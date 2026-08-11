Gebruikers PostNL-app zijn boos: dit is waarom de app ineens veel 1-sterbeoordelingen krijgt
Al sinds 2017 heeft de PostNL-app de hele handige functie genaamd Mijn Post. Elke ochtend krijg je daarin te zien welke brievenpost naar jou onderweg is, inclusief een scan van de desbetreffende post. Zo weet je precies welke post je kan verwachten en dat helpt je ook bij het achterhalen van zoekgeraakte post. Maar sinds enige tijd heeft PostNL een grote wijziging doorgevoerd in deze functie, waardoor het voor een groot aantal gebruikers ineens niet meer goed werkt.
Mijn Post in PostNL-app werkt soms niet meer
Voorheen kreeg je met de Mijn Post-functie in de PostNL-app alle post te zien die naar jouw adres onderweg was. Dus niet alleen de post die specifiek naar jou gericht is, maar ook naar je huisgenoten. Denk aan je ouders, kinderen of andere huisgenoten: zolang het maar hetzelfde adres is. Vanwege privacyredenen heeft PostNL-app dit onlangs gewijzigd. Je ziet daardoor alleen post die specifiek voor jou gericht is, met jouw naam op de brieven.
Mogelijk is PostNL vanwege de AVG-regels verplicht om deze wijziging door te voeren, omdat post iets persoonlijks is. Een brief met jouw naam is alleen voor jou gericht. Het pro-actief tonen van post die voor huisgenoten bestemd is, nog voordat het door de brievenbus gaat, is mogelijk in strijd met deze wet. Hoewel de post uiteindelijk door dezelfde brievenbus gaat en je dus alsnog kan zien welke post voor je huisgenoten is, kan PostNL daar natuurlijk niets aan doen. Waar ze wel invloed op hebben, is wie de post kan zien voordat het de brievenbus in gaat. En dat is dus de reden waarom ze het aangepast hebben.
Veel negatieve reacties
Maar de wijziging zorgt desalniettemin voor veel klachten. Zo wordt er op Reddit op meerdere plekken geklaagd over dat de functie niet meer goed werkt. Door de wijziging zien sommige mensen namelijk helemaal geen brievenbuspost meer in de app. De reden daarvoor is niet altijd duidelijk, maar mogelijk zijn de gegevens in het PostNL-account niet overeenkomstig met de gegevens die op de post staat. Wat ook mee kan spelen, is dat de post niet altijd dezelfde naam bevat. Sommige post bevat alleen de eerste letter van de eerste voornaam, maar post van bijvoorbeeld de overheid bevat alle eerste letters van alle voornamen.
Het kan ook zo zijn dat meerdere bewoners in hetzelfde huishouden dezelfde beginletters van de voornamen hebben in combinatie met dezelfde achternaam. Ook dat kan potentieel roet in het eten gooien, waardoor de Mijn Post-functie niet meer goed of helemaal niet werkt.
Behalve online laten gebruikers ook in de app stores hun ongenoegen blijken. In de App Store op de iPhone, maar met name in de Google Play Store op Android-toestellen, uiten gebruikers hun frustraties over de wijziging. PostNL heeft niet op de beoordelingen gereageerd. Er verscheen in de app alleen een waarschuwing dat je voortaan vanwege privacy alleen nog post ziet die aan jou gericht is.
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39 reacties
Danny
Het is schande app zegt al week pakket morgen haha lachwekkend dat post nl
en soms niet eens verbinding
Aanfluiting
Pascal
Volgens mij heeft dit weinig te maken met het probleem dat in het artikel wordt beschreven.
C.Wassink
Deze app heeft totaal geen toegevoegde waarde meer.
Ik kan post krijgen op mijn roepnaam of op mijn voorletters of op mevrouw,
de laatste 2 komen het vaakst voor, maar kan dit niet meer terug zien. In de app staat dat er geen post voor me is maar de bus zit vol.
Hans
En de “p/a’ (per adres) post?
Krijgen dus blijkbaar nooit meer te zien in de app?
Albert
Op het Post-NL forum hebben wij een geestelijk zwaar beperkte idioot die de app gebruikte bij technische analyse. Ben bamg dat hij nu nog meer gaat zuipen en dat zijn brein helemaal stopt met werken.
Pierre
Zelfs post met mijn naam en alles correct wordt niet meer getoont. Er wordt gewoon niks getoont. Zelfs niet als alles klopt.
Het enigste wat getoont wordt, zijn pakketjes. Verder dus helemaal niks
Volgens mij gebruiken ze een of andere slechte AI
Nic
Het kan nog wel. Ga daarvoor naar instellingen, kies mijn post en mijzelf aan. Voor de keuze woongroepen is het niet mogelijk. Dat is dus aangepast.
Jos Meijers
Ik woon alleen. Het probleem zit hem hier in het feit dat het hier een flatgebouw betreft met 6 verdiepingen. De app “ziet” de bewoners van de andere etages als huisgenoten. En dus ziet niemand meer iets.
Te debiel voor woorden.
Niqui
Ik zag mijn post ook ineens niet meer.Wel mijn postpakketten. Daarna ben ik naar mijn instellingen gegaan en heb de punten verwijderd na mijn voorletters. Toen opnieuw bevestigd en krijg nu mijn post weer te zien.
Salvia van erven
De app is waardeloos geworden en met plezier van de tel afgegooid zo heb ik weer meer ruimte jammer dat post.nl zo.n slecht bedrijf wordt
A Latumeten
Dat is zeker irritant dat je post niet meer kan zien. Baal ik ontzettend van.
Nic
Kan nog wel. Ga naar instellingen en toets mijnpost aan en kies mijzelf. Voor woongroepen is het niet mogelijk. Dat is dus aangepast.
Monika
Dat is zeker niet waar Nic, ik woon zelfstandig met mijn partner op hetzelfde adres. Post die aan mij is gericht zie ik niet terwijl de optie mijn post wel aan staat en bij mijn partner is de aankomende post wel zichtbaar in de app. Heeft voor die belachelijk update altijd piekfijn gewerkt. Ben blij dat dit mankement in het nieuws komt want na correspondentie met Postnl ben ik nog steeds niets wijzer
Yvonne
Inder post.nl is waardeloos door aanpassing hier word gezegd dat post.nl die wettelijk zou moeten doen niets wijst hierop?! En maybee dan privacy regels lachertje waar hebben we uberhaupt privacy in Nederland overal camera’s en al je pin en betaling zijn te bezien! Post.nl ga terug naar oude situatie en luister eens naar de klachten en klanten. Want is het gwoon een zooitje bij u organisatie net als alle post die over gedeponeerd worden zelfd gegpooid worden naar.boven of gwoon op de trap bij ingang!!!!
Axel
Je geeft je privacy al op als je je mobiel aanzet, als je je computer aanzet, et cetera.
Steven
Post nl vind ik sowiso een waardeloze bezorgdienst. Je krijgt update na update wanneer pakketten binnenkomen, maar het klopt nooit. Er is altijd vertraging door drukte, post wordt gemarkeerd als zijnde geleverd maar het is er nog niet. Ik word niet goed v post nl. geef mij maar dhl, dpd, fedex, ups etc
Leo
Dat afgegeleverd systeem is gewoon wat te simpel gemaakt zeg maar, het is gewoon aan het eind van de dag moet het er zijn, tenzij een bezorger scant dat het terug in het systeem gaat (dit omdat we geregeld verkeerde post en of pakketjes in de tas hebben, zelf heb ik heel veel Wildervank en Hoogeveen in mijn tas.( daar loop ik niet) Dus dat komt met vertraging aan. Dan scan ik dat, maar ik merk dat collega’s dat niet altijd doen. En dan komt het automatisch als bezorgd te staan. Dit wordt ook al ondervangen door zowel webshops als PostNL , er staat “ wacht nog drie werk dagen” dat is daarom, 9 van de tien gevallen is het er dan inmiddels wel.
Axel
PostNL als bezorgdienst valt reuze mee als ik het vergelijk met DHL. Ik heb niet zo beste ervaring DHL. Voorbeelden: in de DHL app staat dat ze langs zijn geweest, maar dat ik niet thuis was, terwijl ik wel thuis was. Ook meegemaakt dat DHL een pakketje bij een buur dumpte, maar er niet bij vermeldde bij welke buur. Of DHL legt een pakketje voor mijn voordeur. Een persoon met slechte bedoeling zou dat pakketje zomaar mee kunnen nemen.
Erwin
Waarom wordt er geen optie in gebouwd dat ik mijn huis-/echtgenoot machtig om de post van mij te mogen zien en vice versa. Dan is dat hele probleem toch opgelost?
J.
Het hele probleem is, en het verbaasd mij dat niemand dat opvalt, dat je nu in de app je voornaam in moet vullen anders kom je niet verder. En mijn post (en van mijn man) wordt meestal níet geadresseerd met onze voornaam er op. Gewoon voorletter, die trouwens hetzelfde is, en achternaam. Het probleem is dus de voornaam. Dus staat er helemaal niets meer in de app😡
Staatssteun voor deze wanprestatie afschaffen… ik wacht al een week op een belangrijke brief (ik zie dat ze een foto hebben gemaakt vorige week)
R.L.
Jij ziet in ieder geval de foto nog. Het artikel gaat juist dat mensen die foto niet kunnen zien.
Huisman
Niks van gemerkt. Mijn post is namelijk nog steeds niet beschikbaar op het adres van mij.
M
Gewoon alle voornamen van mijn huisgenoten erin gezet. Er was niet genoeg ruimte voor de laatste maar die krijgt ook bijna nooit post. Ik zie nu alle pakjes weer Geen probleem
Jane
Ook alle post?
H .vrijenhoek
Van mijn man krijg ik niets te zien, openen we samen! Soms is iets 2 x gescand ook bizar.
En er staat al maanden dat er een pakje wordt verwacht,terwijl dat al lang binnen is!!
De postbode erop aangesproken dat hij goed moet opletten want gebeurt regelmatig dat het bij de buren terecht komt, fijn met UWV!! Promt gooit hij het bij de verkeerde! Kloten post.
Tinie
heb er totaal geen problemen mee bij mij komen de pakketen op tijd en krijg altijd bericht in mijn app ga zo door postnl
R.L.
Het gaat niet om pakketten. Krijg je ook de foto’s van de grieven te zien? Want het gaat namelijk daarover.
Henk
Het was een prettige app. Je kon zien welke post op je adres zou komen. Nu op naam en dus waardeloos geworden. Ik woon niet alleen op ons adres. Ook pakketdienst komt niet altijd op het afgesproken momrnt. Het lijk er dus op dat postnl liever gern info meer geeft zodat ze alle vrijheid om wel of niet te bezorgen.
Jacques
Het privacy argument is zwak. Post komst uiteindelijk in dezelfde bus, pakketten worden aan dezelfde deur afgeleverd aan eender wie er woont (of opendoet).
PostNL krijgt zou veel meer accounts en data in handen (als iedereen van een gezin post en pakketten wil volgen).
Ik denk dat privacy argument wordt gebruikt om meer data te vergaren en meer mensen te kunnen volgen.
Cristien
In de huidige maatschappij is het vrouwen toegestaan hun meisjesnaam te behouden na het huwelijk. Ik heb mijn meisjesnaam behouden. Bij contact met PostNL via de telefoon wordt mij echter meegedeeld: “Dan heeft u grote pech.”
Mijn echtgenoot en ik beschikken beiden over een iPhone en een iPad. Wij hebben derhalve twee keer de applicatie geïnstalleerd, waarbij mijn naam op de iPhone en zijn naam op de iPad is geregistreerd, en vice versa. Hoewel dit een onpraktische oplossing is, blijkt het de enige mogelijkheid te zijn.
Wij ondervinden soortgelijke problemen bij andere dienstverleners. Het is verbazingwekkend dat dergelijke situaties zich in 2026 voordoen. PostNL dient zich hiervoor te verantwoorden.
Truus
Haha, en ze houden bij PostNL al helemaal geen rekening met het toenemend aantal mantelzorgers. Ik regel de zaken voor mijn ouders. Bij alle formele instanties en banken, geen enkel probleem om je te laten machtigen en de post naar jouw adres te laten sturen. Maar helaas bij PostNL mag ik dan niet zien dat die post ook onderweg is………..Bye, Bye mantelzorg.
Mario
Niet alleen postnl maakt er een zooitje van, mijn pakket ligt al ruim een week bij GLS in Utrecht, totaal geen contact opties mogelijk 😡
R.L.
Dot heeft niks met het artikel te maken. Dit heeft te maken met het inizen van brieven post.
Elma
Als het inderdaad om avg technische redenen is dan moeten ze ook niet je pakketje aan andere op hetzelfde adres laten zien.
Het is echt waardeloos
wilko van loon
Mijn app werkt niet meer van mijn iphone kan niets aanklikken al opnieuw geïnstalleerd nu kan ik niks meer ook niet inloggen omdat ik niets kan aanklikken
Dit sinds die fietsen boven in staan
hedwig
App werkt nu ook schijt alleen middenin zie ik buitenkanten donker sinds die voetballers er ataan
Henrie
Echt, echt waardeloze app net zoals het bedrijf zelf ook is. In de app staan pakketten die al maanden geleverd hadden moeten zijn?????? Voor zover ik weet zijn dit geen pakketten voor mij of de naam van de verzender klopt niet en zijn de pakketten geleverd want ik mis geen paketten!!!
Catharina-Dorinde Rypkema
Daan de robot is een verschrikking, ik ben al heel lang bezig telefonisch contact met medewerker te krijgen. 🤨 hij blijft verkeerde antw. geven of vragen stellen, en doorverbinden ho maar.
Ook ik zie geen post meer vermeld, app al pasr opnieuw geïnstalleerd. Heeft iemand een nog WÊL werkend tlf nr??🙏🏻🙏🏻