probeert juist op die punten beter te zijn dan zijn voorgangers. Na uitgebreid gebruik vinden we dit de beste draadloze CarPlay-adapter die we tot nu toe getest hebben.

Tekst, review en foto’s: Sven Lamers (@capfuji). De Buddi Play 3 is gedurende een langere periode getest met een Ford Puma (2023) en Mercedes A-Klasse (2020). Deze review beschrijft de situatie in augustus 2026. De stick is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Buddi Play 3 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Buddi Play 3:

Maakt bestaande bedrade Apple CarPlay draadloos

Compacte aluminium behuizing

Usb-a-aansluiting met meegeleverde usb-c-adapter

Bluetooth 5.4 en wifi 6

Automatische verbinding na het starten van de auto

Knop om eenvoudig tussen gekoppelde telefoons te wisselen

Ondersteunt ook Android Auto

Vijf jaar garantie

Prijs: €99

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Wat is de Buddi Play 3?

De Buddi Play 3 is een adapter voor auto’s die al Apple CarPlay hebben, maar waarbij je daarvoor nog een kabel tussen de iPhone en auto nodig hebt. De adapter steek je in dezelfde usb-poort die normaal gesproken voor bedrade CarPlay wordt gebruikt. Vervolgens maakt je iPhone draadloos verbinding met de Buddi Play 3, die de CarPlay-verbinding doorstuurt naar het infotainmentsysteem.

Belangrijk is dus dat de Buddi Play 3 zelf geen CarPlay aan een auto toevoegt. Heeft je auto helemaal geen ondersteuning voor CarPlay, dan heb je niets aan deze adapter. Het is uitsluitend een manier om bestaande bedrade CarPlay draadloos te maken.

Dat klinkt als een simpele taak en er zijn dan ook talloze vergelijkbare adapters verkrijgbaar. Sommige kosten slechts enkele tientjes. Toch zitten er grote verschillen tussen dergelijke dongles. De ene doet lang over het maken van verbinding, terwijl een andere af en toe helemaal niet automatisch koppelt. En juist daar probeert Buddi met deze derde generatie verschil te maken.

Kleiner en steviger ontwerp

De Buddi Play 3 ziet er behoorlijk anders uit dan zijn voorgangers. Bij de eerste Buddi Play ging het nog om een plastic kastje met een kort kabeltje. De Buddi Play 2 werd kleiner, maar was eveneens grotendeels van plastic gemaakt.

Bij deze derde versie is het kastje verdwenen. De Buddi Play 3 is nu een kleine stick die je rechtstreeks in de usb-poort steekt. Bovendien is de behuizing gemaakt van aluminium. Daardoor voelt de adapter niet alleen steviger, maar ziet hij er ook een stuk netter uit als de usb-aansluiting van je auto op een zichtbare plek zit.

Standaard heeft de Buddi Play 3 een usb-a-stekker. Een kleine adapter naar usb-c wordt meegeleverd. Dat lijkt misschien een ouderwetse keuze, maar juist auto’s waarin draadloze CarPlay ontbreekt hebben vaak nog een usb-a-aansluiting. Met het verloopstukje is de adapter bovendien ook geschikt voor nieuwere auto’s met usb-c.

Aan de bovenkant zit nog een nieuwe knop. Die heeft niets met het koppelen tijdens de installatie te maken, maar blijkt vooral handig als meerdere mensen dezelfde auto gebruiken. Daarover later meer.

Techniek: Bluetooth 5.4 en Wifi 6

De belangrijkste veranderingen zitten echter aan de binnenkant. De Buddi Play 3 ondersteunt Bluetooth 5.4 en Wifi 6. Dat zijn aanzienlijk modernere draadloze standaarden dan bij eerdere versies.

Bij draadloze CarPlay hebben Bluetooth en wifi ieder een andere rol. Bluetooth wordt gebruikt om de iPhone en auto bij elkaar te brengen en de verbinding op te zetten. Voor CarPlay zelf wordt vervolgens een wifi-verbinding gebruikt. Die heeft veel meer bandbreedte nodig, omdat niet alleen audio maar ook de volledige CarPlay-interface continu tussen iPhone en infotainmentsysteem wordt doorgestuurd.

Een nieuwere wifi-standaard betekent niet automatisch dat CarPlay er visueel sneller van wordt. De interface zelf stelt geen extreem hoge eisen aan de beschikbare bandbreedte. Wel kunnen modernere draadloze technieken bijdragen aan een snellere verbindingsopbouw, een stabielere verbinding en efficiënter energiegebruik.

Buddi Play 3 in gebruik

De eerste installatie is eenvoudig. Je sluit de Buddi Play 3 aan op de usb-poort die je normaal voor CarPlay gebruikt. Vervolgens verschijnt de adapter als beschikbare CarPlay-verbinding op de iPhone. Na het bevestigen van de koppelingscode is de installatie klaar.

Daarna hoef je in principe niets meer te doen. Zodra de auto wordt gestart en de Buddi Play 3 stroom krijgt, zoekt hij automatisch naar een eerder gekoppelde telefoon. Je iPhone kan daarbij gewoon in je broekzak of tas blijven zitten.

Opstarten binnen enkele seconden

De verbindingssnelheid is een van de opvallendste verbeteringen. De Buddi Play 2 had doorgaans ongeveer tien seconden nodig voordat CarPlay verscheen. Bij de Buddi Play 3 is dat veel korter. In onze test werd de verbinding meestal binnen ongeveer drie seconden opgebouwd.

In de praktijk betekent dat vooral dat je nauwelijks meer op de adapter hoeft te wachten. Bij veel auto’s is CarPlay al beschikbaar terwijl het infotainmentsysteem zelf nog bezig is met opstarten. Dat maakt draadloze CarPlay veel meer een functie die je simpelweg vergeet. Je stapt in, start de auto en tegen de tijd dat je wilt wegrijden staat CarPlay klaar.

Betrouwbaarheid is de grootste troef

Nog belangrijker dan die paar seconden tijdwinst vinden we de betrouwbaarheid. Een draadloze CarPlay-dongle is pas echt prettig als je er niet over hoeft na te denken. Eén mislukte verbinding op tientallen ritten klinkt misschien niet ernstig, maar zodra je handmatig Bluetooth moet uitschakelen, de adapter opnieuw moet insteken of CarPlay opnieuw moet openen, verdwijnt een groot deel van het gemak.

Op dat vlak heeft de Buddi Play 3 tijdens onze test een zeer goede indruk achtergelaten. We hebben de adapter gedurende een langere periode dagelijks gebruikt en daarbij in verschillende auto’s getest. De verbinding werd consequent automatisch opgebouwd en bleef tijdens het rijden stabiel.

Ook tijdens navigeren, muziek luisteren en langere ritten traden geen merkbare onderbrekingen op. Apps reageren vrijwel meteen en het bladeren door de CarPlay-interface voelt niet wezenlijk anders dan met een kabel. Dat maakt voor ons uiteindelijk het grootste verschil met veel goedkopere adapters: de Buddi Play 3 gedraagt zich minder als een los accessoire en meer alsof draadloze CarPlay standaard in de auto is ingebouwd.

Dat wil niet zeggen dat iedere mogelijke combinatie van auto en iPhone gegarandeerd probleemloos zal werken. Infotainmentsystemen verschillen sterk per automerk en model. Maar juist omdat de adapter zich tijdens onze tests in meerdere systemen goed hield, hebben we meer vertrouwen in de compatibiliteit dan bij veel andere draadloze CarPlay-adapters.

Wisselen tussen verschillende iPhones

Wie een auto deelt, kent nog een ander probleem van draadloze CarPlay. Als twee gekoppelde iPhones tegelijkertijd in de auto liggen, kan de adapter verbinding maken met de telefoon van de verkeerde persoon. Bij veel adapters is vervolgens onduidelijk hoe je snel van gebruiker wisselt.

Daarvoor heeft de Buddi Play 3 de knop op de behuizing gekregen. Met een druk daarop verbreek je de huidige automatische keuze en ga je terug naar het scherm waarop een eerder gekoppelde telefoon geselecteerd kan worden. Dat klinkt als een kleine functie, maar bij een gedeelde auto is het een van de nuttigste verbeteringen van deze generatie.

Daarbij hoeft het niet alleen om iPhones te gaan. De Buddi Play 3 ondersteunt ook Android Auto, waardoor je bijvoorbeeld kunt wisselen tussen een iPhone van de ene bestuurder en een Android-toestel van de andere.

Audio blijft iets vertraagd

Er is nog wel een verschil met bedrade CarPlay: audio heeft een kleine vertraging. Als je een nummer overslaat of een podcast pauzeert, kan het een paar tellen duren voordat je dat via de speakers hoort.

Die vertraging merk je niet bij het bedienen van de interface zelf. Een knop op het CarPlay-scherm reageert direct. Alleen de audio loopt iets achter. Dat is geen specifiek gebrek van de Buddi Play 3, maar een bekende eigenschap van draadloze CarPlay en de buffering die daarbij wordt toegepast.

Voor muziek en podcasts is dat zelden een groot bezwaar, maar volledig identiek aan een bekabelde verbinding wordt de ervaring dus niet.

Prijs en garantie

De Buddi Play 3 kost €99. Dat is fors als je bedenkt dat online veel draadloze CarPlay-adapters voor enkele tientjes verkrijgbaar zijn. Wie alleen naar de functielijst kijkt, kan zich daarom terecht afvragen waarom je zoveel meer zou betalen.

De meerwaarde zit wat ons betreft niet in één spectaculaire extra functie, maar juist in het ontbreken van irritaties. De verbinding wordt snel opgebouwd, werkte tijdens onze test betrouwbaar, de behuizing is degelijk en het wisselen tussen gebruikers is goed opgelost. Daar komt bij dat Buddi vijf jaar garantie geeft.

Wie CarPlay maar af en toe gebruikt, zal met een goedkopere adapter waarschijnlijk ook tevreden zijn. Maar als je iedere dag in de auto stapt, wordt betrouwbaarheid al snel belangrijker dan een paar tientjes prijsverschil.

Score 9.5 De beste stick voor draadloze CarPlay Buddi Play 3 Vanaf € 99,- Voordelen Bij de tijd met Bluetooth 5.4 en Wifi 6

Bij de tijd met Bluetooth 5.4 en Wifi 6 Razendsnelle verbinding

Razendsnelle verbinding Aluminium behuizing voelt hoogwaardig

Aluminium behuizing voelt hoogwaardig Mogelijkheid om van gebruiker te wisselen Nadelen Adapter nodig voor usb-c aansluiting

Adapter nodig voor usb-c aansluiting De typische draadloze CarPlay-vertraging bij wisselen van muzieknummer Bekijk de Buddi Play 3 bij gsmpunt

Conclusie Buddi Play 3 review

De beste draadloze CarPlay-adapter is uiteindelijk niet degene met de allerbeste specificaties, maar degene waar je tijdens het rijden het minst over hoeft na te denken. Op dat vlak scoort de Buddi Play 3 bijzonder goed. Hij maakt snel verbinding, bleef tijdens onze test stabiel en voelt door zijn compacte aluminium ontwerp een stuk degelijker dan veel andere dongles.

Vooral de betrouwbaarheid maakt voor ons het verschil. Draadloze CarPlay is bedoeld om een handeling weg te nemen: je wilt niet iedere keer je iPhone met een kabel hoeven aansluiten. Als de draadloze oplossing vervolgens zelf regelmatig aandacht nodig heeft, schiet die zijn doel voorbij. Bij de Buddi Play 3 was dat niet het geval. Na de eenmalige installatie functioneert hij grotendeels onzichtbaar op de achtergrond.

De nieuwe knop voor het wisselen tussen telefoons is bovendien een slimme verbetering voor mensen die hun auto delen. Bluetooth 5.4 en Wifi 6 zijn op papier eveneens flinke upgrades, al is vooral het praktische resultaat daarvan van belang: een verbinding die snel wordt opgebouwd en tijdens het rijden betrouwbaar blijft. Ook vraagt dit minder energie van je iPhone.

Met €99 is de Buddi Play 3 zeker niet goedkoop. Er zijn veel alternatieven die minder dan de helft kosten. Toch vinden we de meerprijs verdedigbaar als je CarPlay dagelijks gebruikt en vooral zekerheid wilt dat het iedere rit gewoon werkt. Van de draadloze CarPlay-adapters die we tot nu toe getest hebben, is de Buddi Play 3 daarmee onze favoriet. En met de kortingscode BUDDIPLAY3 krijg je bovendien 10% korting.